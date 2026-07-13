Samuel Chatto sposa Eleanor Ekserdjian, altro matrimonio reale in casa Windsor nel 2027: la nuova coppia

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In casa Windsor è previsto un altro matrimonio. La famiglia reale è pronta a riunirsi per le nozze di Samuel Chatto con Eleanor Ekserdjian. Si tratta del figlio di Lady Sarah e nipote della principessa Margaret, la sorella di Elisabetta II. La coppia andrà all’altare nel 2027, mentre un mese fa si sono tenute le nozze di Peter Phillips con Harriet Sperling.

Il matrimonio di Samuel Chatto ed Eleanor Ekserdjian

Samuel Chatto e Eleanor Ekserdjian hanno entrambi 29 anni e sono fidanzati da tempo. I due dovrebbero convolare a nozze nella primavera 2027.

I media inglesi sostengono che Re Carlo sia molto felice per i due giovani e sarebbero entusiasti anche i genitori di Samuel, Lady Sarah e Daniel Chatto, e quelli di Eleanor, il professor David Ekserdjian e sua moglie Susan Moore.

ANSA

In alcune foto appena condivise, Eleanor ha mostrato uno splendido anello di fidanzamento in porcellana, accanto a un secondo scatto che ritrae la coppia raggiante di gioia.

Sui social Samuel Chatto ha scritto di essere “davvero felicissimo di dire che io ed Ellie ci siamo fidanzati. E non potremmo essere più felici“.

Chi è Samuel Chatto

Samuel Chatto è il figlio di Lady Sarah, figlia della principessa Margaret, e di Lord Snowdon.

La madre dello sposo è una cugina di Re Carlo ma ha sempre preferito un profilo defilato per coltivare la sua passione per l’arte e la pittura.

Passione che sarebbe condivisa dal figlio. Samuel infatti è un artista specializzato nel lavoro della ceramica e avrebbe realizzato con le sue mani il solitario che ha regalato alla futura moglie Eleanor.

Lady Sarah è nata il 1 maggio 1964 a Kensington Palace a Londra e dalle nozze con Daniel Chatto sono nati due figli, Arthur e Samuel.

Come prevede il protocollo, Samuel ha dato comunicazione della proposta di matrimonio al re e alla regina Camilla.

Eleanor Ekserdjian era già stata invitata ad alcuni ritrovi Windsor nel corso degli ultimi due anni e non sarebbe una sconosciuta per la famiglia reale.

La proposta di matrimonio

La proposta di matrimonio è arrivata dopo cinque anni di relazione e due anni dopo il pranzo di Natale, nella tenuta nel Norfolk di Sandringham, a cui aveva partecipato anche Eleanor.

La presenza di Eleanor a un evento tradizionalmente riservato ai coniugi, hanno fatto notare i media inglesi, all’epoca alimentò le voci su un imminente fidanzamento.

L’apparizione pubblica della coppia a Sandringham durante le festività ha confermato inequivocabilmente la natura della loro relazione.

Eleanor aveva passeggiato con Samuel e altri membri di spicco della famiglia reale, impeccabile in un elegante abito nero, un lungo cappotto color avena e un raffinato basco.

Anche la 29enne è un’artista che si definisce “pittrice astratta e artista cinematografica“. Una descrizione sul suo sito web recita: “La pratica di Ekserdjian prevede la proiezione di immagini in movimento su carta o tela e il disegno a partire da esse e sopra di esse; le sue reazioni fisiche ed emotive si rendono visibili attraverso un tratto rapido e immediato”.

Eleanor ha frequentato l’Università di Edimburgo, dove si è laureata in Belle Arti, per poi proseguire gli studi presso la Royal Drawing School.

Samuel ha conosciuto la sua futura moglie proprio all’università di Edimburgo.

Samuel Chatto è trentesimo in linea di successione al trono ma non detiene alcun titolo reale e non ricopre incarichi ufficiali.

La coppia sarebbe legata da 2021 e conviverebbe a Londra.