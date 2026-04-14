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Due arresti e oltre un chilo di droga sequestrata il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato nel territorio di Samarate. Una coppia di coniugi è stata fermata con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti, dopo essere stata individuata come punto di riferimento per la distribuzione di cocaina, eroina e droghe sintetiche tra Samarate, Gallarate e Cassano Magnago. L’attività illecita veniva gestita tramite consegne a domicilio e cessioni dirette, coordinate attraverso messaggi su WhatsApp.

Le indagini e la scoperta della rete di spaccio

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’indagine è partita da numerose segnalazioni che indicavano la coppia come fulcro dello spaccio nelle zone di Samarate, Gallarate e Cassano Magnago. Gli investigatori hanno ricostruito un consolidato modus operandi: i due coniugi organizzavano consegne “a domicilio” oppure ricevevano i clienti direttamente nella loro abitazione di Samarate. Tutto veniva coordinato tramite rapidi scambi di messaggi su WhatsApp, che permettevano di fissare appuntamenti e gestire la rete di vendita in modo efficiente e discreto.

Il blitz e l’arresto della donna

L’operazione è entrata nel vivo quando gli agenti dell’Area Investigativa hanno seguito la donna, alla guida della sua auto, fino a Cassano Magnago. Qui, la sospettata ha accostato il veicolo per un incontro rapido con un cliente. L’intervento tempestivo degli operatori ha permesso di bloccare lo scambio sul nascere. Durante la perquisizione personale, la donna è stata trovata in possesso di tre dosi di cocaina già confezionate e di 360 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita.

La perquisizione domiciliare e il sequestro della droga

La successiva perquisizione presso l’abitazione della coppia a Samarate ha portato alla luce una vera e propria centrale dello spaccio. Gli agenti hanno rinvenuto una vasta gamma di sostanze stupefacenti: Marijuana, Hashish, Eroina, Cocaina, Ketamina ed Ecstasy/MDMA, per un totale di 800 grammi. Oltre agli stupefacenti, sono stati sequestrati bilancini di precisione, macchinari professionali per il sottovuoto e tutto il materiale necessario per la preparazione delle dosi.

Altri sequestri e arresto dei coniugi

Durante la perquisizione domiciliare, sono stati trovati anche 1.250 euro in contanti, nascosti nell’abitazione, e diversi telefoni cellulari utilizzati per coordinare le attività di spaccio. Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro. I due coniugi sono stati tratti in arresto e messi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che dovrà ora valutare la loro posizione e le responsabilità nell’ambito della rete di spaccio locale.

IPA