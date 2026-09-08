Salvo Sottile riparte da Ore 14 ma fa meno ascolti rispetto alla puntata condotta da Milo Infante un anno fa

Giornalista professionista. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Lunedì 7 settembre Salvo Sottile ha esordito come conduttore di Ore 14, trasmissione di Rai 2 lasciata da Milo Infante, passato alla guida di Ore 11 su Rete 4. L’anno scorso, però, l’ex giornalista della tv di Stato aveva fatto molto meglio rispetto al collega che gli è subentrato, con una differenza di oltre 2 punti di share e 200 mila spettatori.

L’esordio amaro di Salvo Sottile

Salvo Sottile ha subito giocato l’asso nella manica, ossia un’intervista a Louis Dassilva, la prima dopo essere stato assolto in primo grado dall’accusa di aver ucciso Pierina Paganelli.

Tre mesi dopo la sentenza, le prime parole non hanno scaldato il pubblico: 514 mila spettatori, 4,9% di share.

Il confronto con Milo Infante

Un anno fa, lunedì 8 settembre 2025, Milo Infante aveva aperto la sua ultima stagione di Ore 14 con 714 mila spettatori (200 mila in più rispetto a quelli di Sottile) e il 7,2% di share.

Era il giorno della sepultura di Giorgio Armani, la puntata era stata aperta proprio col suo ricordo: tra i temi trattati, il giallo della morte di Silvana Damato a Bruzzano e il caso di Liliana Resinovich.

Nessuna intervista a personaggi della cronaca nera, come fatto da Salvo Sottile con Louis Dassilva.

Il debutto a Ore 11 di Infante

Il 25 agosto scorso Infante aveva a sua volta esordito a Ore 11 su Rete 4, segnando un 9,6% nella prima parte (460 mila spettatori) e un 6,9% nella seconda (550 mila spettatori).

Numeri che sono subito piaciuti ai dirigenti Mediaset.