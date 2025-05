Sampdoria in Serie C, calciatori scortati dalla polizia e volo dirottato su Milano per evitare i tifosi

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

La clamorosa retrocessione della Sampdoria in Serie C ha sorpreso tutti gli appassionati di calcio e lasciato sotto choc i tifosi blucerchiati. Si tratta della prima volta nella sua storia che il club di Genova scende nella terza divisione del campionato italiano. Dopo la partita contro la Juve Stabia, terminata 0-0, è cominciata subito la contestazione dei tifosi allo Stadio Romeo Menti di Castellammare. Il clima di forte tensione ha spinto la polizia a scortare la squadra negli spogliatoi e la società a cambiare i piani per il rientro a Genova, dirottando l’aereo su Milano.

Per la prima volta nella sua storia, la Sampdoria è retrocessa in Serie C. Fatale il pareggio per 0 a 0 arrivato nella serata di martedì 13 maggio allo stadio Romeo Menti, sul campo della Juve Stabia.

Si tratta della terza retrocessione dell’anno per il club di Genova: in precedenza, infatti, era già retrocessa la squadra della Primavera e la Samp Women.

Lo sconforto dei calciatori della Sampdoria per la retrocessione in Serie C

I calciatori scortati negli spogliatoi dalla polizia a Castellammare di Stabia

La partita tra Sampdoria e Juve Stabia è terminata con i calciatori blucerchiati che, a capo chino, scortati dalla polizia, sono rientrati negli spogliatoi dello stadio Romeo Menti evitando di passare sotto al settore ospiti, dove immediata è partita la contestazione dei tifosi tra i cori “Siete solo uomini di m….” e “Vi romperemo il c…“.

La minaccia ha spinto ad approntare un piano alternativo per il rientro della squadra a Genova.

Il volo dirottato a Milano

Per la partita contro la Juve Stabia, la squadra della Sampdoria era volata all’aeroporto di Salerno con un volo charter. Il ritorno a Genova era previsto nella notte sempre in aereo, ma alla luce del clima incandescente il gruppo è stato dirottato a Milano.

I calciatori, come riportato da Calciomercato.com, hanno lasciato lo stadio poco dopo la mezzanotte e sono atterrati a Malpensa. Da lì, la squadra è arrivata alle 6,30 del mattino in pullman a Bogliasco scortata dalla polizia, utilizzando un mezzo senza scritte sociali (per evitare che fosse riconosciuto). Poi c’è stato il rompete le righe.

La festa dei tifosi del Genoa

Al triplice fischio della partita Juve Stabia-Sampdoria, che ha sancito la retrocessione in Serie C dei “cugini” blucerchiati, a Genova è esplosa la festa dei tifosi del Genoa.

In Piazza Alimonda, dove si trova dei club storici rossoblù, sono stati esplosi fuochi d’artificio tra sfottò e cori contro la Samp. Situazioni simili si sono verificate anche in altre zone di Genova.