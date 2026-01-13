Samuel Peron, da Ballando con le stelle al teatro: “Ho imparato a non avere paura, che potevo farcela”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Ci sono momenti in cui anche chi è abituato alla scena, alle luci, al giudizio del pubblico, si sente piccolo. Fragile. Fuori posto. Non è sempre questione di talento, di preparazione o di esperienza: è qualcosa di più sottile. Un sussurro che ti attraversa dentro e ti chiede, piano ma con insistenza: “Sarai abbastanza?”. Quando Samuel Peron ha ricevuto il copione di Ti amo… o qualcosa del genere, commedia di Diego Ruiz in scena al Teatro Gioiello di Torino il 14 gennaio, non si è sentito subito pronto. Nonostante vent’anni di carriera, palchi calcati ovunque, riflettori, pubblico, competizioni, televisione. Non era il palco a spaventarlo. Era il genere. Era il dover far ridere. Entrare in una commedia brillante senza avere mai affrontato quel tipo di linguaggio era, per lui, un salto nel vuoto. E chi ha conosciuto il vuoto – quello delle aspettative, dell’ansia da prestazione, dell’autocritica – sa bene che il passo più difficile non è il primo. È quello che arriva dopo la paura, quando decidi comunque di restare. «Mi chiedevo cosa ci facessi lì», racconta oggi Samuel Peron, con una lucidità disarmante. «Avevo paura di essere un peso». Non è una frase di circostanza. È la voce di chi conosce bene il senso di inadeguatezza, di chi si è sentito giudicato troppo presto, da ragazzo, quando ballare era ancora visto come qualcosa “da femmine”, da chi si è portato addosso il bullismo, l’ironia amara degli altri, e ha dovuto trasformarla in energia per resistere. Samuel Peron non è uno che si è fatto da solo, ma uno che si è costruito passo dopo passo, gradino dopo gradino, come dicono le sue stesse parole: «Una scalinata infinita, tipo la Muraglia Cinese. Ci vuole tempo. Ma ogni passo ha valore». Lui, che ha fatto della disciplina una casa, che ha cercato nel movimento del corpo un linguaggio alternativo alle parole, oggi si ritrova in un contesto dove sono le parole a creare il ritmo. E scopre una nuova possibilità. Non solo di esprimersi, ma di mettersi in discussione. «Quando salgo sul palco mi sento come un bambino in un parco giochi», dice con l’euforia di chi da qualche parte ha ancora intatta la sua innocenza. È un’immagine bellissima, ma anche vulnerabile. Perché il gioco, per funzionare, ha bisogno di fiducia. Fiducia negli altri, certo. Ma soprattutto fiducia in sé. E quella è la battaglia più grande. In questa intervista esclusiva per Virgilio Notizie, Samuel Peron non ha filtri. Parla di teatro, di danza, di bugie bianche dette per amore, di lutti superati, di sguardi che valgono più di mille parole, di Anna Oxa e di Eleonora Giorgi, di mamma Gianna e di suo figlio Leonardo. Ma, più di tutto, parla del coraggio di accettare il dubbio. Non per sconfiggerlo, ma per farci amicizia. Di quella voce che ancora oggi, a volte, gli sussurra: “Non sei all’altezza”. E che lui ha imparato ad ascoltare, ma anche a mettere al suo posto. Con gentilezza. Con rigore. Con la voglia di crescere ancora. E, forse, anche con un po’ di tenerezza per quel bambino timido che non si riconosceva allo specchio, e che oggi, da adulto, può finalmente dirsi: “Ce l’hai fatta”.

In Ti amo… o qualcosa del genere interpreta Walter. Quando ha ricevuto il copione, qual è stata la sua prima reazione?

“La prima reazione è stata quella di guardare Diego (Ruiz) e chiedergli se fosse davvero sicuro di quello che mi stava proponendo. Non per diffidenza, ma per una sincera perplessità. Gli ho spiegato che sì, avevo esperienza sul palco (ho fatto teatro-danza, musical) ma una vera commedia, in senso stretto, non l’avevo mai affrontata. Era un terreno completamente nuovo per me, quindi all’inizio ero molto titubante. Diego ha dovuto insistere parecchio per convincermi. Non perché volessi fare il difficile, ma semplicemente perché avevo paura. Temevo di diventare un peso per la produzione, per la compagnia. Continuavo a chiedermi cosa ci facessi lì, accanto a professionisti come Tiziana Foschi, Milena Miconi e lo stesso Diego. Non sono certo alle prime armi: sono artisti con un’esperienza solida e riconosciuta. Condividere il palco con loro, per me, era come far ballare un principiante accanto a danzatori professionisti: una grande responsabilità”.

E com’è andata, invece?

“Sono stato fortunato. Mi hanno accolto, sostenuto in ogni momento. Tutti e tre, ciascuno a modo suo, sono stati per me dei veri maestri. Lo ripeto spesso a Diego, e continuerò a farlo, che grazie a lui sto scoprendo un lato artistico di me che non avevo mai esplorato. E mi sta divertendo moltissimo. La commedia è un mondo completamente diverso. Quando salgo sul palco mi sento come un bambino in un parco giochi: ogni scena è come una giostra nuova. È un’esperienza totalmente diversa rispetto alla danza o al musical, dove hai il tuo ruolo, esegui la tua parte, e finisce lì. Qui c’è un’interazione continua. Se l’altro attore ti lancia una smorfia mentre tu devi restare serio, è una vera e propria trappola. Devi rimanere concentrato, restare nel personaggio anche quando ti verrebbe da ridere. È davvero una sfida completamente diversa”.

Anche se in realtà il mondo della recitazione non le era completamente nuovo. Aveva già preso parte come attore a un episodio della serie Un caso di coscienza.

“Ma quella era una fiction, tutta un’altra esperienza. In televisione, se sbagli puoi ripetere: si fa un secondo, un terzo, anche un quarto ciak. Si cambiano le inquadrature, si taglia, si aggiusta. A teatro no: sei in diretta, qui e ora. E anche se per me stare in scena non è mai stato un problema, la vera difficoltà in questo caso era un’altra: far ridere, far funzionare una commedia. E non è affatto scontato riuscirci. Diego mi ha guidato bene, con indicazioni molto chiare. E Tiziana, che ha alle spalle anni di esperienza, già da prima della Premiata Ditta, è una macchina da battuta. Una vera maestra”.

Tra l’altro, il ruolo che interpreta era stato di Roberto Ciufoli.

“Quando me l’hanno detto ho pensato: ‘E adesso come faccio?’. È stato come se mi avessero chiesto di ballare una coreografia e poi mi rivelassero che, prima di me, l’aveva eseguita Paganini. Insomma, un’enorme responsabilità. Però Diego è stato eccezionale. Ha avuto una pazienza infinita, mi ha messo a mio agio fin da subito, e davvero lo ringrazio. Grazie a lui ho scoperto un mondo nuovo”.

US Poltronissima

Cosa le ha fatto scoprire la recitazione?

“Non solo l’arte della risata, ma quella molto più complessa del far ridere. E adesso Diego Ruiz mi sta già proponendo un nuovo spettacolo. Ho accettato subito. Questa volta interpreterò un ruolo diverso. Mi ha detto che mi catapulterà in un’altra situazione ancora e sono pronto a farmi mettere alla prova. Perché è così che cresco: affrontando le difficoltà a viso aperto. È un’attitudine che mi porto dietro fin da bambino. Ero molto timido, poi ho avuto la fortuna di incontrare una figura chiave: il mio professore di ginnastica alle medie, Maurizio Bertollo. Mi ha seguito anche dopo, come una sorta di allenatore mentale. Sapeva che ero spesso in tournée, tra gare e spettacoli, e vedeva quanto soffrissi l’ansia da prestazione. Mi ha aiutato tantissimo a gestirla. Gli sarò sempre grato”.

In pochi minuti ha già messo in luce aspetti importanti: la sincerità, l’umiltà, e anche quella che potremmo definire una forma di sindrome dell’impostore. Quando ha capito di potersi finalmente fidare di sé, di potersi dire: “Sai che c’è? Sei stato bravo”?

«È successo quando ho iniziato a percepire più tranquillità da parte dei miei colleghi in scena, che erano diventati molto più sereni nei miei confronti. Ma soprattutto quando sono arrivati complimenti sinceri da parte dei direttori di teatro. Ricordo in particolare quello di Monza, un professionista noto per essere molto esigente, un po’ come Alessandra Celentano ad Amici, per intenderci: non fa sconti. Alla fine dello spettacolo ci ha invitati a cena. A un certo punto si è rivolto a me per complimentarsi: ‘Non avevo grandi aspettative nei tuoi confronti. Pensavo al solito ballerino messo lì solo perché ha un nome. E invece no. Hai saputo stare in scena, l’hai gestita, hai riempito gli spazi, interagito bene con i tuoi compagni, e dato un’interpretazione autentica’. Diego era orgogliosissimo. E io, in quel momento, ho pensato: Ok, forse sto davvero facendo un buon lavoro. È stata una gioia enorme. Ma soprattutto mi ha fatto piacere vedere quanto fosse felice Diego, che è stato il primo a credere in me. Quella, per me, è stata la conferma più importante”.

Un riconoscimento non solo per il professionista, ma anche per il bambino timido di un tempo, quello che magari si sentiva fuori posto.

“Esatto. Perché spesso, quando sei timido o non hai fiducia in te stesso, tendi a tirarti indietro. Il senso di inadeguatezza ti frena. Ti fa perdere occasioni, non solo lavorative ma anche personali. L’ho vissuto sulla mia pelle. Però ho sempre cercato di affrontare le difficoltà, di guardarle in faccia. Mi sono detto: Va bene, questa è la mia salita. E la immagino davvero come una scalinata infinita, tipo la Muraglia Cinese: piena di gradini, da fare uno dopo l’altro. Ci vorrà il tempo che serve, ma ogni passo ha un valore. Non voglio aggirare gli ostacoli. Anche quando rischio di fare una figuraccia, preferisco affrontarli. Perché ogni ostacolo insegna qualcosa. È questo che ho imparato dalla vita: anche sbattere la faccia può essere utile, se lo fai con consapevolezza”.

Lei dice “sbattere la faccia”, ma io lo chiamerei coraggio.

“Eh sì, in fondo è proprio questo. Ho imparato ad avere coraggio, ed è lo stesso che cerco di trasmettere a mio figlio. Gli ripeto spesso che non deve avere paura, che deve buttarsi: solo così potrà capire se qualcosa fa davvero per lui. È esattamente quello che ho fatto con questa esperienza teatrale: mi sono messo in gioco, ho studiato, ho ripreso lezioni di recitazione. Anni fa avevo già seguito un corso, dove tra l’altro ho conosciuto la mia compagna, l’attrice Tania Bambaci. È durato sei mesi, con Rossella Izzo, quindi più orientato al lavoro davanti alla macchina da presa, al cinema. C’era anche Fioretta Mari, ma l’aspetto teatrale non era stato approfondito. Con Diego, invece, sono stato chiaro fin da subito. Ho accettato ma a una condizione: se a un certo punto avesse capito che non faceva per me o che non funzionavo, avrebbe dovuto sentirsi libero di sostituirmi. Gliel’ho detto senza problemi, perché è così che ragiono: quando mi capita di fare direzione artistica e scelgo un artista che poi non rende come mi aspettavo, preferisco sostituirlo. Non è una mancanza di rispetto, è una questione di onestà nei confronti dell’altro, per evitare di metterlo in una situazione scomoda”.

Una forma di coscienza artistica?

“Esatto. Magari quella stessa persona, qualche mese o un anno dopo, tornerà più pronta, più centrata. E lì dirò: ‘Fantastico, adesso sì che sei un valore aggiunto. Ti voglio’. Ecco perché per me lo studio e la preparazione restano sempre la scelta più giusta. Meglio formarsi che improvvisare”.

Lo studio, per lei, è sempre stato importante. Ma le è costato sacrificio?

“Mia madre, Gianna, mi diceva sempre: ‘Non importa che tu porti a casa il massimo dei voti, ma devi sapere quello che stai facendo. Devi essere consapevole’. Mi ha insegnato il valore della preparazione, della formazione. L’importanza di non farsi mai trovare impreparati. Anche mio padre era dello stesso parere”.

Ti amo… o qualcosa del genere tocca anche un tema delicato: quello delle bugie bianche, che a volte possono rivelarsi utili, persino necessarie. Le è mai capitato di dirne una?

«Certo. Le faccio un esempio molto semplice. Quando Tania era al nono mese di gravidanza, mi diceva spesso di sentirsi una balena. E io le rispondevo che non era così: per me era bellissima. Emanava un’energia speciale. Però lei si sentiva gonfia, a disagio. Io cercavo di rassicurarla, di farla sentire bene. Non so nemmeno se si possa definire una vera bugia bianca. Forse è più una questione di percezione: di come ci raccontiamo le cose, di come pesiamo certi momenti. È lì che cambia tutto”.

E una bugia bianca che ha detto a se stesso?

“Ne ho una chiarissima: ‘Ce la puoi fare’. Me lo ripetevo quando ho iniziato a lavorare a Ballando con le stelle. Venivo dalla campagna, dalla provincia di Vicenza. Mi sono trovato all’improvviso nel mondo dello spettacolo, circondato da persone che parlavano in dizione perfetta, mentre io avevo ancora la mia cantilena veneta. Mi davano un microfono e mi chiedevano di parlare. E io, con tutta la timidezza e i miei mostri interiori, mi dicevo che ce la potevo fare. Anche se, dentro, sapevo di non avere ancora gli strumenti. Ma quella piccola bugia bianca mi ha spinto a provarci, a mettermi in gioco. In quel periodo seguivo un corso di dizione, leggevo molto, mi preparavo. Il mio percorso da ballerino mi ha aiutato molto: nelle gare devi farti trovare pronto. Se non sei pronto, sei fuori. Se vuoi arrivare in finale, devi studiare. Ed è quello che ho sempre fatto: cercare di essere pronto”.

Fra tutte le sue partner di scena a Ballando con le stelle, ce n’è stata una che non ha mai avuto bisogno di essere rassicurata? A cui non ha dovuto dire nemmeno una bugia bianca?

“Sì, devo essere sincero: Anna Oxa. Con lei è stato un viaggio straordinario, quasi un trip, un’esperienza fuori dall’ordinario. Se potessi tornare indietro, lo rifarei diecimila volte. È stata una sfida continua, anche faticosa, ma l’ho amata. Tornavo a casa e, nonostante la pressione della giuria, del pubblico, di tutto il contesto, per me era un amore platonico. Lo dissi all’epoca e continuo a ripeterlo”.

Anna Oxa ha una presenza scenica fortissima. E in effetti, sembra un’artista che dal programma non ha ricevuto tutto ciò che meritava.

«Esatto. Per tutto quello che ha dato /l’impegno, la passione, lo studio), secondo me non ha avuto un trattamento equo. Il rapporto tra ciò che ha offerto e ciò che ha ricevuto non torna. È stata discriminata, attaccata, criticata… e questa cosa non l’ho mai accettata”.

E pensare che poi, nelle edizioni successive, tante concorrenti hanno ballato senza scarpe e nessuno ha avuto nulla da ridire. A lei, invece, veniva contestato tutto.

“Con Anna Oxa abbiamo fatto un lavoro pazzesco. Ballare senza scarpe, creare coreografie scenografiche dal taglio teatrale… c’era una vera ricerca, anche sui costumi. Ma lei non voleva solo imparare i passi. Voleva capire il senso di tutto, prima. Mi diceva: ‘Samuel, raccontami cosa hai in mente’. E io dovevo spiegarle la coreografia come se le stessi leggendo una fiaba. È riuscita ad aprirmi la mente, artisticamente. E poi è una donna con una forte connessione spirituale: il suo modo di vivere il canto ha qualcosa di mistico. È un’artista incredibile, avanti. Forse troppo avanti per essere compresa da tutti”.

Quando la gente non capisce, attacca. È una regola crudele.

“Ed è esattamente quello che purtroppo ha vissuto Anna Oxa”.

E oltre a lei?

“Un’altra figura fortissima, diversa ma amatissima: Iva Zanicchi. Una donna incredibile, genuina. Quando si parla di ‘diva della porta accanto’, l’espressione le calza. Ma, attenzione, non per sminuirla. Parliamo di persone come lei o Albano, che hanno girato il mondo, calcato palchi internazionali, incontrato presidenti… eppure, se bussi alla loro porta per chiedere il sale, ti aprono con un sorriso e ti fanno entrare. E magari, mentre ti preparano il caffè, ti raccontano pure una barzelletta. Questa è la vera grandezza, come ha dimostrato anche Gina Lollobrigida”.

Che ricordo le ha lasciato, invece, Eleonora Giorgi?

“Eleonora è stata un personaggio straordinario. Con lei ho incontrato delle difficoltà, perché aveva diversi acciacchi legati ai suoi problemi di salute… e lì ho dovuto usare qualche bugia bianca, per portarla in scena. A volte, di fronte ai suoi timori o alle sue perplessità, la rassicuravo sottolineando quanto fosse portata. Sapevo che per lei era faticoso, ma serviva anche un po’ di incoraggiamento per riuscire a chiudere le coreografie. Eleonora è una donna incredibile. Mi dispiace molto per com’è andata a finire”.

Ha detto “è una donna incredibile”, al presente.

“Sì, mi sono corretto poi. Fisicamente non c’è più, ma artisticamente rimane. È stata, ed è, un mito del cinema italiano e internazionale. Una figura riconoscibile, amata, indimenticabile”.

Ha incontrato donne importanti anche nel suo percorso personale. Cosa le hanno lasciato?

“Tantissimo. Potrei citarle tutte: mia madre, mia nonna, mia zia, le mie allieve, la mia compagna Tania… donne diverse, ognuna con sfumature uniche. L’uomo, in genere, è più lineare, bianco o nero. La donna, invece, coglie le sfumature: del grigio, del bianco, del nero, del rosa. È un mondo complicato e meraviglioso. Il mio lavoro mi porta da sempre a stare a contatto con le donne: a Ballando ho avuto 18 partner, tutte diverse. Non è sempre facile, ma ti arricchisce. Ti chiede consapevolezza, pazienza e apertura mentale”.

Se sua madre fosse un ballo, quale sarebbe?

“Un paso doble. Mia madre era passionale, intensa. È venuta a mancare nel 2022. Ma sto bene, ho superato il lutto. Penso che stia facendo il suo viaggio. Ho una visione spirituale della vita: la morte è un passaggio, non una fine”.

E Tania, la sua compagna?

“Lei è una rumba. Romantica, dolce, affettuosa… e anche passionale”.

Ha detto addio a Ballando con le stelle lo scorso anno. È stata una scelta definitiva?

“Ho detto basta a Ballando, non al ballo. Continuo a ballare, a insegnare, ad allenarmi. Ho iniziato che avevo 23 anni, ora ne ho 40. Già da tempo dicevo a Milly Carlucci di trovare qualcuno che mi sostituisse. Dopo 18 edizioni, sentivo il bisogno di lasciare spazio ad altri. Ma anche perché ho un’ambizione: fare televisione in altre vesti, arrivare alla conduzione. Solo che in Italia manca la cultura dell’eclettismo. Se sei ballerino, devi solo ballare. Negli Stati Uniti non è così: Jennifer Lopez ha fatto tutto, John Travolta pure. Lì l’artista è visto a 360 gradi. In Italia, solo l’attore può permettersi di spaziare. E lo trovo limitante, denigrante. Stefano De Martino è uno dei pochi che ha rotto questa barriera: era un ballerino, ora è un grande conduttore. Chapeau. Anch’io ambisco alla conduzione. Nel frattempo, sto accumulando fiches: il teatro, il canto, la recitazione… Mi trasformo in altro da me, come Walter: un uomo se vogliamo anche rozzo, scorretto, lontano dal mio modo di essere. È come una partita a poker. Quando arriverà il momento giusto, le metterò tutte sul tavolo”.

Il ballo restituisce consapevolezza del corpo. La recitazione ha cambiato il suo rapporto con il corpo?

«Io con il mio corpo sto benissimo. In scena mi sento a mio agio. Diego Ruiz, per esempio, mi ha fatto uscire in kilt, e non ho avuto il minimo problema. Il ballo mi ha dato stabilità, sicurezza, forza interiore. E questo me lo porto anche nella recitazione: sto bene con me stesso”.

E la sua attività di insegnamento continua? Cosa cerca di trasmettere agli allievi?

“Durante il lockdown c’è stata una pausa, che ha portato alla chiusura definitiva della Samuel Peron Academy. Oggi insegno su chiamata, faccio direzione artistica, monto coreografie: ho diversificato. Quando lavoro con i ragazzi, cerco di trasmettere solidità. Dico sempre: ‘Questo spazio è casa vostra. Accogliete il pubblico come ospiti. Siate padroni della scena’. Ma non è facile per tutti: molti vanno in tilt. Mi piace far capire che non esistono ruoli piccoli, l’ho imparato da Fioretta Mari. Anche se hai una sola battuta, se la fai bene, puoi lasciare il segno più di chi è protagonista. E l’ho visto accadere tante volte”.

Qual è, invece, la prima cosa che cerca di insegnare a suo figlio Leonardo?

«Gli sto insegnando a non avere paura. E a rialzarsi sempre, ogni volta che cade. Fin da piccolo ho cercato di spingerlo oltre i suoi limiti. A un anno già lo facevo passare sul ponte tibetano al parco. Gli scivoli da adulti? Li affrontava senza esitazione. Gli insegno il rispetto, non solo come valore, ma come strumento di vita: ‘Rispetto e sorriso: con questi due atteggiamenti ti apri tutte le porte’. Rispetto per chi hai davanti e per chi hai alle spalle. E poi, se qualcuno ti manca di rispetto, va bene: non serve litigare, né togliergli il saluto. Basta semplicemente non dedicargli più tempo. Il tempo è la cosa più preziosa che abbiamo. Quindi, anche se cadi, ti rialzi e vai avanti. Sempre. Con gentilezza e galanteria”.

La galanteria, un valore antico. Quasi scomparso.

‘Sì, è vero. E secondo me, una delle cose che si sono perse paradossalmente con l’emancipazione, che è stata giusta e necessaria, è proprio la bellezza di certi gesti maschili: aprire una porta, spostare una sedia, alzarsi in piedi quando entra una donna… Non per obbligo, ma per eleganza, per galanteria. Si è persa anche quella magia dello sguardo. Negli anni ’30 o ’40 bastava un gesto, un movimento del capo, uno sguardo, e c’era già incanto. Non serviva altro. Oggi, per attirare l’attenzione, ci si deve per forza denudare o adottare atteggiamenti provocatori. Si è perso il sottinteso, la tensione romantica. Invece lo sguardo, la pausa, il silenzio… erano tutto. Oggi è tutto scontato, tutto veloce. Anche l’intrattenimento. Viviamo in un’epoca dove tutto deve arrivare subito. E invece, quello che cerco di insegnare anche nei workshop è l’opposto: il valore dell’attesa, del racconto, dell’immaginazione. Chiedo spesso ai ragazzi se conoscono i musical o le grandi icone del passato e spesso la risposta è no: c’è un vuoto enorme. A mio figlio faccio ascoltare Lucio Dalla, Battisti, Celentano. Canzoni che ti aprono una finestra sul mondo, che ti fanno immaginare, sognare: ascolti certi testi e ti ritrovi in un altro universo. Oggi, invece, molte canzoni parlano solo di soldi, sesso, violenza. Manca quel romanticismo, quella voglia di far sognare. Dalla, Fred Astaire, Mina… erano arte pura. Dentro quelle voci c’erano poesia, cinema, vita”.

Non teme di essere considerato un “boomer”?

“Non è una questione di età, il punto non è questo. È cambiato proprio il contesto generazionale in cui si cresce. Siamo passati dal non avere nulla o dai primi cellulari nella valigetta a un sovraccarico tecnologico che, paradossalmente, ci ha disconnessi dalle relazioni. Io sono nato in una famiglia di contadini. Da bambino stavo nell’orto, con gli animali, in mezzo alla natura. Oggi molti ragazzi non sanno nemmeno che forma abbia una melanzana. Non sanno come cresce, dove si raccoglie. Ernst Knam, con cui sono amico, mi raccontava che durante le sue masterclass con i bambini, spesso non sanno nemmeno cosa sia un ortaggio. È questo che stiamo perdendo”.

Il bambino che è stato… Ha mai riflettuto su quanto il bullismo che ha subito l’abbia formata o segnata? L’ha forgiata o le ha tolto qualcosa?

“È una domanda che mi pongo spesso. Ma col tempo ho capito che per me è stato fondamentale. Ho preso tanti schiaffi, non fisici ma morali. Mi hanno fatto crescere. E ho avuto modo, in un certo senso, di ‘restituire il colpo’ con la mia arte. Quando sono tornato nei luoghi dove da ragazzo venivo bullizzato, e sono salito su un palco, la danza ha fatto ricredere tante persone. Quelle stesse che mi prendevano in giro sono poi venute a complimentarsi per ciò che di incredibile portavo in pista. E lì ho capito una cosa importante: se credi davvero in qualcosa e qualcuno ti scredita, devi andare avanti. Perché arriverà il giorno in cui quelle stesse persone ti stringeranno la mano. Ho letto molte biografie di imprenditori, mi appassionano, e ho visto che tutti, all’inizio, sono stati screditati. È una forma di bullismo anche quella, sottile, psicologica. Quando da ragazzo dicevo che volevo fare il ballerino, le reazioni dei bulli erano sempre le stesse: ‘Allora sei gay, sei una femminuccia’, per usare i termini più eleganti che usavano. E a quell’età, durante la pubertà, questi attacchi ti devastano. Io stesso non mi riconoscevo più allo specchio: stavo cambiando, nel corpo e nella mente”.

Come ha resistito?

Per fortuna ho avuto una famiglia solida, che mi ha sostenuto. Mia madre, soprattutto. Mi osservava, capiva se c’era qualcosa che non andava, mi invitava a parlarne, mi apriva uno spiraglio. E poi c’era la danza, la mia valvola di sfogo. Quando ero nervoso, o correvo nei campi con il mio cane, o mi mettevo nell’orto, o ballavo. In qualche modo sfogavo. Oggi vedo tanti bambini che non hanno uno spazio per sfogarsi. Stanno chiusi in casa, attaccati ai social, bersagliati dai leoni da tastiera. E poi, dal vivo, quegli stessi leoni sono ragazzi fragilissimi, che non sanno reggersi in piedi. Il bullismo spesso arriva da chi è più debole. Le persone che mi bullizzavano, col tempo, hanno avuto percorsi di vita complicati. E mi dispiace per loro, realmente”.

È anche una questione di educazione, no?

“Assolutamente. E qui devono intervenire anche le istituzioni. Siamo in Italia, la culla dell’arte. Nel Rinascimento eravamo l’apice del mondo per musica, pittura, poesia. Abbiamo avuto Michelangelo, Leonardo, Bocelli, Pavarotti… eppure oggi stiamo svendendo tutto. Le scuole dovrebbero formare le nuove generazioni con cultura e solidità. E invece? Le discipline artistiche restano ai margini. Abbiamo aule vuote il pomeriggio. Perché non usarle? Fate entrare professionisti da fuori, attivate laboratori. Ma in Italia si celebra solo il calcio. Ora anche il tennis, grazie a Sinner, o il motociclismo con Valentino Rossi. Ma il resto? Perché il basket non viene spinto? Perché il nuoto emerge solo quando c’è Federica Pellegrini? E il ballo? Il ballo fa bene anche a livello neurologico. È stato dimostrato: aiuta persino chi ha l’Alzheimer. Non lo dico io, lo dice la scienza. Sono laureato in Scienze Motorie, e la mia tesi trattava proprio di questo: quanto il ballo possa essere utile anche in presenza di malattie neurodegenerative. È una forma di terapia. Le arti coreutiche dovrebbero essere considerate fondamentali quanto l’italiano o la matematica. E non è un’idea nuova. Lo dicevano già Socrate e Platone. Ma oggi sembra che quel sapere sia stato dimenticato. E invece dovrebbe essere il nostro punto di partenza”.