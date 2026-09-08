Samantha Casella, l’intervista alla regista e attrice: “Nei miei film cerco sempre un oltre”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Ci sono artisti che costruiscono film per raccontare storie e altri che sembrano servirsi delle storie per avvicinarsi a qualcosa che continua a sfuggire loro, come fa Samantha Casella. Il suo cinema non chiede soltanto di essere guardato: chiede di essere attraversato, possibilmente lasciando per qualche minuto fuori dalla sala quell’istinto tutto contemporaneo di voler comprendere, ordinare, spiegare ogni cosa. Perché nei suoi film il significato non è necessariamente davanti agli occhi. A volte sta sotto, altre volte dietro. Qualche volta, invece, è lo spettatore a portarcelo dentro. La tenerezza del serpente arriva alla fine della sua Trilogia del Subconscio, dopo Santa Guerra e Katabasis, ma parlare semplicemente di conclusione sarebbe probabilmente il modo meno adatto per entrare nell’universo di una regista che confessa di avere quasi un’avversione per tutto ciò che finisce. Nel suo immaginario ritorna l’uroboro, il serpente che divora la propria coda, e con lui l’idea di una circolarità nella quale ogni termine può contenere un principio. Non è soltanto una figura cinematografica. Conversando con Samantha Casella per questa intervista esclusiva per Virgilio Notizie si comprende presto quanto quella paura della fine abbia radici molto più profonde e quanto il cinema sia diventato, forse senza che lei lo decidesse fino in fondo, uno dei luoghi nei quali provare a sfidarla. Samantha Casella parla come gira: procede per associazioni, ritorna sulle parole, cerca la precisione e contemporaneamente diffida delle risposte troppo definitive. Dentro convivono la regista che pretende il controllo, l’attrice che teme di sottrarle concentrazione e una donna che ammette senza particolari difese di non essere serena. «Sono tranquilla a modo mio», dice off record. Una distinzione apparentemente minima che, ascoltandola, finisce per raccontare moltissimo. Il controllo è forse una delle parole segrete di questa conversazione. Samantha Casella lo rivendica, lo esaspera, ci scherza sopra, ma soprattutto ne riconosce il prezzo. Ha scelto di assumersi responsabilità diverse nei propri film, dalla regia alla fotografia fino alla recitazione, lavora fino all’ossessione e continua a interrogare un’opera anche quando sembrerebbe terminata. Non perché non sappia delegare, sostiene, ma perché ha bisogno di conoscere ciò che accade intorno a qualcosa che sente profondamente suo. Eppure proprio una cineasta così votata al controllo racconta una vita professionale nata quasi interamente dagli imprevisti: il tennis abbandonato, una scuola di scrittura iniziata quasi per caso, Los Angeles, una lunga interruzione, il ritorno al cinema. Poi c’è ciò che il controllo non è riuscito a governare. L’incidente durante Katabasis, gli interventi agli occhi, le emorragie, la paura che la trilogia potesse rimanere incompiuta. Samantha Casella ne parla senza cercare una facile drammatizzazione, ma è impossibile non avvertire quanto quell’esperienza abbia cambiato il suo rapporto con la serenità e abbia dato un significato ancora più concreto a quell’“oltre” che continua a inseguire nei film. È forse qui che La tenerezza del serpente smette di essere soltanto il terzo capitolo di un percorso cinematografico e diventa il punto nel quale autrice e opera sembrano guardarsi reciprocamente. Dentro ci sono il destino e la necessità, il trauma e la trasformazione, il desiderio di sopravvivere a una fine. E c’è una cineasta che, mentre racconta personaggi indecifrabili, finisce inevitabilmente per domandarsi quanta parte di sé abbia nascosto dentro di loro. Samantha Casella non sembra interessata a fornire una soluzione a questo enigma. Forse perché, per lei, sarebbe già una forma di conclusione. E le conclusioni, ormai è chiaro, non le sono mai piaciute.

Il titolo del suo ultimo film, La tenerezza del serpente, sembra quasi una bellissima antitesi. Che cosa può esserci di tenero in un serpente?

“Devo necessariamente partire da una costante tematica che attraversa l’intera trilogia, di cui questo è il terzo film: il serpente, l’uroboro e, di conseguenza, la circolarità del tempo. C’è poi un altro elemento ricorrente: tutto prende avvio da un trauma, da una ferita, diversa in ciascun film. In questo caso, la protagonista possiede una duplice natura. In origine era un essere umano, poi, a un certo punto, è stata scelta, toccata da una forza appartenente a un universo primordiale legato alla figura del serpente, e si è trasformata in un essere diverso. Da qui nasce il conflitto con la propria natura: da una parte permane la componente umana, dall’altra esiste una dimensione che non può più sottrarsi a ciò che è diventata. Le debolezze e le imperfezioni proprie dell’essere umano sono ancora presenti, ma hanno assunto una forma diversa. Il serpente, in un certo senso, rappresenta proprio questa condizione. È qui che risiede la sua tenerezza”.

Ha ricordato che questo film conclude una trilogia. Che cosa sente di aver cercato attraverso queste tre opere che forse, all’inizio del percorso, non sapeva ancora di stare cercando?

“Sono tutti film molto personali. Il primo, Santa Guerra, nasceva probabilmente soprattutto dall’urgenza di comunicare determinati elementi, sebbene fossero ancora in parte mescolati tra loro. Avevo comunque già un’idea precisa e una struttura. Il secondo è stato probabilmente il più personale dei tre, soprattutto per le dinamiche che affrontava. È stato anche il più doloroso, e si è concluso nel modo peggiore perché, una volta terminato Katabasis, sono cominciati seri problemi di salute legati a un incidente che avevo avuto sul set. Il terzo, invece, racchiude in sé molti degli elementi emersi lungo questo percorso. Non so quindi con esattezza che cosa abbia trovato attraversandolo. Di certo ho avuto conferma di un mio profondo rifiuto nei confronti della fine. La morte, o più in generale tutto ciò che rappresenta una conclusione, suscita in me una sorta di resistenza: cercherei in ogni modo una via per sottrarmi all’idea stessa della fine. La circolarità che ritorna nei miei film mi ha permesso anche di conoscere meglio me stessa. Ho compreso che alcuni motivi ricorrenti appartengono profondamente alla mia struttura personale, al mio carattere. Accade qualcosa di simile alla protagonista di questo film: debolezze e punti di forza fanno parte della stessa natura e, probabilmente, mentre giro riesco in qualche modo ad attraversarli e a esplorarli. Attraverso i miei film finisco così per comprendere meglio anche chi sono”.

Nei suoi film c’è un aspetto particolarmente interessante per lo spettatore: non tutto è sempre riconducibile a una spiegazione razionale e non sempre riusciamo a comprendere fino in fondo ciò che vediamo. Quanto è importante per lei che chi guarda si abbandoni alla sua poetica, quasi come accade in un sogno?

“È proprio questa la mia aspirazione, o forse la sfida che pongo a me stessa. Non è semplice esprimerla con precisione, perché spesso si pensa che l’uso dei simboli serva a intellettualizzare i miei film. In realtà credo che, per quanto possano essere visionari e talvolta anche ostici, contengano una fortissima componente umana. In un certo senso, credo che si racconti sempre la stessa storia. Il dolore, le gioie, le difficoltà, le speranze e i rancori cambiano forma, ma nella loro essenza rimangono gli stessi. Attraverso i simboli cerco archetipi condivisi, elementi che appartengono a ciascuno di noi, quasi fossero inscritti nel nostro DNA. Proveniamo tutti da quella dimensione originaria. Se lo spettatore riesce per un momento ad abbandonare i binari della logica convenzionale e si lascia attraversare dal film, credo possa prodursi una risonanza emotiva. In quel momento può riconoscere qualcosa di sé. Più che un sogno, quindi, per me si tratta di un’immersione dentro se stessi. Naturalmente devo realizzare un film che si sviluppi attraverso una trama, ma ciò che mi interessa davvero è ciò che si muove nello spettatore, ciò che accade dentro di lui quando riesce a cogliere un significato per risonanza. I simboli che utilizzo rimandano ad archetipi condivisi, presenti nell’essere umano al di là della cultura e della formazione personale. Può trattarsi di un professore universitario o di un operatore ecologico: tutti custodiamo dentro di noi determinate strutture profonde. Il film può certamente risultare ostico, ma credo che, se ci si lascia attraversare dalle immagini e dalle suggestioni, possa nascere una forma di riconoscimento. Questa è la mia sfida. Non parlerei neppure propriamente di sogno perché, in generale, non credo nei sogni. La mia speranza è piuttosto che lo spettatore smetta di essere soltanto colui che osserva e diventi, a sua volta, parte del film”.

Tra gli archetipi presenti nel film c’è la Necessità, Ananke: una forza che non giudica e di fronte alla quale ogni evento diventa causa di quello successivo. Quanto è forte, in Samantha Casella, la necessità di fare cinema? E come è nata?

“A un certo punto mi sono semplicemente ritrovata a fare cinema. Da bambina sono cresciuta tra mondi diversi che finivano per incrociarsi. Mio padre era un grande appassionato di sport e mi aveva trasmesso la stessa passione. Da ragazzina, peraltro, giocavo molto bene a tennis. Allo stesso tempo, ero affascinata dal mondo artistico di mia madre. Amava moltissimo l’arte ed era anche un’ottima pittrice, sebbene non ne abbia mai fatto una professione. Tra l’altro, è lei a realizzare i falsi che utilizzo nei miei film. Questi universi hanno finito per mescolarsi. C’erano molti film, molti libri, ma continuavo a dedicarmi allo sport. I miei sogni da bambina erano legati al tennis, non al cinema. Qualcuno potrebbe chiedermi: «Non sogna di vincere un Oscar?». No, non lo sogno. Potrebbe essere un obiettivo, ma non un sogno, perché credo che la mia vita, nella sua dimensione più essenziale, non cambierebbe di un millimetro. Cambierebbe naturalmente la portata del mio lavoro, ma non la mia esistenza. Credo che ad avermi condotta verso il cinema sia stata, a un certo punto, un’enorme casualità. Non ho potuto continuare a praticare sport e mi sono detta: «Provo a frequentare una scuola di scrittura». Da lì è iniziato un continuo concatenarsi di eventi. Se oggi osservo quel percorso a posteriori, ho l’impressione che ogni passaggio sia avvenuto attraverso una serie di incastri che si sono rivelati adatti a me. Persino alcune esperienze che, sul momento, potevano sembrare piccoli dolori hanno poi acquisito un senso. I luoghi in cui ho studiato, gli avvenimenti successivi, gli incontri: guardandomi indietro, mi sembra che tutto sia accaduto secondo una concatenazione molto particolare. Anche perché nella mia carriera esiste una cesura piuttosto importante: dal 2009 al 2018 non ho realizzato cortometraggi. Ho lavorato a qualche progetto di videoarte e ad alcuni documentari, ma avevo cambiato completamente direzione. Persino il ritorno al cinema è stato legato a una casualità: sono andata negli Stati Uniti, mi sono ritrovata a Los Angeles e da quel momento il mio percorso è cambiato. Per questo faccio fatica a rispondere alla sua domanda. Non perché voglia sottrarmi, ma perché è stato davvero tutto un susseguirsi di incastri”.

È stato dunque un susseguirsi di incastri, ma, facendo l’avvocato del diavolo, verrebbe da pensare che dentro di lei dovesse esserci anche un’esigenza. Nietzsche scriveva che bisogna avere un caos dentro di sé per generare una stella danzante. È riuscita a comprendere quale caos interiore abbia fatto nascere Samantha Casella regista, attrice e, in questo caso, anche direttrice della fotografia?

“Faccio fatica a comprenderlo. Sicuramente dentro di me esiste un’esigenza. Sarei molto disonesta se sostenessi di essere sempre stata una persona serena, con una vita in cui tutto è andato bene. Non è così, altrimenti probabilmente non sentirei la necessità di affrontare determinati temi. Avverto però un’urgenza che non considero esclusivamente personale. Vorrei che le persone, riconoscendo nei miei film qualcosa che le riguarda, riuscissero anche a trovare uno strumento per superare una determinata dinamica. Credo sia ciò che ho sempre cercato di fare anche con quanto mi è accaduto. Lo sport, per esempio, rappresentava per me un obiettivo e un sogno. È successo qualcosa che mi ha impedito di proseguire, ma successivamente un evento, o forse una coincidenza di circostanze, mi ha condotta verso un’altra strada. Lo stesso vale per le dinamiche della vita privata: quando accade qualcosa, cerco sempre un appiglio che mi consenta di andare oltre. Avverto profondamente questa esigenza di intravedere sempre un ‘oltre’ e di riuscire, in qualche modo, a raggiungerlo”.

L’oltre è un concetto affascinante perché, se da una parte attrae, dall’altra può anche incutere timore. Lei non ne ha mai avuto paura?

“Dell’oltre non ho paura, perché è strettamente legato al mio rifiuto della fine. Penso all’oltre come alla prosecuzione di ciò che esiste e immagino che ogni conclusione, in qualche modo, conduca verso una dimensione ulteriore. Naturalmente questa ossessione ha delle conseguenze e rende la mia vita onirica molto travagliata. Non posso dire di essere una persona sempre serena. Se mi si chiede: «È tranquilla?», rispondo che lo sono a modo mio, così come sono serena a modo mio. Per il resto conduco una vita normalissima: rido, scherzo, gioco con il gatto. Ma quell’oltre rimane. E no, non mi fa paura. La mia dimensione onirica è molto vicina a quell’oltre e costituisce una fonte importante di ispirazione per i miei film. È un aspetto di cui parlo raramente, perché è difficile da spiegare. Molte idee nascono da sogni che, in realtà, sono spesso incubi. A volte si tratta di incubi ricorrenti; altre volte vi compaiono ripetutamente persone che non conosco nella vita reale. È una dimensione molto particolare. Non penso di essere una persona fuori dal comune, ma riconosco che si tratta di dinamiche insolite. La vita onirica rappresenta quasi un’esistenza parallela, proprio per l’influenza profonda che esercita sui miei film. Forse non mi permette di avere meno paura dell’oltre, ma almeno di acquisire una maggiore familiarità con esso”.

US: Giuseppe Zaccaria

Che rapporto ha con i suoi film? È un rapporto di dipendenza, controllo, ambizione o ossessione?

“Probabilmente tutte queste componenti convivono. Ho un’esigenza di controllo quasi esasperata. Sento davvero il bisogno di mantenere un controllo totale e questo mi ha portata a compiere scelte che, dall’esterno, possono apparire difficili da comprendere. Avrei potuto girare alcuni film negli Stati Uniti, dove vivevo, ma per ragioni personali e anche per questa necessità di controllo, che sapevo di non poter esercitare allo stesso modo lì, ho scelto di tornare in Italia per realizzare la trilogia. Sono tornata a girare, si potrebbe dire, a casa, prevalentemente a Faenza. È un bisogno di controllo estremo, perché comporta scelte impegnative e mi porta inevitabilmente a sostenere un carico di lavoro molto superiore a quello che normalmente spetta a un regista. Ma, se si desidera mantenere un simile controllo, bisogna anche assumersene il peso. C’è poi sicuramente l’ossessione. Ogni volta che termino un film temo che possa essere l’ultimo, proprio perché ho paura della fine. Quando mi avvicino alla conclusione divento più inquieta. E quel timore si trasforma nella necessità quasi ossessiva di riguardare, verificare, chiedere conferme”.

Questa esigenza di controllo si estende anche al montaggio?

“Il montaggio è affidato a una persona di mia fiducia. Il cinema non è il suo principale ambito di interesse, ma la considero una bravissima montatrice. Naturalmente seguo tutto il processo, anche se in questo caso, avendo interpretato la protagonista, preferisco non occuparmi personalmente del montaggio. Quando vedo il risultato, però, sento sempre la necessità di confrontarmi con altri sguardi. Possono intervenire collaboratori o assistenti che conoscono il film, lo studiano attentamente e riescono poi a offrire un contributo ulteriore. La mia ossessione si traduce quindi nella ricerca continua della soluzione che possa rendere il film il più efficace possibile. È un processo che prosegue e si affina nel tempo. Con questo terzo film è accaduto proprio così: abbiamo iniziato a lavorare con una montatrice e un assistente, ai quali si sono aggiunti successivamente altri due collaboratori”.

Con quale parte di se stessa è più severa? Con Samantha regista, con Samantha attrice o con Samantha come persona?

“Quando comincio a girare un film temo sempre che il lavoro dell’attrice possa sottrarre concentrazione o efficacia a quello della regista. Entra però in gioco anche un altro aspetto: ho studiato recitazione soltanto a Los Angeles; prima non avevo mai seguito una formazione specifica. Lì ho lavorato molto, ma non possiedo l’esperienza di un’attrice abituata, per esempio, a entrare e uscire con naturalezza dai propri ruoli. Di conseguenza, durante i cinque mesi di riprese, pur entro certi limiti, tendo a non uscire mai completamente dal personaggio, perché altrimenti faccio fatica a ritrovarlo. Del resto interpreto figure particolari, che devono conservare una certa indecifrabilità e si discostano molto da una recitazione più tradizionale. Sono quindi decisamente più severa con l’attrice. E forse questo rigore si riflette anche sulla persona. Con Katabasis ho ricevuto moltissimi riconoscimenti e la categoria in cui ne ho ottenuti di più è stata proprio quella di attrice. Molte persone che mi conoscevano mi dicevano: «In fondo quella donna sei tu, sei una donna tremenda», intendendo con questo una personalità molto particolare. Sicuramente in quei ruoli confluisce una parte molto forte di me. Anche in questo film, pur non credendo naturalmente di essere un serpente, c’è molto della mia personalità. La dimensione dell’attrice finisce quindi per intrecciarsi profondamente con quella personale. Credo che esista una parte indecifrabile anche in me. Penso di essere, come direbbe un bambino, una buona persona, ma possiedo certamente anche delle barriere che ritrovo nei personaggi che interpreto. Ed è proprio questa consapevolezza a rendermi ancora più severa, soprattutto dopo aver terminato un film, quando mi domando quanto di me sia realmente confluito in quelle figure”.

A proposito del suo film precedente, esiste un legame molto forte con Laura Trotter. Dopo aver visto Katabasis, è tornata a recitare a quasi trent’anni dalla sua ultima interpretazione. Quale responsabilità ha avvertito nei confronti di un’attrice con la sua storia, che ha scelto di tornare davanti alla macchina da presa affidandosi a lei per un momento tanto significativo della propria carriera?

“Se ci penso oggi, il contributo che Laura Trotter ha dato al film è quasi indescrivibile. Dopo aver visto Katabasis, le ho proposto di tornare a recitare e lei mi ha risposto: «Leggiamola, questa sceneggiatura». Le ho offerto il ruolo di una strega e la proposta l’ha incuriosita. Abbiamo cominciato a parlarne e ha voluto venire personalmente a Faenza. Le avevo detto che sarei potuta andare da lei, ma mi rispose che preferiva venire perché, dopo trent’anni, voleva capire se avrebbe potuto affrontare un film con me senza impazzire. Probabilmente sapeva già che non sono la persona più semplice del mondo; oppure se ne sarà accorta in seguito. Appena arrivata, mi ha dato un’indicazione fondamentale. Avevo realizzato un altare con dei blocchi di pietra, sul quale la strega avrebbe dovuto compiere i sacrifici. Lo ha guardato e mi ha detto: «No, sembrano dei Lego». Le ho chiesto allora quale potesse essere l’alternativa e mi ha suggerito di trovare un grande tronco d’albero, un ceppo con le radici. Per una coincidenza, mio padre ne aveva uno in campagna. Già da quella prima osservazione ho capito che Laura avrebbe apportato al film un valore enorme. La responsabilità che sentivo era soprattutto una. Ero certa che sarebbe stata perfetta per il ruolo e, su questo, non avevo alcun dubbio. La mia preoccupazione era riuscire a cogliere e comprendere tutti i segnali e i suggerimenti che avrebbe potuto offrirmi. Laura mi aveva detto: «Avevo concluso la mia carriera. Forse avrei potuto fare di più, ma per me si era chiuso un percorso. Ho un po’ di timore a ricominciare, magari con un film dopo il quale qualcuno potrebbe dire: ‘Era meglio se non tornavi’». Non ho mai condiviso quella paura. Ero convinta che fosse il ruolo perfetto per lei. Non perché sia una strega, naturalmente, ma perché è una donna saggia e questa strega, prima di ogni altra caratteristica, incarna proprio la saggezza. Il mio timore era piuttosto quello di non essere all’altezza: provenendo da un cinema indipendente, temevo di non riuscire a corrispondere alle sue aspettative. Quella responsabilità l’ho avvertita profondamente, ma non riguardava né il ruolo né la sua capacità di interpretarlo. Nel frattempo è nato anche un rapporto che posso certamente definire di amicizia. Abbiamo persino trascorso il Capodanno insieme, ci sentiamo spesso ed è diventata una persona molto importante per me, oltre a essere molto legata ai miei genitori”.

I suoi film hanno ottenuto numerosi riconoscimenti in festival internazionali. Le rivolgo allora una domanda molto diretta: che cosa manca ancora a Samantha Casella per affermarsi pienamente nel panorama cinematografico italiano? Perché, secondo lei, in Italia fatica a ottenere lo stesso riconoscimento che riceve all’estero?

“In un mondo in cui molti tendono a lamentarsi e a sentirsi vittime delle circostanze, mi considero in realtà molto fortunata. La maggior parte dei registi, anche senza aver ottenuto tutti i riconoscimenti che ho ricevuto, incontra difficoltà persino maggiori. Nel bene e nel male, sono riuscita a conquistare un mio spazio. Certamente in Italia alcuni aspetti del mio lavoro non vengono riconosciuti e non ricevo la stessa considerazione che, invece, mi viene riservata all’estero, anche in contesti di un certo rilievo. Che cosa manca? Probabilmente siamo inconciliabili”.

In che senso ritiene che lei e il sistema cinematografico italiano siate inconciliabili?

“Credo che un produttore o un distributore, di fronte al mio lavoro, possa pensare: «Questa è una che non si capisce». A mio avviso esiste anche una certa presunzione nei meccanismi del cinema. Non mi interessa particolarmente il giudizio degli altri su di me: ciascuno si mette in gioco e ha il diritto di avere la propria opinione. Credo però che spesso lo spettatore venga sottovalutato. Penso invece che il pubblico possa entrare in relazione con i miei film molto più di quanto si immagini. Il problema, forse, è che produttori e distributori non hanno il tempo o l’interesse per soffermarsi a riflettere: incontrano questo universo simbolico e tendono a interpretarlo come una forma di intellettualismo. Per me non lo è, anche perché non mi considero un’intellettuale. Di conseguenza, immaginano che anche il pubblico possa percepire questi film come estremamente ostici. Per questo credo che ormai esista una reale inconciliabilità e dubito che, in Italia, la situazione possa cambiare. Questa distanza, però, non l’ho mai avvertita nei confronti dei giornalisti. In Italia devo moltissimo alla stampa e anche a Francesca Rettondini, perché è stata la prima persona a credere davvero in me nel nostro Paese. In questo film, inoltre, interpreta un ruolo straordinario. Francesca Rettondini e Laura Trotter sono davvero due giganti”.

C’è stato un ‘no’ da parte di un produttore o di un distributore che l’ha ferita più degli altri?

“Direi di no, perché, realisticamente, nessuno si è mai avvicinato con una proposta tanto concreta da arrivare poi a un vero rifiuto. Non chiedo mai nulla a nessuno. Probabilmente, per alcuni, può essere anche un mio limite. Non ho mai scritto a un produttore chiedendogli di produrre un mio progetto, né a un distributore per proporgli di distribuirlo. Con questo film mi si è presentata un’opportunità importante e sono stata proprio io a rispondere: «No, al momento no, non a queste condizioni». Avrebbe potuto rappresentare una grande occasione, certamente, ma non lo era per me. Non posso quindi recriminare nulla sotto questo aspetto, perché nessuno mi ha mai detto davvero di no: semplicemente, non ho mai avanzato richieste. Nelle occasioni in cui ho avviato un confronto con produttori o distributori, credo che entrambe le parti abbiano compreso che probabilmente non esistevano le condizioni per proseguire. Non siamo mai arrivati, dunque, a un vero rifiuto. L’unico ‘no’ esplicito a un distributore, alla fine, l’ho pronunciato io”.

Questa trilogia giunge alla sua conclusione. Che cosa viene dopo? Considerando che per lei la fine sembra rappresentare quasi sempre un nuovo inizio, è inevitabile chiedersi che cosa ci sia oltre La tenerezza del serpente.

“Quando ho terminato Katabasis, purtroppo, portavo con me le conseguenze di un incidente avvenuto sul set e sono cominciati problemi molto seri. Ho affrontato otto interventi agli occhi. In quel periodo non sapevo neppure se sarei riuscita a concludere la trilogia. Quando ho iniziato a girare l’ultimo film, alla fine di luglio del 2025, esisteva la possibilità che riuscissi a lavorare per un mese e poi non fossi più in grado di proseguire. Avevo continue emorragie agli occhi. Adesso spero che sia stata finalmente trovata una soluzione. Dopo Katabasis, avendo anche una particolare fissazione per i numeri, ho cominciato a pensare che la conclusione di questa trilogia potesse coincidere con l’inizio di un’altra, arrivando complessivamente a cinque film. In pratica, il terzo capitolo diventerebbe contemporaneamente il primo di una nuova trilogia”.

Quasi come nella forma matematica dell’infinito: questo terzo film si troverebbe al centro dell’otto rovesciato e, da quel punto, avrebbe inizio l’altra parte.

“Sì, esattamente. È ciò che immagino, anche se non so neppure se definirla una speranza. Prima voglio vedere quale sarà il percorso di questo film e capire come verrà recepito. Proseguendo, la componente narrativa diventerebbe sicuramente più marcata, pur rimanendo all’interno della stessa idea di cinema. Voglio quindi capire quale sarà la risposta, ma mi piacerebbe davvero proseguire in questa direzione. Dal momento che detesto la fine, sarebbe in realtà una non-fine: una chiusura capace di generare una nuova apertura. Naturalmente, per il momento, è soltanto una possibilità. Di soggetti, in ogni caso, ne ho molti”.

Quando ha iniziato questa trilogia, che cosa aveva sottovalutato? E, osservando oggi l’intero percorso, che cosa la sorprende maggiormente?

“Quando sono tornata in Italia e ho cominciato a lavorare alla trilogia, dopo i primi quindici giorni di riprese di Santa Guerra ho mostrato il materiale, a Los Angeles, alle persone che avevano accettato la mia decisione di andarmene. Mi dissero: «Con questi quindici giorni di riprese non arrivi da nessuna parte. Ti manca qualcosa. Hai voluto andare via, adesso devi fare veramente qualcosa di tuo». Probabilmente, all’inizio, avevo sottovalutato soprattutto me stessa. Furono loro a indicarmi una possibile direzione: occuparmi personalmente della fotografia, che avevo studiato a Los Angeles, e interpretare un ruolo destinato poi a ritornare in tutti i film. Non mi sentivo realmente in grado di farlo. Infatti, dopo quelle osservazioni, mi presi un mese di pausa. Poi dissi: «Va bene, ripartiamo». La prima persona che avevo sottovalutato, quindi, ero proprio io. Questo non significa che oggi ritenga di essere stata bravissima: semplicemente, allora non pensavo di avere la capacità di sostenere da sola un impegno di quella portata. Avevo un enorme desiderio di controllo, ma allo stesso tempo non sapevo se sarei riuscita a sostenerne il peso. Avevo sottovalutato, soprattutto, la mia capacità di resistenza”.

Resistenza in quale senso?

“Anche nella capacità di sopportare le critiche e tutto ciò che inevitabilmente accompagna un percorso del genere. Oggi, poi, con i social, può immaginare: da Santa Guerra in avanti ho ricevuto continuamente messaggi di persone che mi scrivevano anche soltanto per offendermi. Non saprei indicare altri aspetti che possa aver sottovalutato. Ho una mentalità piuttosto analitica, quindi ho sempre cercato di prendere in considerazione il maggior numero possibile di variabili e di prevedere ciò che sarebbe potuto accadere. Sinceramente, non mi viene in mente altro”.

Le musiche di La tenerezza del serpente hanno un ruolo particolarmente importante. Come è nato il rapporto con i compositori della colonna sonora?

“Le musiche sono state realizzate dai compositori di Silence di Scorsese. Anche in questo caso, tutto è nato dalla visione di Katabasis: sono stati loro a contattarmi. C’era stato anche un confronto con la mia agente, che vive a Los Angeles, e successivamente mi hanno dato la loro disponibilità. Mi hanno chiesto se mi avrebbe fatto piacere affidare a loro la colonna sonora del mio film successivo. Hanno svolto un lavoro straordinario ed è stata un’esperienza molto importante, anche per il loro metodo. Ogni giorno inviavo materiale e fotografie. Hanno letto la sceneggiatura sia in inglese sia in italiano”.

Hanno quindi iniziato a lavorare prima ancora di vedere il girato?

“Sì, hanno cominciato a lavorare direttamente sulla sceneggiatura. In seguito hanno ricevuto anche parte del girato e, alla fine, mi hanno consegnato sessantaquattro tracce tra cui scegliere. È stato un lavoro enorme. Mi hanno dato naturalmente anche i loro consigli, ma a un certo punto mi hanno detto: «Non decidiamo noi dove inserirle: fallo tu. Cerca di essere coraggiosa e visionaria, così come lo sei nel tuo cinema». Tengo a precisare che sto riportando le loro parole: non sono io a definirmi coraggiosa o visionaria. Mi hanno invitata a esserlo anche nell’utilizzo delle loro musiche. Inizialmente, insieme al loro manager, avevano predisposto un contratto che non mi avrebbe consentito di intervenire sulle tracce. Successivamente sono stati proprio loro a concedermi la massima libertà: «Mettile al contrario, fai quello che vuoi». Abbiamo quindi modificato il contratto. Mi hanno autorizzata a tagliarle, scomporle e utilizzarle liberamente. Per me è stato un metodo di lavoro entusiasmante e un’esperienza davvero preziosa”.