Sam Neill attore di Jurassik Park e Wimbledon morto "all'improvviso", era guarito dal linfoma a cellule T

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

L’attore Sam Neill, noto al grande pubblico per le sue interpretazioni in ‘Jurassik Park‘, ‘Caccia a ottobre rosso‘, ‘Lezioni di piano‘ e ‘Wimbledon‘, è morto all’età di 78 anni. A confermare il decesso è stato un comunicato diffuso dalla sua famiglia. Cinque anni fa Neill era stato colpito da un linfoma a cellule T. Ad aprile l’attore aveva annunciato a una tv australiana di essere guarito. Nella nota si parla di una morte “improvvisa e inaspettata” e si sottolinea che Sam Neill non aveva il cancro.

L’annuncio della morte dell’attore Sam Neill

Il decesso “improvviso e inaspettato” di Sam Neill è stato comunicato dalla sua famiglia con una nota diffusa sui social nella mattinata di lunedì 13 luglio.

“Sam era circondato dai suoi cari e se n’è andato con la dignità che ha contraddistinto la sua intera vita“, si legge nel comunicato, in cui si precisa che l’attore “non era affetto da cancro“.

Cos’è il linfoma a cellule T che aveva colpito Sam Neill

Sam Neill era stato colpito da un linfoma a cellule T cinque anni fa.

Ad aprile, l’attore aveva annunciato a una tv australiana di essere guarito.

Il linfoma a cellule T, come spiegato sul sito di Apollo Hospitals, è una forma rara e aggressiva di linfoma non-Hodgkin (LNH). Questo tumore trae origine da un tipo specifico di globuli bianchi chiamati linfociti T, o cellule T, che rappresentano una parte fondamentale del sistema immunitario e hanno il compito di aiutare a combattere infezioni e malattie.

Nel linfoma a cellule T, tali cellule diventano cancerose e iniziano a crescere e moltiplicarsi in maniera incontrollato. Anziché funzionare normalmente, possono accumularsi nei linfonodi, nel sangue, nella pelle e in altri organi, formando tumori e soppiantando le cellule sane.

Seppur meno comuni dei linfomi a cellule B, i linfomi a cellule T sono spesso più aggressivi e possono essere più difficili da trattare.

Vita e carriera di Sam Neill

Sir Nigel John Dermot Neill, noto al grande pubblico col nome di Sam Neill, è nato il 14 settembre 1947.

Negli anni Ottanta ha recitato nel thriller ‘Possession’ e poi, nel 1990, in ‘Caccia a Ottobre Rosso’.

La carriera dell’attore è decollata nel 1993, con la sua interpretazione del paleontologo Alan Grant nel film ‘Jurassik Park‘ di Steven Spielberg (ruolo ripreso poi ‘Jurassic Park III’ e in ‘Jurassic World Dominion’).

Sempre nel 1993 ha preso parte al film ‘Lezioni di piano’.

Tra le sue altre interpretazioni memorabili si ricordano quelle in ‘Il seme della follia’, ‘Sirens’, ‘L’uomo che sussurrava ai cavalli’ e ‘L’uomo bicentenario’.

Negli anni Duemila Sam Neill ha recitato in altre produzioni importanti, come ‘Wimbledon’ e ‘Daybreakers’.

In tempi più recenti l’attore ha preso parte a ‘Thor: Ragnarok’, ‘Peter Rabbit’ e al già citato ‘Jurassik World Dominion’.