Samuel Asamoah si rompe il collo durante la partita finendo sul cartellone pubblicitario, rischia la paralisi

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Samuel Asamoah, calciatore della Nazionale togolese, ha subito un grave infortunio. L’atleta, che gioca in Cina, si è rotto il collo, riportando diverse fratture, durante una partita e rischia la paralisi. Il giocatore è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico e i tempi di recupero saranno lunghissimi, con anche la carriera purtroppo compromessa.

Come è avvenuto l’infortunio di Asamoah

Il calciatore era in campo durante un match di seconda divisione cinese.

In forza al Guangxi Pingguo, il centrocampista di 31 anni è stato spinto da un avversario.

IPA Samuel Asamoah in un’azione di gioco

Si è trattato di un semplice contrasto di gioco che purtroppo si è trasformato in tragedia.

Mentre entrambi si contendevano il pallone, dopo la spinta ad aver aggravato la situazione la caduta.

L’infortunio di Samuel Asamoah, che ha portato alla rottura del collo, è avvenuto perché il calciatore cadendo è andato a sbattere con la testa su un cartello pubblicitario che si trovava a bordocampo.

Come sta Asamoah

Stando alle prime diagnosi, il calciatore ha riportato fratture al collo e danni ai nervi ed è stato rapidamente sottoposto ad un lungo intervento chirurgico.

In una nota ufficiale il club in cui gioca Asamoah, il Guangxi Pingguo, ha specificato che il centrocampista è a rischio paralisi.

Potrebbero infatti aggravarsi le sue condizioni di salute e degenerare in una paraplegia grave.

Attualmente il club cinese definisce le condizioni del giocatore stabili.

Nelle prossime ore non sono esclusi aggiornamenti e bollettini medici per aggiornare sullo stato di salute del calciatore.

La carriera di Asamoah

Fin dalle prime notizie su Samuel Asamoah, in tanti appassionati di calcio hanno pensato si trattasse del centrocampista visto in Italia con le maglie di Juventus, Udinese, Inter e Cagliari.

In realtà non è così anche perché Kwadwo, questo il nome del calciatore, si è ritirato dallo sport professionistico ed ora è un agente.

Anche Samuel Asamoah è un centrocampista con una carriera decisiva meno fortunata e di successo rispetto al suo omonimo.

Prima di giocare in Cina, ha giocato soprattutto in Belgio con l’Eupen e il Sint-Truiden. Dal 2025 è un tesserato del Guangxi Pingguo.