Samuele Spinelli morto a Barcellona durante un fermo, la famiglia accusa la polizia: la lettera dei genitori

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Non si danno pace i familiari di Samuele Spinelli, il 27enne di Firenze morto a Barcellona durante un fermo di polizia. Il ragazzo è deceduto il 1° giugno, tre giorni dopo essere stato fermato e immobilizzato dalla polizia catalana in seguito a un intervento all’interno di un grande magazzino. Le autorità spagnole sostengono che Spinelli fosse in stato di agitazione e ipotizzano un decesso per presunta overdose. La famiglia respinge la ricostruzione e punta il dito contro le modalità con le quali è stato messo in atto il fermo.

Samuele Spinelli morto a Barcellona

I fatti risalgono al 29 maggio, quando Samuele Spinelli è entrato in un grande magazzino di Barcellona. Lì è stato fermato dagli addetti alla sicurezza e portato in uno stanzino per sospetto furto. Poi l’intervento anche della polizia.

Le immagini delle telecamere di sorveglianza, secondo quanto riferito dalla famiglia, come riporta la trasmissione Morning News, mostrerebbero il giovane immobilizzato a terra.

I familiari sostengono che gli siano state legate le mani dietro la schiena con fascette, poi anche i piedi e che per contenerlo persone si siano sedute sopra di lui.

Il ragazzo sarebbe stato immobilizzato a terra in queste condizioni per circa 40 minuti. Poi sarebbero intervenuti i sanitari che lo avrebbero sedato.

Poco dopo Samuele è andato in arresto cardiaco. I soccorritori hanno tentato di rianimarlo per poi trasferirlo in codice rosso in ospedale, in rianimazione, dove è morto il 1° giugno. “Era pieno di lividi“, dicono i familiari.

Sul caso stanno indagando sia la Procura di Barcellona che quella di Roma, mentre si attendono gli esiti delle autopsie eseguite in Spagna e in Italia.

Il commento del cugino di Samuele Spinelli

“Mio cugino andava aiutato, non ammazzato”. Queste le parole del cugino di Samuele Spinelli, Peter Rossi, rese a Morning News. Per il parente, il comportamento dei poliziotti è stato “indegno”.

Samuele Spinelli si era recato a Barcellona per inseguire il suo sogno artistico: voleva sfondare come rapper e in Spagna intendeva girare un videoclip.

La lettera dei genitori di Samuele Spinelli

Durante Morning News è stato letto un estratto della lettera scritta dai genitori, Katy e Claudio, dedicata al figlio morto.

Amore nostro, non avremmo mai immaginato che un giorno avremmo dovuto parlare di te così. Il 1 giugno a Barcellona, una parte di noi si è fermata per sempre. Tu eri il nostro primo figlio. Con te siamo diventati mamma e papà. Con te abbiamo imparato ad amare in un modo che non sapevamo nemmeno esistesse. Avevi ancora tanti sogni da realizzare e un amore enorme da donare. Ci manca tutto di te, ci manca il tuo sorriso, ci manca la tua voce, ci manca la tua presenza, ci manchi come l’aria. Ciao amore nostro, mamma Katy e papà Claudio.