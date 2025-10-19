Sam Rivers bassista dei Limp Bizkit morto a 48 anni, l'addio della band: "Era pura magia"

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Sam Rivers, bassista e membro fondatore della band nu metal statunitense Limp Bizkit, è morto all’età di 48 anni. Il gruppo ha ricordato l’artista con un toccante messaggio sui social ricordando quanto è stato importante per la loro carriera. La causa della morte non è stata resa nota ma da diverso tempo era affetto da una malattia al fegato per l’eccesso consumo di alcool.

Chi era Sam Rivers

Sam Rivers era il bassista dei Limp Bizkit, gruppo nato nel 1994.

Insieme a Fred Durst, frontman, aveva fondato la band diventata famosa alla fine degli anni Novanta.

Getty Fred Durst e Sam Rivers durante un recente concerto

Grazie al loro apporto hanno portato alla ribalta uno stile hip-hop rock facendolo diventare mainstream.

Tra i successi più importanti della band che aveva tra i componenti anche John Otto e DJ Lethal ci sono “Rollin'”, “Take a Look Around”, brano che ha fatto parte della colonna sonora di Mission Impossible 2, “Nookie” e “My Generation”.

Nel 2000 Sam Rivers ha ricevuto il premio Gibson come miglior bassista di quell’anno.

Il cordoglio dei Limp Bizkit

I Limp Bizkit hanno diffuso la notizia sui loro social media lasciando un messaggio pieno di affetto per il co-fondatore.

“L’anima del nostro sound” sono le parole scelte per descrivere Sam Rivers.

“Fin dalla prima nota che abbiamo suonato insieme, Sam ha portato una luce e un ritmo che non potranno mai essere sostituiti” ha ricordato la band.

Per i componenti del gruppo nu metal il suo talento era naturale, la sua presenza indimenticabile e il suo cuore enorme.

“Continuerai a vivere attraverso la tua musica e le vite che hai aiutato a salvare con la tua musica, il tuo impegno nel sociale e le tue amicizie”, ha scritto DJ Lethal, uno dei membri del gruppo.

La morte di Sam Rivers arriva pochi giorni dopo un altro lutto nel mondo della musica.

I problemi di alcolismo di Sam Rivers

Nel 2015 Sam Rivers aveva lasciato la band per problemi di salute.

All’epoca non dichiarò di cosa si trattasse ma dopo qualche anno nel libro Raising Hell spiegò cosa era accaduto.

Per diversi anni ha combattuto contro una malattia al fegato a causa del consumo eccessivo di alcool.

“Ho smesso di bere e ho fatto tutto quello che mi hanno detto i medici” aveva dichiarato Sam Rivers in un’intervista.

Inoltre spiegò che si aveva ricevuto un trapianto di fegato che era perfettamente compatibile.

Tornato nel 2018 aveva ripreso a tempo pieno l’impegno con i Limp Bizkit partecipando a tour mondiali e alla composizione e registrazione dell’album Still Sucks, uscito nel 2021.