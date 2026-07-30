Samuele Spinelli morto a Barcellona dopo un fermo, il cugino accusa la polizia: "Ho visto cos'hanno fatto"

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Samuele Spinelli è morto l’1 giugno a Barcellona dopo essere stato fermato dalla polizia. I parenti del 28enne di Firenze chiedono giustizia. Secondo il cugino Piter Rossi: “è stato aiutato a morire”. Al centro delle indagini ci sono le immagini delle telecamere a circuito chiuso di un negozio che hanno ripreso l’intervento degli agenti il 29 maggio.

L’accusa del cugino di Samuel Spinelli

Samuele Spinelli è morto a tre giorni di distanza dal fermo della polizia catalana avvenuto il 29 maggio all’interno di un negozio.

I genitori del 28enne fiorentino hanno presentato denuncia sia a Roma che in Spagna per indagare sulle cause della sua morte.

A La Nazione, il cugino del ragazzo, Piter Rossi, ha detto di aver “visto quello che hanno fatto a Samuele e vi garantisco che non lo auguro a nessuno“.

“Lui in quel momento aveva bisogno di essere aiutato, era in stato confusionale. Ma quello non è stato un aiuto, è stato un trattamento indegno. Chiediamo giustizia, perché mio cugino è stato aiutato a morire“, ha aggiunto.

I video del fermo della polizia

In un video di oltre un’ora si vedrebbe quello che è successo a Samuele Spinelli. La famiglia ha visto le immagini e sospetterebbe che la morte sia sopraggiunta in seguito alle violenze della polizia spagnola.

Il 29 maggio le telecamere avrebbero ripreso il 28enne alle 18.30 all’ingresso di un negozio. Maglietta bianca, pantaloncino corto e marsupio, sarebbe entrato correndo e in stato confusionale.

Dietro di lui, pochi minuti dopo, sarebbero arrivati a passo lento due donne e un uomo, in abiti civili, che lo avrebbero provato a tenere sotto controllo e successivamente tre agenti della vigilanza privata.

Gli agenti lo avrebbero, ma lui avrebbe cercato di divincolarsi. Poi lo avrebbero portato in uno stanzino, a sua volta videosorvegliato.

Da qui inizia un filmato di 1 ora e 16 minuti in cui Samuele viene messo a terra, a pancia in giù, mentre 7 agenti cercano di contenerlo: alcuni lo bloccano, facendo pressione con il proprio corpo su di lui, mentre altri gli legano mani e piedi con quelle che – a detta dell’avvocato – sono delle fascette.

A quel punto Samuele è immobilizzato e poco dopo va in arresto cardiaco. Gli agenti e i sanitari lo liberano dalle fascette e lo girano sulla schiena, gli praticano il massaggio cardiaco sia manuale che automatico e la ventilazione assistita.

Dopo circa venti minuti Spinelli è stato portato via in barella.

La morte di Samuele Spinelli

Arrivato in coma in ospedale, il giovane fiorentino è morto l’1 giugno. Per i medici si è trattato di un “cedimento multiorganico”, ma nel nosocomio sarebbero state rilevate anche tracce di metanfetamina. Da qui nasce l’ipotesi di un’overdose.

I familiari di Samuele avrebbero invece notato lividi sul corpo e per questo starebbero chiedendo giustizia.

Attualmente la famiglia, seguita dall’avvocato Diego Capano, è in attesa degli esiti delle due autopsie effettuate – una in Spagna e una in Italia – sulla salma del ragazzo.