Samuele Cavallo, l'intervista all'attore di Un posto al sole: “Dovevo dire al mondo che esistevo”

A un certo punto di questa intervista esclusiva per Virgilio Notizie, Samuele Cavallo dice una cosa che resta sospesa nell’aria, come quando qualcuno riesce a mettere in fila con naturalezza un pensiero che altri impiegano anni a capire: “Non credo che esista una vetta. So solo che finché avrò vita e fiato continuerò a salire”. Il suo percorso di vita assomiglia a una scala. Non una corsa verso l’alto, ma una salita fatta di pianerottoli, soste, ripartenze. Alcuni sono arrivi, altri sono solo luoghi dove prendere fiato prima di riprendere il cammino. È un’immagine che racconta molto del suo modo di stare nel mondo: determinato, sì, ma senza la retorica del traguardo finale. Perché la storia di Samuele Cavallo, prima ancora di essere la storia di un attore, di un cantante o di un performer, è quella di un ragazzo che a sedici anni decide di lasciare la sua terra, un piccolo paese della Puglia, con una convinzione quasi ostinata: quella di dover dimostrare al mondo di esistere. Non è stato un gesto romantico, racconta. È stata una necessità. Una risposta alle mancanze dell’infanzia, a un padre distante, a un bisogno di affermazione che ha trovato nel palco la sua forma più naturale. “Mi sono sentito come uno zoppo che aveva bisogno di una stampella”, dice. E quella stampella è diventata l’arte. Da allora sono passati anni di gavetta, di lavori fatti per resistere prima ancora che per emergere: animatore nei villaggi, cantante nei locali, teatro sperimentale, musical. Una strada lunga, fatta di tante porte chiuse prima che arrivassero gli applausi. Eppure, Samuele Cavallo ne parla senza rancore, quasi con gratitudine. Perché quella fatica gli ha insegnato qualcosa che oggi considera fondamentale: il rispetto. Rispetto per il lavoro degli altri. Rispetto per chi arriva prima e per chi arriva dopo. Rispetto per il pubblico. E forse è proprio questo che rende la sua storia diversa da tante altre storie di successo raccontate nello spettacolo: Samuele Cavallo non parla mai di conquista, ma di costruzione. Non di traguardi, ma di tentativi. Dentro questa conversazione, che si muove tra ricordi, paure e desideri, emerge il ritratto di un artista che non ha mai smesso di sentirsi in cammino. Un uomo che ha imparato a convivere con le proprie fragilità – il rapporto irrisolto con il padre, il peso delle scelte, la paura di non arrivare al pubblico – e che oggi misura il senso delle cose in modo diverso. Non con i riflettori. Ma con ciò che resta quando le luci si spengono: una figlia che chiede di giocare, una canzone scritta di notte, un pubblico che si emoziona. E forse è proprio qui che si capisce cosa intende davvero quando Samuele Cavallo parla di quella scala. Perché nella sua storia non c’è una vetta da raggiungere. C’è solo il desiderio ostinato di continuare a salire.

Se la sua vita fosse una scala di un condominio, a che punto sarebbe arrivato? Si è appena allontanato dal pianerottolo oppure sta già salendo verso i piani più alti?

“Sicuramente mi sono allontanato dal pianerottolo. Per me il pianerottolo era casa, il mio paese in Puglia: un centro di quindicimila abitanti che molto presto ho sentito stretto. Avevo un desiderio precoce di andare via. Nel 2005 ebbi un piccolo ruolo nel film La terra di Sergio Rubini. Subito dopo le riprese Rubini mi disse: ‘Devi andare via. Devi fare l’attore. Vai a Roma a studiare, perché hai le qualità per farlo. Se ti piace, questa è la tua strada’. In realtà già facevo musica, teatro e danza. Quindi sapevo che prima o poi sarei partito. Ricordo che portai mia madre in pizzeria, vivevo con lei e con mio fratello, e le dissi: ‘A settembre parto’. Dovevo ancora finire il liceo.

Lei, giustamente, rispose: ‘Ma dove vai? Finisci la scuola e poi parti’. Avevo però un progetto molto chiaro in testa. Aggiunsi: ‘Sai che sono uno che agisce: se non mi mandi, scappo di casa’. Mia madre capì che avevo una motivazione forte, quasi un’urgenza di gridare al mondo: ‘Esisto’. A quell’età si può perdere tempo con gli amici e con mille distrazioni, oppure avere un obiettivo. Io avevo quell’obiettivo. Così, anche se a malincuore, mi ha sostenuto. Con tutta la paura di un genitore che vede un figlio minorenne lasciare un paese e trasferirsi in una metropoli come Roma. Mi accompagnò lei. Trovammo una stanza alla Cecchignola, perché era il quartiere che in quel momento potevo permettermi. La casa era abitata da militari. Dormivo in stanza con un ragazzo che studiava giurisprudenza; con noi vivevano altri due militari, uno di cinquant’anni e uno di ventiquattro o venticinque”.

È stato quello il vero inizio?

“Sì, il mio pianerottolo parte da lì: dal paese in cui sono cresciuto e da quella cameretta alla Cecchignola, dalla ricerca di un’opportunità e soprattutto dalla voglia di studiare. Così è stato. Mentre studiavo cercavo anche le prime occasioni. Feci i primi spettacoli al Teatro delle Emozioni, all’Arco di Travertino. Un impresario mi scritturò per alcuni spettacoli per bambini. Quelli furono i primi gradini. Avevo già avuto un’esperienza importante con un film e con nomi di rilievo, ma poi ho azzerato tutto e ricominciato da capo. Quell’esperienza mi aveva fatto capire che era possibile, ma arrivato a Roma mi sono scontrato con una metropoli che, naturalmente, non aveva bisogno di un attore in più. Ho incontrato molte difficoltà e molti rifiuti. Però ho trovato anche persone che mi hanno accolto a braccia aperte, forse dopo aver ascoltato la mia storia. Persone che mi hanno dato le prime opportunità, i primi provini, che mi hanno preso a cuore”.

Cinema e televisione non gli hanno offerto subito degli sbocchi. Glieli ha dati il teatro.

“Feci un provino per Poveri ma belli, con la regia di Massimo Ranieri al Teatro Sistina. Mi presentai con un numeretto, come dal salumiere. Salii sul palco, feci l’audizione e cantai Almeno tu nell’universo di Mia Martini. Da lì iniziò tutto il percorso e alla fine fui scelto per quello spettacolo. Il pianerottolo e i primi gradini sono stati questi. Poi sono arrivate tutte le altre esperienze: il teatro, la televisione, fino a Un posto al sole, Tale e quale show, la mia musica. Se devo dire dove sono arrivato oggi, direi di aver percorso un paio di rampe. Ma voglio continuare a salire. La salita è faticosa, piena di insidie, anche di aspetti meno piacevoli, di porte chiuse in faccia. Il mestiere che faccio è difficile, perché in molti desiderano farlo. Riconosco le difficoltà, anche quelle più banali legate ai numeri. Credo però che le difficoltà facciano parte del gioco. E penso soprattutto che questa scalata non abbia una definizione precisa. Non esiste una vera vetta. So soltanto che un giorno morirò ma finché avrò vita e fiato voglio continuare a salire. Perché durante il percorso ci sono pianerottoli che diventano traguardi, ma allo stesso tempo segnano anche nuove partenze”.

Torniamo un momento a quel pianerottolo. Lei lascia il suo paese a sedici anni. Che cosa le faceva capire che quella era la sua strada? Da dove nasceva questa esigenza?

“All’epoca non potevo saperlo. Oggi invece sì. A quell’età sentivo il bisogno di dire: ‘Esisto’. Probabilmente questo impulso nasce anche da alcune vicende personali legate alla mia infanzia, alla mia famiglia e al percorso che ho fatto. Sono stato cresciuto e accudito soprattutto dai miei nonni, Oronzo e Francesca. E da una madre, Maria, che ha sempre lavorato molto. Ho ricevuto l’amore totale di una donna che si è dedicata completamente ai figli, ma per necessità avevo poco contatto con lei, perché lavorava dalla mattina alla sera. Oggi mi rendo conto che quella vicinanza mi è mancata. Allo stesso tempo capisco perché fosse così: altrimenti non avrei avuto la possibilità di studiare, né semplicemente un tetto sopra la testa o da mangiare. Mia madre si è fatta carico di tutto questo. Io e mio fratello siamo cresciuti con l’amore incondizionato dei nostri nonni, che sono stati il nostro punto di riferimento. E con un padre comunque assente, per via di separazioni e di altre vicende familiari che sarebbe lungo raccontare. Tutte queste mancanze mi hanno inevitabilmente segnato. A un certo punto mi sono sentito come una persona zoppa che ha bisogno di una stampella. Per me quella stampella è stato il palcoscenico. Stare sul palco, a contatto con il pubblico, mi ha dato un senso di appagamento molto forte. Una grande gratitudine. Questo ha influenzato le mie scelte. Non ho mai avuto un piano B. E non ce l’ho tuttora”.

Suo nonno era la figura maschile di riferimento?

“È stato davvero un nonno nel senso più pieno della parola. Da bambino mi dava di nascosto caramelle, dolci e gelati, senza farsi vedere dalla nonna. Con il passare degli anni mi ha accompagnato nelle prime tappe importanti della mia vita. Era la persona che mi aspettava quando tornavo da Milano o da Roma. Calcolava le ore del viaggio. Aveva un orologio con gli uccellini: ogni ora suonava un cinguettio diverso. Lui restava lì ad aspettare il mio arrivo. È un gesto d’amore che porto dentro. Ogni volta che ci penso mi commuovo. Mi trasmetteva una sensazione fortissima di affetto, il desiderio di incontrarsi e di stare insieme. Era il mio porto sicuro, il luogo in cui volevo tornare. Aveva anche una grande ironia. Era molto simpatico, parlava con un accento particolare legato al paese da cui proveniva e faceva divertire tutti: i miei amici, gli adulti, i parenti. Era un uomo di poche parole, ma ha lavorato tutta la vita. Anche quando la salute non era più buona non ha mai smesso di lavorare e di stare vicino alla famiglia, sostenendo i figli fino all’ultimo giorno. Conservo un ricordo molto bello: facevamo il bagno insieme in mare. Tornavo apposta per farlo con lui, perché lo aspettava con tanta gioia. Soffriva di una malattia per cui l’acqua del mare gli faceva bene. Si sentiva però al sicuro solo se lo tenevo per le braccia. A un certo punto i ruoli si sono quasi invertiti: prima ero il bambino che aveva bisogno di lui, poi era lui ad avere bisogno di me. A lui devo sicuramente la mia genuinità e il modo diretto con cui mi relaziono alle persone. Era davvero un uomo straordinario. Di mio nonno parlo raramente. È uno spazio del cuore che custodisco per me. Tanto che questa è la prima volta che mi soffermo così tanto su di lui…”.

Che bambino era Samuele?

“C’è una parte della mia infanzia che ho in parte rimosso. Ero un bambino che giocava con il fratello e che ha sofferto il distacco dai genitori. Quella sofferenza l’ho coperta con molta vivacità. Già alle elementari ero quello che cantava ai Giochi della Gioventù o imitava i cantanti. In classe imitavo Eros Ramazzotti. Lo facevo per gioco, perché mi piaceva una bambina. Mi piaceva moltissimo anche Lucio Dalla, perché mio zio mi faceva ascoltare spesso Attenti al lupo. Era la mia canzone preferita. Aveva un ritornello vivace e divertente, ma anche una parte più malinconica. Quel contrasto tra allegria e nostalgia mi trasmetteva sensazioni particolari già da bambino: quel mondo mi arrivava. Non a caso la mia prima canzone importante si chiamava Lupo Alberto. Non perché fosse legata al fumetto, ma perché mi riportava proprio all’universo della mia infanzia. La mia insegnante di religione, quando mi sentì imitare Ramazzotti, mi disse: ‘Perché non la canti ai Giochi della Gioventù?’. Quello fu il mio primo vero palco: un microfono in mano, davanti a centinaia di bambini e anche ad alcuni adulti seduti in tribuna: è stato come rompere il ghiaccio. C’era poi un altro aspetto. Avevo amici molto bravi a giocare a calcio. Studiavo molto, mia madre era rigidissima sull’istruzione, però ero vivace e mi piaceva frequentare anche i compagni un po’ più turbolenti della classe, perché non volevo sentirmi sottomesso. Il fatto che alcuni amici fossero più bravi di me a calcio mi faceva sentire inferiore. Avrei voluto essere come loro, diventare bravo a giocare. Fino a quando non ho capito che non era la mia strada e ho deciso di smettere. Il calcio mi piaceva, ma ho scelto altro. Mi sono iscritto a una scuola di danza, perché avevo la convinzione che le mie gambe non fossero abbastanza forti. Pensavo che con la danza si sarebbero irrobustite. Il primo giorno è stato difficile, ma quel mondo mi ha affascinato subito. Eravamo pochi ragazzi e mi sentivo quasi il primo della classe. Da lì è iniziata la mia ricerca artistica. Il canto mi veniva naturale. La danza invece era disciplina, studio. Quella scuola proponeva canto, teatro e danza. Ho iniziato a scrivere i primi spettacoli, a partecipare alle prime rappresentazioni. Ero un po’ il pupillo della scuola. Era una scuola di paese, ma con molti allievi. Durante i primi saggi mi sentivo a casa. Quasi il punto di riferimento di quel gruppo. Quello è stato il mio primo nucleo artistico. L’ho lasciato soltanto quando sono partito per Roma”.

Ha mai avuto la sensazione di essere cresciuto molto in fretta e di aver perso spensieratezza?

“Sì, sono cresciuto in fretta. C’era una necessità profonda. Dovevo colmare alcune mancanze che da solo non avrei potuto compensare e, in qualche modo, ho cercato altrove ciò che mi mancava. La porta principale, quella con mamma e papà, con il padre che ti dice che strada prendere, che ti porta agli allenamenti, con la madre che la sera ti rimbocca le coperte o ti chiede come stai… tutto questo non l’ho vissuto davvero. L’ho vissuto attraverso i miei nonni e i miei zii, ma naturalmente è diverso. Oggi lo capisco ancora di più perché sono padre. Ho una figlia e quando mi dice: ‘Andiamo a giocare’, mi accorgo che, anche se sto facendo qualcosa di importante, posso metterlo in secondo piano perché lei ha bisogno di quel momento con me. Non faccio finta di niente. Non sempre è semplice, perché il mio è un lavoro precario e ci sono periodi in cui devo concentrarmi molto su quello che faccio. Però da genitore mi rendo conto che alcuni errori che magari sono stati commessi con me cerco di non ripeterli. Poi forse ne farò altri, magari anche peggiori, ma ci provo. Questa crescita accelerata la notavano anche i miei amici più stretti. Avevo un gruppo molto unito. Il mio migliore amico è ancora oggi il mio migliore amico, proprio da quegli anni. Anche lui vive a Milano. A volte mi prendevano in giro e dicevano: ‘Sei sempre a studiare, sempre a provare, non esci mai con noi’. Eppure, mi aspettavano. Era un gruppo genuino, eravamo davvero quattro amici al bar. Ognuno di noi aveva sogni diversi. Il mio amico Vittorio è poi diventato un calciatore del Lecce. Gianluca oggi è allenatore e insegnante alle scuole superiori. Un altro amico, Donatello, ha portato avanti l’azienda di famiglia. Ognuno ha trovato la propria strada. Le tappe che ho bruciato non me le hanno mai fatte pesare. Chi me le ha fatte pesare è stata la mia prima fidanzata. Ho sofferto moltissimo per quell’amore. È stata una relazione durata anni, finita proprio perché sono partito per Roma a inseguire i miei sogni. In quel momento l’ho vissuto come il più grande tradimento possibile. Ma i sogni e la determinazione erano così forti da non farmi sprofondare. Anche se quella separazione mi ha segnato molto, soprattutto durante la tournée. Pensavo fosse l’amore della mia vita. Poi naturalmente la vita è andata avanti: ho incontrato la mia compagna, è arrivata mia figlia. Però in quel periodo ho sacrificato tappe importanti: una relazione, tempo con gli amici. Per tutto questo un prezzo l’ho pagato”.

Se un giorno sua figlia le chiedesse della sua storia, che cosa le racconterebbe?

“Credo che dipenderà molto da ciò che accadrà nella sua vita. Immagino che avrà momenti felici, i primi traumi, le prime delusioni, i primi traguardi. E in base a quello ci confronteremo. Se però penso a qualcosa che le racconterei con orgoglio, direi la caparbietà con cui ho cercato di costruire qualcosa che fosse davvero mio. Il mio percorso non aveva un’identità definita, né una strada già tracciata. C’era soltanto un amore enorme per quello che faccio. Le direi di nutrire i propri sogni e di dare voce a quelle sensazioni e intuizioni che agli altri possono sembrare troppo grandi, ma che per lei sono autentiche. Quando ero ragazzo, nel mio paese molti si chiedevano: ‘Ma dove vuole andare?’. C’era molto scetticismo. Lo dicevano anche alcuni amici, che oggi sono gli stessi che mi dicono: ‘Lo sapevo che ce l’avresti fatta’. In realtà allora non lo sapevo nemmeno io. Quindi capisco quel dubbio. Per questo direi a mia figlia di non dare troppo peso allo scetticismo degli altri. Spesso nasce semplicemente dalla mancanza di conoscenza, da una forma di ignoranza nel senso più letterale del termine: non sapere. Ancora oggi, per esempio, mia madre o mia nonna mi chiedono: ‘Perché non sei andato in quella trasmissione? Perché non hai fatto quel film?’, senza sapere che dietro esiste un mondo molto più complesso. Chi guarda da fuori vede soltanto la punta dell’iceberg”.

Quando era ragazzo ha mai percepito dei pregiudizi verso il suo percorso artistico?

“Sinceramente non ho mai provato quella frustrazione. Ero così immerso nel mio mondo da non sentire il bisogno dell’approvazione degli altri. Capitava che qualcuno ricorresse a battute stupide sull’orientamento sessuale dei ragazzi che frequentavano danza. Ma non mi interessava: studiavo semmai danza con ragazzi che vivevano apertamente la loro omosessualità e questo mi ha fatto conoscere una realtà diversa, che in un paese piccolo, in quegli anni, era ancora molto chiusa. In un certo senso ero avanti rispetto ai miei coetanei. Mentre altri facevano battute bigotte, capivo subito che erano tali proprio perché avevo già avuto contatto con persone e contesti diversi. Non mi sono mai sentito escluso o frainteso. Ero già dentro il mio mondo. Spesso succedeva una dinamica curiosa: per mesi qualcuno poteva prenderti in giro perché frequentavi una scuola di danza o preparavi uno spettacolo. Poi però ti vedevano sul palco, vedevano anche l’approvazione degli adulti. E a quel punto qualcosa cambiava. Nel mio piccolo mi sono sentito quasi un punto di riferimento nel paese, perché diversi ragazzi, dopo avermi visto esibire, si sono iscritti anche loro alla scuola di danza. All’inizio eravamo io e mio fratello. Poi siamo diventati dieci, quindici. La danza, anche per i ragazzi, ha iniziato a essere accettata. Naturalmente la televisione ha contribuito a questo cambiamento. Ma allora le scuole di danza e di teatro erano poche. Per studiare teatro dovevo andare in una scuola a trenta o trentacinque chilometri da casa. Mia madre mi accompagnava alle otto e mezza di sera. Io facevo due ore o due ore e mezza di laboratorio, lavoravamo su tragedie greche come Edipo re o Le Baccanti, e lei aspettava in macchina con mia nonna. Alle undici tornavamo a casa, cenavo e la mattina alle sette mi svegliavo per andare a scuola. Questa è stata la mia adolescenza. Ma era una scelta completamente mia. E non mi è mai pesata”.

Qual è la paura più grande per un artista?

“Credo che la paura più grande sia non riuscire a raggiungere il pubblico. Il timore che un progetto a cui si è lavorato tanto non venga compreso o apprezzato. Per questo si lavora molto. Quando saliamo sul palco non vogliamo soltanto intrattenere, ma arrivare alla sfera emotiva delle persone. Penso che sia una paura comune a molti artisti. A volte porta anche a rinunciare a qualcosa o a fare scelte più prudenti. Personalmente, però, ho sempre lasciato spazio anche a una certa incoscienza. Serve una dose di follia. Se fosse tutto perfettamente razionale non avremmo nulla da dire al pubblico. Ci vuole sempre un equilibrio tra ragione e un pizzico di follia. È quello l’ingrediente”.

Un esempio di follia?

“Mi è sempre piaciuto mettermi in gioco. Ho spesso accettato sfide anche in territori che non conoscevo bene. Le faccio un esempio concreto. Durante un’audizione per Newsies c’era una prova di tip tap. Non avevo mai fatto tip tap in vita mia. Non avevo nemmeno le scarpe adatte. Mi portarono nel sotterraneo del teatro e mi dissero: ‘Impara questa sequenza, gli americani vogliono vederti’. Sono salito sul palco con le scarpe da ginnastica e ho eseguito la sequenza che avevo appena imparato. Ho superato l’audizione. A quel punto però ho capito che dovevo studiare seriamente il tip tap. Arrivavo alle prove prima degli altri e uscivo per ultimo. Sapevo di avere delle lacune e non volevo sfigurare sul palco. La sfida, per me, è sempre stata fondamentale. Lo stesso è accaduto con Tale e Quale Show. Non sono un imitatore di mestiere. Eppure, quando ho fatto il provino, ho portato venti imitazioni. Mi sono messo con un registratore e ho studiato ogni cantante: il respiro, le vocali, le nasali, il graffiato, i movimenti. Quando sono arrivato al provino ho pensato: o mi prendete o mi prendete”.

Che cosa la fa sentire più vivo in scena: interpretare o raccontare qualcosa di suo?

“Quando canto un brano mio sto raccontando una parte di me. Nelle mie canzoni parto sempre da ciò che ho vissuto: i libri che ho letto, le persone che ho incontrato, le emozioni che ho provato. Cantare un brano scritto da me è ciò che mi fa stare meglio. Per me l’interprete è un po’ come un cuoco che prepara una carbonara: può farla benissimo, ma resta una ricetta che esiste già. Io amo essere lo chef. Mi piace creare qualcosa di mio e vedere se le persone riconoscono il valore di ciò che ho realizzato. Quando canto un mio brano mi sento completamente esposto sul palco. Senza filtri, senza maschere”.

Ha sempre raccontato tutte le sue emozioni in canzone o c’è qualcosa che ancora non è riuscito a scrivere?

“Qualcosa c’è. Ho provato a scrivere alcuni versi per mio padre. Ma li ho sempre percepiti come un fallimento. Non mi arrivavano davvero, non mi convincevano. Per questo non ho ancora scritto una canzone per lui. Ho invece scritto una canzone per mia figlia, e ne sono profondamente legato. È un regalo che resterà per sempre. Racconta un legame che si è costruito nel tempo, non soltanto nel giorno della sua nascita. Con mio padre il rapporto è stato complicato. È morto nel 2013. Non gli ho detto tutto quello che avrei voluto dirgli, perché non volevo aggiungere un dolore mentre stava male. Però l’ho perdonato. Ho cercato di capire le ragioni dei suoi errori. Quando stava bene ho provato ad affrontare alcuni discorsi, ma lui cambiava sempre argomento. E non ho avuto il coraggio di andare fino in fondo. Sì, quella è stata una mia mancanza di coraggio”.

Mancanza di coraggio o sentimento che inevitabilmente prende il sopravvento?

“Molto probabilmente la seconda. Anche perché, quando io e mio padre facevamo dei viaggi o in tournée veniva a trovarmi, succedeva sempre qualcosa di particolare. Un esempio concreto. Amava moltissimo i Pooh e quando ho lavorato con loro per lui è stata una gioia enorme. Ci siamo ritrovati proprio quando avevo iniziato a vivere del mio lavoro: vedeva suo figlio realizzato, impegnato nelle prime esperienze importanti. Questo lo aveva riavvicinato molto a me. Ricordo una volta in macchina, durante uno di quei viaggi. Ho provato ad affrontare alcuni discorsi, ma lui mi diceva sempre: ‘Voi siete l’amore della mia vita’. E quella frase mi fermava. Perché cosa avrei potuto rispondere? Come avrei potuto dirgli: ‘Sì, ma adesso ho bisogno di capire perché sono successe certe cose’? Non ho mai trovato la forza, ogni possibilità di scontro si fermava lì. E quella frase era vera. Credo che quella vissuta da me sia una verità comune a molte persone. Penso che sia giusto parlarne anche pubblicamente. Quando qualcuno che ha una voce pubblica racconta queste esperienze, permette agli altri di confrontarsi con la propria storia. Altrimenti sembra che su questi temi possano intervenire solo gli psicologi. Dallo psicologo ci sono stato molte volte. E posso dirlo senza esitazioni: non ho mai rimpianto i soldi spesi. Mai”.

Nel suo percorso non ha mai puntato sull’immagine o sull’idea di essere un sex symbol. Eppure, avrebbe potuto farlo.

“Non mi sono mai definito un sex symbol. Non mi sono mai sentito una persona per cui l’immagine venga prima di tutto il resto. Ho sempre considerato l’aspetto fisico come una parte della mia identità. Se si vuole fare l’attore o il cantante e stare su un palco, bisogna prendersi cura sia dello spirito sia del corpo. Anche il corpo fa parte del lavoro: è sempre stato quasi una forma di terapia. Credo che l’aspetto fisico sia uno degli elementi del mestiere. Quando qualcuno appare sul piccolo o sul grande schermo, la prima reazione del pubblico è guardarlo. Da quello sguardo nascono impressioni e suggestioni. Un caratterista, per esempio, può essere goffo, sgradevole o inquietante proprio perché deve evocare determinate sensazioni. Ognuno conosce gli strumenti con cui affronta la propria strada. Per me è importante mantenermi in una certa forma. Naturalmente non è sempre facile. Anche a me capitano periodi in cui non ho voglia di allenarmi o in cui sento il desiderio di lasciarmi andare. Cerco comunque di mantenere una disciplina. Il fatto di lavorare in una serie quotidiana come Un posto al sole, per esempio, mi impone di restare in forma, perché fa parte del lavoro. Quando facevo in teatro Priscilla – La regina del deserto, addirittura avevamo l’obbligo di mantenerci allenati. Avevamo l’abbonamento in palestra e qualcuno controllava se avessimo preso peso. Era una vera disciplina. Se un chirurgo deve saper usare il bisturi, chi lavora con la propria immagine deve saperla curare. Questo però non significa vivere in modo ossessivo. Non vado dal chirurgo estetico, non ho mai fatto ritocchi e spero di non farne mai. Cerco piuttosto di accettare il passare del tempo. Se mangio una pizza o bevo qualcosa, il giorno dopo magari faccio dieci chilometri di corsa e un’ora e mezza di palestra. In un certo senso pago sempre i miei conti”.

Che cos’è per lei il successo?

“Spero di non essere banale, ma per me il successo è il risultato di scelte personali che a un certo punto vengono riconosciute dagli altri. È il frutto di molti fattori. La fortuna ha un peso. Il lavoro è fondamentale. E conta anche trovarsi nel posto giusto al momento giusto. Poi entrano in gioco il carattere e le capacità. Immagino il successo come un mosaico fatto di molti tasselli. Se pensiamo a dieci persone, ognuna con i propri punti di forza e le proprie fragilità, avrà più possibilità di emergere chi riesce a mettere insieme più elementi. È una sorta di selezione naturale. Ma non sempre coincide con la giustizia o con il merito assoluto. A volte interviene anche il caso”.

Il successo porta più pressione o più sicurezza?

“Direi entrambe le cose. La parola ‘successo’, in realtà, mi fa anche un po’ paura. È una parola che nasce da uno sguardo dal basso verso l’alto: qualcuno osserva qualcun altro e lo colloca dentro l’idea di successo. Quando accade, da un lato ci si sente rassicurati. Per esempio, perché si può vivere con maggiore serenità, pagare il mutuo, concedersi qualche libertà in più. Dall’altro lato si avverte la responsabilità di restare all’altezza del punto raggiunto. È come stare su una tavola in mezzo al mare: vento e onde possono farti cadere da un momento all’altro. Per questo bisogna continuare a lavorare, accettare anche i rifiuti e non lasciarsi distruggere dalle delusioni. E ricordarsi sempre che esiste anche altro nella vita: la famiglia, gli amici, i figli, una cena semplice. Non credo all’immagine del vincitore solitario. Credo piuttosto alla figura del leader: una persona che viene riconosciuta dagli altri perché ha costruito il proprio percorso. La frase che mi rende più felice è quando qualcuno mi dice: ‘Sono contento che sia successo a te, perché sappiamo quanto hai lavorato’. Perché la gavetta l’ho fatta davvero. Ho fatto l’animatore nei villaggi turistici, ho cantato nei parchi, ai matrimoni, alle cresime, nei locali. Ho fatto teatro, prosa, teatro sperimentale. Quando è arrivata la fiction, un direttore di studio mi disse una frase che mi ha colpito molto. Disse: ‘La cosa bella di te è che potresti permetterti di atteggiarti per il tuo percorso e per quanto vali, e invece sei quello che saluta tutti quando arriva e saluta tutti quando se ne va’. Questo è ciò che mi ha insegnato il teatro: il rispetto per il lavoro degli altri”.

Quando il successo ancora non arrivava, ha mai provato invidia per qualcuno chi lo aveva già agguantato?

“No. Per molti anni non ho avuto malizia. Quando vedevo qualcuno arrivare, lo osservavo come una persona da cui imparare. Non ho mai pensato: ‘Perché lui sì e io no?’. Magari vedevo un attore molto bello e pensavo: ‘Lui ha questo punto di forza’. Oppure incontravo un talento straordinario e restavo colpito. Con il tempo e con l’esperienza ho capito che esistono molte dinamiche. Ci sono persone indispensabili, quelle per cui un film viene pensato. E poi ci sono ruoli che potrebbero essere interpretati da molte persone. In quei casi entrano in gioco anche altri meccanismi. Alla fine, però, ognuno nella vita fa i conti con le proprie scelte. Posso dire che ciò che ho ottenuto è frutto delle mie forze. Non provengo da una famiglia influente e non ho mai avuto appoggi importanti. Anzi, li ho sempre evitati. La mia compagna svolge un lavoro completamente diverso dal mio proprio perché, quando sono a casa, mi piace parlare anche di altro. Il prezzo che ho pagato è stato la fatica. Una fatica enorme. Ma non mi è mai pesata”.

Da artista oggi cosa sogna?

“C’è un progetto che mi affascina molto: interpretare Claudio Villa in un biopic. Lo immagino come un altro pianerottolo da raggiungere. Molti dicono che da giovane gli somiglio. Dal punto di vista vocale è una figura che mi incuriosisce molto e la sua storia meriterebbe davvero di essere raccontata. Un altro sogno è il Festival di Sanremo. La musica mi ha dato tantissimo. Perfino Un posto al sole è arrivato grazie a una mia canzone. Quando feci il provino, i produttori cercarono il mio nome su internet e trovarono il videoclip di un mio brano. Dissero: ‘Questo è il volto giusto. E canta anche’. Quella canzone l’avevo presentata a Sanremo Giovani nel 2015. Non fu selezionata, ma decisi comunque di pubblicarla. Quando è arrivato il momento giusto, era lì. Pronta”.

A Sanremo tutti pensavamo di vederla in gara quest’anno…

“Ci ho provato ma nessuna proposta è andata a buon fine”.

E un suo sogno più personale?

“Un viaggio con la mia famiglia. Mi piacerebbe fare un safari con la mia compagna e mia figlia, quando sarà un po’ più grande. Sono affascinato dalla natura selvaggia, da quella ancora incontaminata. Mi colpisce l’idea di osservare da vicino come funziona la sopravvivenza in un ecosistema naturale. La dimensione più primitiva dell’essere umano mi incuriosisce molto”.

Che rapporto ha oggi con la sua terra, la Puglia, quella da cui è andato via a 16 anni?

“Quando torno in Puglia provo sempre una specie di mal di pancia: è l’ansia delle aspettative. È la stessa sensazione che mi accompagna prima di un’audizione. Sono stato lontano per molto tempo. La mia terra è legata alla famiglia, ai ricordi dell’infanzia e dell’adolescenza. Ma quella vita non esiste più. Se oggi dovessi viverci stabilmente, probabilmente avrei delle difficoltà. Per questo, quando torno, mi piace restare qualche giorno e poi ripartire. Lo dico con dispiacere, perché quella è casa mia. Mi sento profondamente pugliese e amo il mio paese. Ma allo stesso tempo, proprio come quando ero ragazzo, mi sta stretto. Eppure, è la stessa terra che mi ha dato la possibilità di iniziare a sognare. Il mio primo palco è stato lì. Il mio primo film è stato lì. Non a caso si chiamava La terra. Anche il primo cortometraggio che ho prodotto l’ho girato nel mio paese. Quello che provo, quindi, è un sentimento complesso. Un amore pieno di gratitudine, ma anche di distanza”.