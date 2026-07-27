Sami Said calciatore del Trento morto in un incidente stradale in Marocco, aveva solo 18 anni

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Tragedia per l’AC Trento 1921: il diciottenne Sami Said, promettente calciatore, è morto in seguito a un tragico incidente in Marocco, il suo Paese di origine. La notizia è arrivata in Italia durante il ritiro della prima squadra in Val di Cembra, lasciando sotto shock i compagni di squadra e la dirigenza del club di Serie C per l’improvvisa perdita del giovane attaccante.

Sami Said calciatore del Trento morto: la nota del club

La società di via Briamasco ha reso nota la notizia attraverso un comunicato diffuso sui propri canali social ufficiali.

Il club ha ricordato il percorso svolto dal ragazzo all’interno del settore giovanile gialloblù, evidenziando come l’attaccante avesse condiviso con allenatori e dirigenti un percorso di crescita sportiva e personale.

La scomparsa di Sami Said, giovanissimo calciatore del Trento che è morto per le lesioni riportate nell’incidente in Marocco, ha spinto la società a esprimere massima vicinanza ai familiari.

Nel messaggio diffuso dalla dirigenza si sottolinea come di fronte a un dramma di tali dimensioni ogni parola risulti superflua, lasciando spazio unicamente al ricordo dell’atleta.

Il lutto della società per l’incidente stradale in Marocco

Il presidente Mauro Giacca, insieme ai dirigenti, allo staff tecnico e ai tesserati del settore giovanile, si è stretto attorno ai parenti e agli amici del diciottenne.

Il club ha espresso le più sentite condoglianze alla famiglia Said, che si trovava in territorio nordafricano al momento del sinistro stradale.

La nota della società si chiude con un semplice saluto rivolto direttamente al giovane tesserato, che aveva completato l’intera trafila delle squadre giovanili fino ad affacciarsi alle categorie superiori.

La reazione dei compagni di squadra di Sami Said

Come riporta il Corriere del Trentino, la notizia della morte del diciottenne è giunta proprio mentre la prima squadra terminava la fase di preparazione estiva a Masen di Giovo, dopo aver disputato il Triangolare del Briamasco contro Parma e Sassuolo.

I compagni della formazione giovanile, con cui il ragazzo si allenava quotidianamente prima della pausa estiva, hanno condiviso numerosi messaggi di ricordo.

L’AC Trento 1921 organizzerà un momento di commemorazione e un tributo formale in occasione del prossimo impegno ufficiale della squadra.