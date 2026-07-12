Salvo Sottile risponde a Milo Infante dopo le frecciate su Ore 14 e ironizza sul nuovo programma Mediaset

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Botta e risposta a distanza tra Milo Infante e Salvo Sottile. Dopo l’addio alla Rai e il passaggio a Mediaset, Infante ha spiegato di aver scelto non per ragioni economiche ma per divergenze sui contenuti. E ha lanciato una frecciata al collega che ne raccoglierà il testimone alla conduzione di Ore 14: “Mi aspettavo che cambiassero il titolo, un po’ come quando si ritira una maglia nel calcio”. Sottile ha risposto con la stessa metafora calcistica: “Le maglie si ritirano quando ti chiami Maradona, Totti o Baresi. Non quando cambi azienda”. E ha ironizzato sul nome del nuovo programma di Infante, Ore 11: “Ore 14 con il fuso orario di Mediaset“.

La frecciata di Milo Infante a Salvo Sottile su Ore 14

Dopo l’addio alla Rai e il passaggio a Mediaset, Milo Infante sta lavorando a un nuovo programma in prima serata e a una striscia quotidiana u Rete4 che si chiamerà Ore 11.

Al suo posto alla conduzione di Ore 14 su Rai 2 è stato chiamato Salvo Sottile, a cui non ha risparmiato alcune frecciatine.

ANSA

“Ho visto su Instagram che ha fatto una locandina con l’IA e il suo viso, mi è sembrato un po’ triste”, ha detto Infante al Messaggero.

“Mi ha mandato un messaggio, gli ho risposto in bocca al lupo. Lui è bravo. Mi aspettavo che cambiassero il titolo, un po’ come il ritiro della maglia nel calcio…”, ha aggiunto.

La replica di Sottile sul passaggio a Mediaset

La replica di Salvo Sottile non si è fatta attendere, con il giornalista che risponde punto su punto sulle storie di Instagram.

A partire dalla locandina, che è stata realizzata da un follower: “Chi gestisce i miei social l’ha pubblicata perché l’ha trovata simpatica. Non era un messaggio indirizzato a lui e tantomeno una provocazione”.

Ore 14 e il cambio nome

Riguardo Ore 14 e la metafora calcistica usata da Infante, Sottile dice che “prima di chiedere di ritirare una maglia, bisogna entrare nella storia del club. E in televisione, come nel calcio, succede davvero a pochissimi”.

Le maglie si ritirano quando ti chiami Maradona, Totti o Baresi. Non quando cambi azienda”, aggiunge.

E ancora sulla decisione di non cambiare il titolo di Ore 14: “I programmi televisivi sono marchi editoriali” che “appartengono alle aziende”.

“La Rai ha deciso di conservare Ore 14 perché è un brand importante. Se fosse dipeso da me, magari gli avrei anche dato un nome diverso. Ma non era una decisione mia“.

Il nuovo programma di Infante a Mediaset

Sottile quindi ironizza sul nome scelto da Infante per il suo nuovo programma, Ore 11: “In pratica, Ore 14 con il fuso orario di Mediaset“.

Il giornalista prende poi le difese di Infante, che ha sentito il bisogno di chiarire che non è andato a Mediaset per soldi.

“Non vedo dove sia il problema”, dice Sottile. “Se fosse andato a Mediaset per guadagnare di più, sarebbe una scelta legittima”. “Si chiama mercato” e “non c’è nulla di cui vergognarsi”.