Saman Abbas, ergastolo per tutti i familiari nella richiesta della Procura: com'era finito il primo grado

La procura generale di Bologna ha richiesto l’ergastolo per tutti e cinque gli imputati per l’omicidio di Saman Abbas: i genitori, lo zio e due cugini della vittima. La pg Marzocchi ha insistito sulla necessità di una pena esemplare, chiedendo inoltre l’isolamento diurno per un anno per i familiari della 18enne pakistana.

Saman Abbas: la Procura chiede l’ergastolo per la famiglia

Ergastolo per tutti e cinque gli imputati per l’omicidio di Saman Abbas: è questa la richiesta della Procura generale di Bologna per la famiglia della 18enne pakistana uccisa nel 2021 a Novellara.

La procuratrice generale Silvia Marzocchi, in particolare, ha formulato la richiesta di ergastolo per i genitori, lo zio e i due cugini della giovane. Tutti e cinque i familiari sono infatti imputati di omicidio e di soppressione di cadavere.

Fonte foto: ANSA

Il padre di Saman, Shabbar Abbas, arriva nell’aula della Corte di assise di appello del Tribunale di Bologna il 20 marzo 2025

La pg Marzocchi ha richiesto una pena esemplare che riconosca la gravità del crimine, per restituire alla giovane, la cui unica colpa era la sua volontà di autodeterminarsi e di dire no al matrimonio combinato, “il ruolo di vittima di un’azione inumana e barbara, compiuta in esecuzione di una condanna a morte pronunciata dall’intera famiglia”.

Com’era finito il primo grado

Il primo grado si era concluso con la condanna all’ergastolo per i genitori di Saman Abbas, Shabbar Abbas e Nazia Shaheen.

Lo zio della 18enne, Danish Hasnain, invece, è stato condannato a 14 anni di carcere. I due cugini della giovane, Nomanhulaq Nomnhulaq e Ikram Ijaz, infine, erano stati assolti.

Tuttavia, nel corso del processo di primo grado, è emerso che a compiere l’omicidio e a occultare il cadavere di Saman fu Danish Hasnain.

Lo stesso zio della vittima, inoltre, ha accusato i due cugini di Abbas: secondo le sue dichiarazioni, sarebbero stati loro a scavare la fossa e a seppellire la 18enne.

Le richieste dell’accusa

La pena esemplare richiesta dall’accusa, oltre all’ergastolo, richiede anche l’isolamento diurno per un anno per la famiglia di Saman Abbas.

Credibile, invece, la testimonianza del fratello della 18enne, Ali Haider Abbas, che ha sempre testimoniato contro i familiari. Nonostante la sentenza di primo grado gli abbia attribuito un ruolo nella lite, la procuratrice generale Marzocchi ha contestato tale posizione.

La pg ha richiesto quindi di rivalutare il ruolo di Ali Haider, anch’egli vittima dei genitori e della famiglia.