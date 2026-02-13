Samuele Sartini, l’intervista al DJ: “Quando il dancefloor impara ad ascoltare le emozioni”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Ci sono artisti che parlano attraverso il volume, e altri che parlano attraverso il controllo. Samuele Sartini appartiene a questa seconda categoria: quella di chi ha attraversato il rumore del mondo senza mai confondere l’intensità con l’eccesso, l’energia con il caos, il successo con la perdita di sé. In un’epoca in cui la musica elettronica viene spesso raccontata come un territorio freddo, meccanico, disumanizzato, Samuele Sartini sceglie un’altra strada. Una strada fatta di misura, di ascolto, di responsabilità. Il suo remix ufficiale de L’emozione non ha voce non è solo un’operazione musicale: è un gesto di rispetto, quasi di pudore, verso un patrimonio emotivo che appartiene a più generazioni. Un lavoro che nasce dal silenzio prima ancora che dal suono, e che chiede al dancefloor di fermarsi un attimo, respirare, sentire. In questa intervista esclusiva per Virgilio Notizie non c’è solo il racconto di un successo discografico o di una carriera internazionale che lo ha portato dai club al cinema di Clint Eastwood. C’è soprattutto l’uomo che sta dietro la consolle: un professionista che rifiuta i falsi miti della notte, che separa il palco dalla vita privata, che non ha mai avuto bisogno di indossare la maschera dell’artista “dannato” per sentirsi legittimato. Samuele Sartini parla di musica come si parla di una relazione lunga, fedele, costruita nel tempo. Parla del DJ come di un mestiere che richiede disciplina, lucidità e responsabilità, non solo talento. Parla della notte senza romanticizzarla, della viralità senza inseguirla, del successo senza ostentarlo. E quando racconta il momento in cui si ferma in autostrada, commosso, dopo aver saputo che Adriano Celentano aveva ascoltato e approvato il suo lavoro, lo fa senza enfasi, lasciando che siano i dettagli a dire tutto. È un’intervista che non cerca l’aneddoto facile né la battuta ad effetto. È un dialogo che scava, che osserva, che prova a capire cosa resta quando si spengono le luci del club e la musica smette di suonare. Forse, alla fine, resta proprio questo: la consapevolezza che l’emozione non ha voce, ma riconosce chi sa davvero ascoltarla.

L’emozione non ha voce è considerata una delle canzoni d’amore più intense della musica italiana. Che cosa ha provato quando le è stato chiesto di realizzarne un remix?

“Mi permetta una breve premessa. Nel corso della carriera ho avuto la fortuna e l’onore di collaborare con grandi nomi della musica dance internazionale, da Calvin Harris ad Avicii. Una mia traccia è stata inserita nella colonna sonora di un film di Clint Eastwood e ho firmato remix per Vasco Rossi, Cesare Cremonini e altri artisti importanti. Detto questo, l’opportunità di lavorare su un brano di Adriano Celentano, da un punto di vista emotivo, ha rappresentato qualcosa di completamente diverso. Un’esperienza unica. Quando Chiara Bella, figlia di Gianni Bella, mi ha proposto di remixare L’emozione non ha voce, l’impatto emotivo è stato fortissimo. Allo stesso tempo, è stata molto chiara: sarebbe stato un progetto complesso. Ci siamo messi subito al lavoro. Ricordo perfettamente il momento in cui Chiara mi ha richiamato per dirmi che Claudia Mori e Adriano avevano ascoltato la nostra demo e ne erano entusiasti. Ci avevano anche comunicato che il brano sarebbe uscito a Natale. Ero in macchina, in autostrada. Ho dovuto accostare. Non ho problemi ad ammetterlo: mi sono commosso. È stato un momento molto intenso, perché ero perfettamente consapevole di star mettendo mano a qualcosa di sacro, quasi intoccabile”.

Operazione “complicata”: in che senso?

“Perché, storicamente, ottenere autorizzazioni legate al nome di Adriano Celentano è estremamente difficile. È una scelta artistica ben precisa. Non parlo a nome loro, naturalmente, è solo un mio punto di vista. Ma Adriano ha sempre selezionato con grande rigore gli artisti con cui collaborare, e si è sempre affiancato a figure iconiche della musica italiana e internazionale. Già in partenza, prima ancora che qualcuno ascoltasse il nostro lavoro, si trattava di un’operazione delicata. Non per mancanza di disponibilità, anzi, ma per una questione di coerenza artistica e di tutela della sua discografia. Poi, una volta ascoltato il remix, tutto è andato avanti con naturalezza. Evidentemente, il nostro lavoro è stato apprezzato davvero”.

Secondo lei, che cosa ha fatto scattare il sì?

“Io e il mio team, Paolo Sandrini e Alex Abruscato, avevamo ben chiaro fin dall’inizio che non bastava realizzare un remix efficace. Serviva un approccio diverso. Non dico ‘migliore’, ma certamente diverso. Qualcosa che portasse il brano originale su un piano nuovo, senza intaccarne la magia e l’intimità del cantato di Celentano. Credo che la chiave sia stata la nuova struttura armonica e melodica, che in parte sostituisce anche il ritornello originale. Probabilmente è stato questo elemento a conquistare la famiglia Celentano – Claudia Mori e Adriano stesso – e a spingerli ad approvare il progetto”.

Il titolo dice che l’emozione non ha voce. Tuttavia, la musica elettronica viene spesso etichettata come “fredda”. Questo remix sembra smentire quel luogo comune.

“La musica elettronica è un universo estremamente vario. A chi non la conosce bene può sembrare fredda, ma in realtà spesso è il contrario. Molti brani elettronici presentano strutture armoniche complesse e melodie ricercate. Personalmente, non condivido l’idea che l’elettronica sia fredda, e credo che questo remix ne sia una dimostrazione. Si basa proprio su uno sviluppo armonico ricco e coinvolgente. La melodia originale è già di per sé meravigliosa, non ha bisogno di presentazioni. Ma qui c’è anche una linea melodica nuova, completamente originale, che secondo me rappresenta la vera chiave del successo del remix”.

Un altro luogo comune: la musica da dancefloor sarebbe priva di anima. Quanto di suo c’è in questo remix?

“Tutto. C’è il massimo dell’impegno, dell’energia e del coinvolgimento emotivo, da parte mia e del mio team. Sapevamo che affrontare un’operazione del genere richiedeva un investimento totale. Un remix ben fatto non sarebbe bastato. Ogni momento trascorso in studio è stato carico di emozione. Sono convinto che certe operazioni siano possibili solo quando, dentro lo studio, si crea una vera magia. Soprattutto quando si lavora su una nuova melodia”.

Il remix è diventato molto virale sui social, in particolare su TikTok. Quando lavora a un remix, tiene già conto dell’algoritmo o si tratta di qualcosa che arriva dopo, quasi per caso?

“Credo sia fondamentale non pensarci. Mi occupo della comunicazione solo dopo aver consegnato il master. Durante la produzione, l’unico obiettivo è restare concentrato sulla musica e sull’atmosfera che si vuole creare. Serve istinto. Non bisogna pensare ai numeri o a che cosa potrà succedere dopo. Ogni volta che si comincia a scrivere o a produrre qualcosa pensando già alla viralità o ai social, nove volte su dieci si sbaglia. Forse anche sempre. Le cose vanno fatte perché si sentono, perché convincono. È chiaro che bisogna pensare al dancefloor, perché il pezzo deve funzionare in quel contesto, ma i social devono restare fuori dalla fase creativa. Faccio proprio uno switch mentale: alla viralità penso solo dopo che il brano è uscito”.

Ed è forse anche questo il valore dell’arte. Se si pensa troppo ai numeri e alle reazioni, si rischia di perdere autenticità.

“Assolutamente sì. C’è anche quella voce interiore che ti chiede se sarai all’altezza, se funzionerà. È facile farsi bloccare da questi pensieri. Meglio lasciare i numeri fuori dallo studio. Anche perché la viralità si gioca spesso in pochi secondi. A volte bastano tre, quattro secondi estratti da una canzone lunga tre minuti. Come si può pianificare una cosa del genere? È impossibile. Se ti metti a tavolino a pensare “ora scrivo il riff che spopolerà su TikTok”, puoi stare certo che non succederà. La viralità è imprevedibile. Ed è forse l’unico elemento, oggi, nell’industria discografica, che non si può controllare. Puoi investire tanto, puoi attirare attenzione, ma alla fine è il pubblico a decidere. Non c’è formula”.

Quando ha capito di aver davvero colpito nel segno con questo remix?

“Ci sono stati due momenti. Il primo è stato quando ci è arrivato il via libera: ‘Ci piace, si fa’. A livello emotivo, è stato il punto più alto. Il secondo, quando l’ho suonato per la prima volta. Non avevo mai potuto testarlo prima: era tutto top secret. L’ho messo in console la sera stessa dell’uscita, venerdì 5 dicembre, se non ricordo male. In quel momento ho sentito liberarsi tutta la tensione accumulata. Ho capito subito che c’era qualcosa di speciale. Quando vedi un intero locale fermarsi, cantare, creare un momento di vera intensità nel bel mezzo della serata… lì capisci che ha funzionato”.

Concentriamoci su di lei. Quando e come entra la musica nella sua vita?

“In realtà, la musica c’è sempre stata. Mio padre suonava il basso in una cover band. Da bambino ho un ricordo molto vivido: la sera entravo nella sala prove mentre lui suonava con la band. Poi, per una decina d’anni, me ne sono allontanato. Mi sono dedicato ad altro, soprattutto al calcio. A sedici anni, però, la musica è tornata all’improvviso. È successo la prima volta che sono entrato al Cocoricò di Riccione. Sono rimasto folgorato dal ruolo del DJ. Ricordo ancora le parole che ho detto: ‘Ecco, io da grande farò questo’. Con alcuni amici abbiamo comprato la prima console. Era la fine degli anni ’90, c’erano ancora i giradischi e i vinili. Ho passato anni a suonare nella soffitta di casa, coltivando quel sogno. Quindi sì, la musica è sempre stata parte della mia vita. C’è stato un momento di pausa, ma poi è tornata con forza. E mio padre mi ha sempre sostenuto”.

Lei racconta l’ingresso al Cocoricò come un colpo di fulmine. Ma che cosa la affascinava davvero della figura del DJ?

“Non è mai stata la fama, questo lo posso dire con assoluta tranquillità. Non ho mai fatto questo lavoro per il successo in sé. Ho sempre pensato che il successo sia la conseguenza di un buon lavoro, non l’obiettivo. Quello che mi affascinava era il vinile, il gesto, il controllo della serata. Andavo spesso ad ascoltare Saccoman e Cirillo in Piramide, in quegli anni. Mi colpiva il modo in cui costruivano la serata, la progressione musicale. Li ho studiati a lungo. Tanto che, anni dopo, l’ho detto apertamente a Cirillo: ‘Non sai quanto ti ho studiato’. Era questo che mi colpiva: la padronanza della consolle, il ruolo del DJ come guida emotiva della serata. Non la fama, non l’acclamazione”.

Oggi parla del mestiere del DJ quasi con nostalgia. C’è qualcosa che le manca del passato?

“Non parlerei di nostalgia. Direi piuttosto consapevolezza: i tempi sono cambiati. E credo di essere stato bravo ad adattarmi. Se fossi rimasto ancorato a un’altra epoca, oggi probabilmente non lavorerei più. Il nostro è un mestiere, un’attività vera e propria. Come in qualsiasi altro lavoro, bisogna tenere il passo. Una volta bastava saper mixare e gestire il dancefloor. Oggi serve molto di più: immagine, comunicazione, presenza fisica in consolle. Aspetti che prima esistevano, ma non erano così centrali”.

La musica spesso viene paragonata a un grande amore. Le è mai sembrato che l’abbia tradita?

“No, mai. Sono stato deluso nella vita, ma non dalla musica: non mi ha mai tradito. Anzi, penso che se ami davvero la musica, sia quasi impossibile sentirsi traditi. Semmai siamo noi, a volte, a tradire lei. Nel mio caso no. Le sono sempre rimasto fedele e lei ha fatto lo stesso con me. Da quando avevo sedici anni, non c’è stato un solo giorno in cui non abbia pensato o lavorato per questo sogno”.

Quanto ha inciso, nel suo percorso, il giudizio degli altri? Anche perché, all’inizio, fare il DJ non era considerato un lavoro “serio”.

“È stato faticoso, più che altro lungo. Ho fatto tante cose importanti, ma sembravano non bastare mai. Ci è voluto tempo, tanto lavoro, tanti successi. Oggi credo di potermi dire arrivato, ma non è stato un percorso immediato. Non parlo della mia famiglia: mio padre veniva dalla musica e capiva benissimo. Sul piano affettivo, invece, ho avuto poche compagne, ma sempre donne intelligenti. Se non avessero compreso il mio lavoro, semplicemente non ci sarei stato. In questo senso, forse sono stato fortunato, o bravo a scegliere”.

C’è il classico luogo comune del DJ che cambia partner ogni notte. Non dev’essere stato facile per chi le stava vicino.

“Le cose vanno vissute da dentro. Spesso sono molto diverse da come vengono raccontate. Il mio approccio è sempre stato professionale. Ho sempre cercato di comportarmi in modo serio, nei club e nella scena. Il nostro lavoro è spesso percepito in un certo modo, ma la realtà è spesso ben diversa”.

Sondiamola allora. Come si fa a restare con i piedi per terra senza lasciarsi travolgere dalle mille tentazioni della notte?

“Rispondo sempre con una battuta, perché questa domanda me la fanno spesso anche gli amici. Credo che ci siano situazioni sbagliate ovunque. Dipende dall’approccio che ognuno sceglie di avere. Le tentazioni esistono in ogni ambito, in un ospedale come in una discoteca. È sempre una questione di scelte. Non voglio fare l’ipocrita: il nostro lavoro ha delle facilità, ma alla fine tutto dipende da come decidi di comportarti”.

Cosa significa per lei, oggi, lavorare in sicurezza?

“Serve professionalità, a ogni livello. Dagli imprenditori della notte, al bar, alla sicurezza. In ogni reparto. Quando manca la professionalità, si cercano scorciatoie. E le scorciatoie, nel nostro ambiente, si pagano care. Per me lavorare in sicurezza significa circondarmi di persone che condividono la mia visione: professionisti seri, corretti e trasparenti”.

Di recente siamo rimasti colpiti da immagini forti, in cui la musica continuava mentre stava per scoppiare un incendio. Molti hanno criticato chi era in consolle. Quanto è difficile percepire cosa succede intorno mentre si lavora?

“Situazione molto delicata. Onestamente, non so nemmeno dove fosse posizionata la consolle in quel caso che cita lei, se fosse girata di spalle o se ci fosse piena visuale. Dalla consolle vedi il locale, ma in termini generali. Cogli il movimento, l’energia, capisci se il pubblico si diverte. Ma se succede qualcosa in un angolo preciso, non è detto che tu possa accorgertene. Il mio compito è leggere l’energia complessiva, non il dettaglio. A meno che non ti cada l’occhio proprio lì, è difficile accorgersene”.

Quindi non è detto che chi è in consolle abbia consapevolezza del pericolo.

“Quando sei in consolle, sei su uno stage con i fari puntati in faccia. Tante cose le vedi, ma in modo alterato. Il nostro lavoro è sentire le vibrazioni del locale, capire se il pubblico si sta divertendo. Il resto non rientra nelle nostre responsabilità. Per questo ci devono essere figure specifiche che si occupano della sicurezza. Non può ricadere tutto sul DJ”.

È lo stesso discorso che si fa con i cantanti quando accade qualcosa durante un concerto.

“Esatto. Possiamo guardare lo storico di un locale, capire chi ci ha suonato, decidere se accettare una data o meno. Ma non possiamo sapere quante uscite di emergenza ci sono o se tutto è a norma. Tecnicamente non è il nostro compito”.

Lei lavora di notte, mentre gli altri dormono. E quando tutti sono svegli, cosa fa?

“Sono sveglio anche io. Per produrre tutti i dischi di cui abbiamo anche accennato all’inizio devo essere lucido. Passo tante ore in studio. Il grosso del mio lavoro è concentrato nel weekend, mentre durante la settimana torno alla quotidianità. Mi occupo di discografia, etichette, contatti professionali: un lavoro che si svolge di giorno. Non puoi rispondere alle due di notte”.

Nel suo percorso c’è un passaggio che ha citato quasi di sfuggita, ma che è enorme: un suo brano è stato inserito nella colonna sonora di Ore 15:17 – Attacco al treno, diretto da Clint Eastwood. Tutti pensiamo che il cinema renda immortale ciò che tocca. Che cosa ha provato sentendo la sua musica dentro quel film?

“Il mio discografico, Max Moroldo, mi aveva avvisato qualche settimana prima della licenza con la Warner Bros, se ricordo bene. Eppure, quando sono andato al cinema alla prima, avevo ancora il dubbio che non fosse reale. Quando è partita la canzone, mi sono girato verso la mia compagna Francesca e le ho detto: ‘Cavolo, è tutto vero’. È una sensazione quasi surreale. Un premio Oscar come Clint Eastwood che sceglie una tua canzone come parte di un film: è qualcosa di enorme. Parliamo di un minuto e cinquantadue secondi di sincronizzazione, che nel cinema sono un’eternità. È stata una soddisfazione immensa. Una medaglia importante che porterò sempre con me”.

Ha mai avuto la percezione di lasciare qualcosa di eterno?

“La ringrazio, è una bella domanda. ‘Eterno’ è una parola impegnativa, ma Love U Seek è sicuramente un evergreen. È un brano che ha oltre quindici anni, con più di un miliardo di streaming globali. È stato ripreso prima da Avicii, poi da Alok, che a distanza di un anno e mezzo ha già raggiunto quasi cento milioni di ascolti. Quindi sì, forse non eterno, ma sicuramente è qualcosa che resta. E poi il cinema rende davvero tutto immortale. In quel senso, sì, qualcosa resterà”.

C’era qualcosa che avrebbe voluto raccontarmi e che non le ho chiesto?

“No, anzi. C’è qualcosa che mi ha chiesto e che non avrei voluto raccontare. È il contrario. Ma adesso vado a prendere mio figlio a scuola”.

Suo figlio? Niente droga, sesso e rock’n’roll, mi fa crollare un mito…

“No, non sono un artista ‘dannato’. Probabilmente non farei nemmeno la musica che faccio, se fossi davvero tormentato dentro. Credo che ascoltando i miei brani si percepisca un animo più sereno. E il fatto che lei me lo dica mi fa piacere, perché è anche su questa immagine che ho costruito la mia carriera”.

Quanti figli ha?

“Due. Una figlia di quindici anni e un figlio di dieci”.

Che rapporto hanno con la musica e con il suo lavoro?

“Stanno vivendo una fase particolare. Cominciano a percepire il mio successo, soprattutto ora che si parla di cose molto visibili: Celentano, Jovanotti, apparizioni in tv. A volte mi dicono: ‘Papà, un mio amico ha detto che ti ha visto su Canale 5’. Li osservo con gioia e curiosità. Soprattutto la più grande, che ha ormai una consapevolezza precisa di ciò che faccio e di ciò che ho fatto. È una situazione nuova anche per me, ma molto bella. Detto questo, sono lontani dalla musica, e va benissimo così. Non li condiziono in alcun modo. Faranno quello che vorranno fare: al momento ci guardiamo con reciproca curiosità”.