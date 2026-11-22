Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Dal 22 novembre Samuele Teneggi torna su Rai 1 con La famiglia Panini, la serie diretta da Letizia Lamartire in cui interpreta Franco, il più giovane dei fratelli protagonisti della storia che ha dato vita al celebre marchio di figurine. Un ragazzo riservato, curioso e desideroso di trovare il proprio posto nel mondo, nel quale l’attore, classe 2000, ha riconosciuto qualcosa di sé. Nato e cresciuto a Castelnovo ne’ Monti, in provincia di Reggio Emilia, Samuele Teneggi ha lasciato presto la propria terra per inseguire il sogno della recitazione. Un percorso segnato da soddisfazioni, ma anche da lunghi periodi di inattività, insicurezze e momenti di solitudine. In questa intervista esclusiva per Virgilio Notizie, Samuele Teneggi racconta il rapporto con la famiglia, la difficoltà di sentirsi all’altezza e il percorso di psicoterapia che lo ha aiutato a riconoscere il proprio valore. Per la prima volta parla pubblicamente anche dell’intervento chirurgico a cui si è sottoposto per correggere il petto scavato, una caratteristica fisica che gli aveva provocato un profondo disagio. Dalla casa in cui vive da solo al desiderio di tornare a innamorarsi, emerge il ritratto di un giovane uomo che sta imparando a misurare il successo non soltanto attraverso il lavoro, ma anche attraverso la possibilità di sentirsi bene con se stesso.

Quando ha ottenuto il ruolo di Franco Panini e ha ricevuto la sceneggiatura, come ha cominciato a immaginare il personaggio?

“È successo tutto molto velocemente, tanto che all’inizio non mi ero nemmeno reso conto della portata del progetto. Sapevo che avremmo raccontato la storia dei Panini, ma conoscevo poco della loro vicenda familiare. Le figurine Panini sono diventate un mito nazionale. Da piccoli, e spesso anche da grandi, abbiamo collezionato figurine e album. Eppure c’è una domanda che mi viene rivolta spesso: «Ma chi è il signor Panini?». Si tende a immaginare un unico fondatore dell’azienda, mentre dietro quel nome c’è la storia di quattro fratelli. Ho scoperto Franco attraverso il provino e, successivamente, durante gli incontri con la regista. Per prima cosa ho letto L’album dei sogni di Luigi Garlando, il libro da cui è tratta la serie. È stato come vedere Franco Panini prendere vita. Fino a quel momento lo conoscevo soprattutto attraverso la casa editrice che porta il suo nome; improvvisamente quella figura è diventata una persona in carne e ossa. Ho scoperto un uomo profondamente umano, lontano da qualsiasi mitizzazione. Ho conosciuto anche le sue figlie, persone splendide che hanno conservato la sua umiltà. Franco era curioso della vita, ma affrontava tutto con grande modestia. Mi sono sentito subito vicino al suo modo di essere”.

A proposito di figurine, anche a Castelnovo ne’ Monti si collezionavano gli album Panini? Quali ricordi conserva di quel periodo?

“Ma certo! Le figurine Panini sono diventate un mito proprio perché hanno raggiunto ogni angolo d’Italia, compreso Castelnovo ne’ Monti. Ricordo alcuni album dei calciatori dei primi anni Duemila. Sono nato nel 2000, quindi parliamo della mia infanzia. Ma più degli album mi sono rimasti impressi gli scambi a scuola. I fratelli Panini hanno avuto la grande intuizione dell’album, ma prima ancora c’era la figurina in sé e, soprattutto, il piacere di scambiarla. Il famoso ‘ce l’ho, ce l’ho, mi manca’. Era una forma di collezionismo che aveva valore anche indipendentemente dal completamento della raccolta. A scuola ci scambiavamo le figurine anche soltanto per la gioia di possederle. Alcune erano molto più ambite di altre, magari perché raffiguravano un determinato calciatore. Ricordo anche le edizioni speciali, quelle con lo sfondo argentato. Erano bellissime. Sono immagini che riaffiorano quasi inconsciamente, radicate nella memoria della mia infanzia”.

Franco è l’ultimo di otto figli e deve trovare il proprio spazio tra personalità molto forti. Le è mai capitato di sentirsi costretto a sgomitare o ad alzare la voce per essere ascoltato?

“Ha toccato un punto davvero importante per me. Credo che esistano ruoli che devi costruire andando contro la tua natura e altri nei quali entri quasi senza accorgerti di quanto ci stai mettendo di personale. Semplicemente, senti che funzionano. Franco Panini, per me, appartiene a questa seconda categoria. Non sono il più piccolo della famiglia, ma vengo comunque da una realtà numerosa: siamo quattro figli, ho tre sorelle e sono il secondo. Anche attraverso le loro esperienze riesco a comprendere la fatica che può fare l’ultimo arrivato ad affermarsi. Davanti a sé trova vite che sembrano già costruite, esempi con cui confrontarsi. E Franco aveva addirittura sette tra fratelli e sorelle. Mi sono sentito spesso così. Credo di aver ricevuto un’educazione, e me ne sto rendendo conto soprattutto negli ultimi anni, che mi ha portato a chinare la testa, a porgere l’altra guancia, a mettermi al servizio degli altri, delle loro aspettative e dei loro gusti. In fondo, a tutti piace essere apprezzati. Ultimamente, però, sto capendo che ho bisogno anche di seguire la mia strada, proprio come ha fatto Franco. Lui me lo ha dimostrato benissimo. Devo imparare a piacere anche a me stesso. A ripetermi: «Caro Samuele, devi piacere a te stesso». Devo rimanere fedele a quello che sono”.

C’è stato un passaggio della storia di Franco Panini che l’ha aiutata a comprendere questa necessità di affermare la propria identità?

“Sì, nel libro c’è un passaggio bellissimo, che per me è stato fondamentale, indipendentemente dal fatto che sia presente o meno nella serie. Franco cammina per la città e si immagina ancora con i pantaloncini corti, mentre sogna di potersi vedere finalmente con quelli lunghi. Poi arriva il 1953, il suo primo giorno di lavoro alla banca San Geminiano e San Prospero, dopo aver conseguito il diploma di ragioniere. Si specchia in una vetrina e si vede con i pantaloni lunghi. È il momento in cui capisce di avercela fatta. È diventato qualcuno, un individuo con una propria personalità, distinta da quella dei fratelli. E la sua diversità diventa una risorsa anche per la famiglia, perché è l’unico ad aver conseguito un diploma. Quel passaggio è stato importantissimo per la mia interpretazione. Continuavo a ripetermelo interiormente durante le scene”.

E lei, Samuele, si è già visto con i pantaloni lunghi?

“Sto cominciando e, le dico la verità, ne vado molto fiero. Ci sto lavorando. So che non è un cambiamento che avviene da un giorno all’altro. Possono esserci piccoli lampi di consapevolezza, come quello di Franco davanti alla vetrina. Ma anche soltanto ripensando a com’ero un anno fa, mi sento cambiato. Adesso magari mi prenderà in giro perché ho venticinque anni e parlo come se avessi vissuto chissà quanto! Però credo che nella vita arrivino momenti in cui si cominciano a tirare le fila del proprio percorso. E penso che il periodo tra i venti e i trent’anni sia proprio uno di questi. Cerchiamo di capire se quello che abbiamo costruito fino a quel momento ci rappresenti ancora oppure possa evolvere. E di solito la risposta è che può, e deve, evolvere. Sento che è proprio quello che sto facendo in questi anni, con grande orgoglio”.

Franco è l’unico diplomato della famiglia. Ama studiare, leggere, conoscere, e sua madre Olga comprende prima degli altri che quel talento deve essere coltivato. Quanto conta avere qualcuno che riconosca in noi un potenziale che ancora non riusciamo a vedere? Le è mai capitato?

“Sì. Nella mia vita mi sono sempre affidato molto agli altri. Penso sia importantissimo avere qualcuno che ti sostenga. Franco ha avuto sua madre. Ho avuto la fortuna di poter contare non soltanto su entrambi i miei genitori, ma anche sulle mie tre sorelle, che sono delle sostenitrici incredibili, dalle decisioni più importanti ai piccoli dubbi quotidiani. Per esempio, quando devo scegliere come vestirmi per la Festa del Cinema di Roma, mando sempre delle fotografie alle mie sorelle e chiedo consiglio. Ma mi confronto con loro anche sulle scelte che possono cambiare la mia vita. Credo sia fondamentale avere accanto persone che credono in te. Allo stesso tempo, però, bisogna trovare un equilibrio tra il loro sostegno e la fiducia nel proprio istinto, nelle proprie passioni, nelle sensazioni più profonde”.

US: Lorella Di Carlo

Franco è rimasto vicino alla famiglia, mentre lei ha lasciato Castelnovo ne’ Monti per trasferirsi a Roma. In quella scelta ha prevalso il desiderio di libertà o il peso del distacco?

“Mi riconosco soprattutto nel desiderio di libertà, nella voglia di andare incontro alla persona che sarei diventato. Anche se penso che la realtà sia sempre più complessa di una semplice distinzione tra bianco e nero. Ricordo che in quegli anni ero mosso da una passione fortissima per la recitazione. Era un desiderio quasi cieco, per certi versi un’ossessione. Volevo entrare in un ambiente professionale, trovare una strada che mi permettesse di trasformare quella passione in un mestiere. L’Accademia è stata un trampolino di lancio. Essere riuscito a entrarci rappresentava anche un sostegno psicologico incredibile, che mi aiutava a sopportare la lontananza da casa. Allo stesso tempo, però, durante quei primi mesi il mio corpo mi ha mandato segnali molto forti. Ho attraversato momenti di ansia intensa, che a volte tendevo persino a negare. Oggi trovo bello poter ripercorrere quel periodo e accettarlo per quello che è stato. Riconoscere che dietro uno spirito coraggioso possono nascondersi anche grandi fragilità. Mi piace guardare a quel ragazzo e riuscire finalmente a comprenderne anche le debolezze”.

Dove trovava la forza per affrontare quell’ansia e i rischi di una scelta così importante?

“Dal fatto di sentirmi dentro un sogno che si stava realizzando. Davvero. Vengo da Castelnovo ne’ Monti, un paese di diecimila abitanti. Sognavo di mettere anche soltanto la punta di un piede su un set cinematografico da quando avevo dieci o undici anni, cioè da quando avevo cominciato a frequentare il corso di teatro. A un certo punto ho iniziato a credere che quel desiderio potesse realizzarsi. Ero a Roma, frequentavo l’Accademia Nazionale, un luogo in cui si erano formati attori che avevano poi costruito grandi carriere, riuscendo a vivere del proprio lavoro. Tutto questo, come le dicevo, mi rendeva quasi cieco di fronte ai segnali che arrivavano dal mio corpo. Accettavo il rischio perché avevo la sensazione di trovarmi finalmente dentro la vita che avevo desiderato per così tanto tempo”.

Se oggi potesse tornare indietro e parlare con il Samuele di allora, che cosa gli direbbe della vita che lo aspetta? E che cosa preferirebbe non anticipargli?

“Preferirei non anticipargli quasi niente. Gli direi soltanto: ‘Sta’ a vedere e fidati di te’. Magari con uno sguardo un po’ malizioso, proprio per mandarlo ai matti! Non aggiungerei altro. Gran parte della mia voglia di fare nasce anche dall’insicurezza, dalla paura che qualcosa possa non accadere. Ed è proprio quel timore che mi spinge ad agire, a cercare di realizzare i miei desideri. Se conoscessi già tutto quello che mi aspetta, forse sarebbe meno divertente”.

Quando non è su un set e non ha un personaggio da interpretare, come riesce a sentirsi sicuro? Come continua a coltivare il desiderio di fare arte nei periodi in cui il lavoro si ferma?

“È una domanda che tocca un punto molto delicato del nostro mestiere. Tra La storia del Frank e della Nina e La famiglia Panini ho girato un altro film, La stanza Indaco, subito dopo il primo, che però non è mai uscito. In seguito è trascorso un anno e mezzo durante il quale ho sostenuto qualche provino, ma non ho lavorato. Avevo anche cominciato a guardarmi intorno per trovare un lavoretto, soprattutto per ragioni economiche. Non è stato facile, anzi, è stato un periodo molto complicato. E devo ammettere che anche ricominciare, ritrovarmi sul set de La famiglia Panini dopo un’interruzione così lunga, è stato faticoso. Naturalmente, durante le pause, un attore cerca comunque di coltivare la propria arte. Legge libri, guarda film, frequenta ambienti legati al settore, incontra amici e colleghi. Però non basta. So che non basta”.

In un periodo di inattività così lungo, che cosa le ha impedito di perdere fiducia nel suo futuro di attore?

“Non sono ancora riuscito a dare una spiegazione precisa. Ma dentro di me c’è una sorta di vocina magica che, da sempre, mi ripete che in qualche modo ce la farò. Le giuro che non so come succeda. È una voce completamente opposta alle mille altre che mi dicono che non sono all’altezza, che sbaglio, che non sono abbastanza bravo. Tutte quelle insicurezze che possono accompagnarti. Eppure, accanto a quei pensieri, ce n’è uno molto forte al quale spesso mi aggrappo. È quello che mi dice: ‘Sta andando tutto bene. Anche questa pausa fa parte del tuo lavoro. Accettala e vivila’. Poi, giorno dopo giorno, si cerca di reinventarsi”.

Nel materiale di presentazione della serie, Franco viene descritto come il «regista silenzioso» della famiglia Panini. Secondo lei, perché viene definito così?

“Credo che dipenda soprattutto dal fatto che Franco, essendo l’ultimo figlio, almeno inizialmente rimanga un osservatore. È un lettore, una persona che osserva molto e trascorre parecchio tempo immersa nei propri pensieri. Nella serie viene associato all’aria. Se i fratelli fossero elementi della natura, lui sarebbe proprio l’aria. Penso che la definizione di «regista silenzioso» nasca anche dal contrasto con il carattere dei fratelli maggiori, spesso rumorosi e inclini a scontrarsi. Franco, invece, non era abituato al conflitto e non lo cercava. Anche con sua madre ci sono stati confronti più accesi, ma tendeva a sottrarsi a quelle situazioni. Credo che il suo ruolo di osservatore, unito a questa indole pacata, spieghi bene quella definizione”.

E lei, invece, che rapporto ha con il silenzio? È uno spazio in cui riesce a ritrovarsi oppure può diventare difficile da sopportare?

“È da un po’ di tempo che vivo nel silenzio. E non lo considero necessariamente negativo. Ho comprato casa e adesso vivo da solo. Per me è stato un traguardo incredibile. Però mi rendo conto che quella casa è spesso, anzi quasi sempre, silenziosa. Ho un rapporto combattuto con questa dimensione. Da una parte le sono molto grato, perché il silenzio, che metaforicamente può rappresentare anche l’assenza di lavoro o di un amore, mi ha permesso di costruire basi più solide per la mia individualità. La consapevolezza di cui parlavamo prima, la capacità di fare un bilancio della propria vita e di riconoscere la possibilità di evolvere, nasce anche da questa esperienza. Dall’altra parte, però, a volte sento il bisogno di riempire quel vuoto. E ultimamente questo desiderio sta diventando sempre più forte. Credo sia naturale, alla mia età, desiderare qualcuno accanto. E non parlo soltanto di amore. Non sto dicendo di essere una persona sola. Ma il silenzio è un’arma a doppio taglio”.

Eppure il silenzio può essere anche il momento in cui riusciamo a essere più sinceri con noi stessi, senza dover dimostrare nulla agli altri. È stato così anche per lei?

“Sì, infatti per molto tempo l’ho cercato. Ne avevo bisogno”.

Qual è, allora, la verità più importante che ha scoperto su se stesso grazie a quel silenzio?

“Quando sei nel silenzio, devi necessariamente fare i conti con te stesso. Ed è proprio questo il punto: ho capito che dovevo lavorare per imparare a riconoscere e rispettare il mio valore. Credo sia il modo migliore per riassumere la consapevolezza che ho raggiunto. C’è anche un altro aspetto che vorrei raccontarle. Molte delle riflessioni di cui stiamo parlando sono maturate grazie a un percorso di psicoterapia. È stato proprio quel periodo di silenzio a farmi capire che desideravo intraprenderlo. E imparare a riconoscere e rispettare il mio valore è stato il primo, grande nodo su cui lavorare. Mi fa piacere poterlo condividere”.

È importante parlarne, soprattutto perché la psicoterapia viene ancora guardata, talvolta, con diffidenza. Per lei è stato naturale condividere questa scelta con le persone che le sono vicine?

“Sì. Durante questa conversazione ho impiegato un po’ di tempo prima di parlarne, ma in realtà è un’esperienza che condivido volentieri. Per esempio, ne ho parlato subito con i miei genitori, sia quando stavo pensando di iniziare il percorso sia quando l’ho effettivamente intrapreso. Mi sembrava giusto coinvolgerli, anche perché non avevano mai avuto un’esperienza diretta di questo tipo. Credo che molte delle nostre paure nascano da ciò che non conosciamo. E spesso basterebbe imparare a conoscerlo per guardarlo con occhi diversi”.

Le faccio una domanda apparentemente semplice, ma che forse non lo è affatto: la psicoterapia l’ha aiutata anche a fare pace con lo specchio, con l’immagine che ha di se stesso?

“Sì, e c’è un aspetto molto interessante che vorrei raccontarle. È un paradosso, ma la terapia mi ha aiutato a fare pace con lo specchio senza frenare il desiderio di evolvere, anche fisicamente. Credo che il punto sia proprio questo: imparare a percepirsi non come qualcuno da correggere, ma come una persona che può cambiare. Ho sempre avuto il petto scavato, una caratteristica fisica che mi ha provocato un forte disagio. Informandomi autonomamente, ho scoperto l’esistenza di un intervento chirurgico chiamato Pectus Up. In Italia ci sono soltanto tre ospedali specializzati, con tre chirurghi che eseguono questo tipo di operazione. Mi sono sottoposto all’intervento a Ferrara. È una procedura meno invasiva e meno rischiosa rispetto a quelle tradizionali, perché agisce interamente all’esterno della gabbia toracica. Ho riflettuto moltissimo prima di prendere una decisione. Anzi, ho iniziato la psicoterapia anche per questo motivo: volevo riuscire ad accettare quella parte di me prima di valutare se modificarla. Alla fine, però, ho scelto di operarmi”.

È stata una decisione difficile da accettare, anche dopo aver maturato la consapevolezza di voler affrontare l’intervento?

“Sì, l’ho vissuta con sentimenti contrastanti. Una parte di me l’ha percepita quasi come una sconfitta. Ne abbiamo parlato molto anche con la mia psicologa e abbiamo lavorato proprio su questo pensiero. Dovevo capire che non si trattava di una sconfitta, ma di una possibilità che avevo a disposizione e che avrebbe potuto farmi stare meglio. E così ho deciso di farlo”.

Oggi, a distanza di due mesi, sente che quella scelta l’ha aiutata a stare meglio e a fare pace con se stesso?

“Esattamente. È proprio questo il punto. Sto bene con me stesso e penso con gratitudine anche al ragazzo che aveva il petto scavato. Perché quel ragazzo sono sempre io, soltanto qualche mese fa. Mi sono operato due mesi fa e mi sto ancora riprendendo, anche psicologicamente. È un’esperienza che mi ha segnato, ma non significa che sia diventato un’altra persona. Sono sempre lo stesso ragazzo che ha desiderato quell’intervento e poi ha deciso di affrontarlo. Per questo oggi posso dire che non è stata affatto una sconfitta”.

È stata anche una scelta che le ha dato maggiore sicurezza? In fondo, anche se gli altri non percepivano quel disagio, per lei rappresentava comunque una vulnerabilità importante.

“Sì, certamente. E c’è un altro aspetto a cui tengo molto. Ho riflettuto a lungo sulla possibilità di parlarne pubblicamente. In passato avevamo già affrontato questo argomento e avevamo deciso di non raccontarlo. Adesso, invece, sento di poterlo fare. Perché questa condizione, oltre ad avere una dimensione sanitaria, ne ha anche una fortemente estetica. Per molte persone, infatti, non comporta necessariamente problemi di salute. Eppure può provocare un disagio profondo, spesso nascosto, di cui si parla pochissimo. Anche perché chi lo vive tende a fare di tutto per non mostrarlo. Mi fa piacere poter contribuire a parlarne più apertamente, affinché non venga più percepito come qualcosa di cui vergognarsi. Anche se personalmente ho scelto di correggere quella caratteristica, sento comunque il desiderio di raccontare la mia esperienza”.

Ha raccontato quanto sia stato importante imparare a fidarsi di se stesso. In passato ha detto che anche la fiducia dei registi l’ha aiutata a crescere. Oggi è più difficile credere negli altri o nel proprio talento?

“Entrambe le cose, sempre. La fiducia è una parola fondamentale per il nuovo Samuele. Mi fido dei registi che hanno una visione di me, ma devo imparare anche a credere nella mia capacità di interpretarla. Spesso la difficoltà, e anche l’ansia che provo sul set, nascono proprio dalla paura di non essere all’altezza. Dal timore che qualcuno possa pentirsi di avermi scelto oppure di dover affrontare scene che penso di non essere in grado di interpretare. E invece tendo a sbagliarmi. È quella che viene chiamata sindrome dell’impostore. Nel mio caso, una definizione molto calzante. Nel tempo ho avuto dimostrazioni concrete del fatto che quelle paure non corrispondono alla realtà, che posso fare questo lavoro e sono in grado di affrontarne le sfide. E penso anche a un’idea che sembra quasi assurda: posso addirittura divertirmi! È un aspetto su cui sto lavorando. Voglio cominciare a concedermelo sempre di più”.

È come se dovesse imparare a fidarsi non soltanto del proprio talento, ma anche della preparazione che ha costruito negli anni.

“Vorrei avere maggiore fiducia in tutto quello che ho imparato sul piano tecnico. Ho alle spalle una formazione teatrale durata una decina d’anni, quindi posso permettermi di affidarmi un po’ di più all’istinto. Le basi e l’esperienza ci sono. Devo imparare a riconoscerlo, altrimenti il set rischia di diventare sempre un luogo in cui vivere un’ansia da prestazione. Con La famiglia Panini, invece, è stato bellissimo. Ero circondato da un cast di persone straordinarie e mi sentivo sempre a casa. C’era molto spazio anche per l’improvvisazione. Non vivevo quel lavoro come una fatica. Era davvero come andare ogni giorno a trovare degli amici e divertirsi insieme. È stata un’esperienza bellissima”.

Parlando di divertimento, viene spontaneo pensare ai bambini e alla loro capacità di vivere ogni esperienza come un gioco. Quale parte del Samuele bambino ha conservato gelosamente? E quale vorrebbe ritrovare?

“Credo che chi fa questo mestiere conservi necessariamente una forte componente infantile, nel senso più bello del termine. Del bambino che ero vorrei recuperare soprattutto la speranza. Quando sei piccolo, immagini un futuro in cui tutto è possibile. I bambini sognano di diventare astronauti, presidenti, imperatori. Per esempio, volevo diventare archeologo! Compravo in edicola quei mattoncini da scavare che contenevano pezzi di plastica con cui ricostruire gli scheletri dei dinosauri. Crescendo, invece, il mondo tende a renderti un po’ disilluso rispetto al futuro. Eppure credo che non si possa fare questo lavoro senza coltivare la speranza che avevamo da bambini. Altrimenti diventa difficile arrivare alle persone e anche quello che realizzi rischia di perdere interesse. Per questo sento il bisogno di recuperarla. Quanto a quello che ho conservato, direi sicuramente la voglia di giocare”.

Alla luce del periodo seguito a La storia del Frank e della Nina, del film mai uscito e dell’anno e mezzo trascorso senza lavorare, ha rivalutato il significato della parola successo? Oggi che cosa rappresenta per lei?

“Sto vivendo anni molto importanti di crescita umana e professionale, anche perché sto ripensando profondamente al concetto di successo. Quando sei piccolo, o comunque molto giovane, tendi a immaginarlo in maniera astratta. Pensavo all’America, a Hollywood. Mi vedevo sui grandi red carpet, con le persone che mi fermavano per strada. Sognavo di essere il migliore, di avere una bella vita. Poi, crescendo, ti rendi conto che questo mestiere è fatto di aspetti molto pratici e concreti. E capisci che tutta quella dimensione esteriore riguarda soprattutto l’immagine. Il red carpet, in fondo, è un grande gioco di rappresentazione che fa parte del mondo dello spettacolo. Così il successo comincia ad assumere un significato molto più personale e intimo. So che può sembrare banale, ma per me il successo sarebbe essere felice. Felice soprattutto nella mia vita privata. Significa certamente poter continuare a recitare con la maggiore stabilità possibile, interpretando ruoli sempre stimolanti. Il lavoro rimane un elemento fondamentale della mia idea di realizzazione. Ma vorrei anche altro. Perché non si può vivere soltanto di recitazione, soltanto di immaginazione. Mi piacerebbe avere una persona con cui condividere la vita, coltivare altre passioni, trovare interessi capaci di riempire anche quei vuoti di cui parlavamo prima. Soprattutto, vorrei riuscire a sentirmi vivo anche quando non lavoro”.

Ha capito, quindi, quanto sia importante costruire una vita che non dipenda esclusivamente dalla recitazione?

“Sì, perché il rischio, quando non sei sul set, è proprio quello di spegnerti un po’, soprattutto se hai investito tutto in un’unica passione e non hai coltivato altre possibilità. Ci sto lavorando. E la psicoterapia mi sta aiutando moltissimo anche in questo. Per esempio, ho recuperato alcuni interessi che avevo lasciato da parte. Ho ripreso i quaderni del liceo e mi sono rimesso a studiare matematica. Non so nemmeno bene perché. Può sembrare assurdo, ma quando ho tentato di entrare in Accademia, la matematica era il mio piano B. In realtà mi piacerebbe, un giorno, prendere una laurea in questa disciplina. Studiare mi fa stare bene, mi appassiona. E potrebbe anche aprirmi altre possibilità nella vita, chissà. Poi vedremo”.

Torniamo per un momento alla serie. Olga Panini ripete spesso un’espressione molto bella: «Andiamo a vedere!». È un invito ad avere il coraggio di rischiare, anche senza sapere come andrà a finire. Se dovesse applicare queste parole alla sua vita di oggi, verso quale esperienza vorrebbe andare incontro, nonostante la paura?

“Ho attraversato negli ultimi anni un periodo segnato da un grande vuoto, sia professionale sia affettivo. È stato difficile, perché queste due assenze si sono sovrapposte. E siccome è stato un momento piuttosto duro, a un certo punto mi sono quasi bloccato, come se avessi deciso di non volermi più concedere altre possibilità. Adesso, invece, sento che sto recuperando un po’ di vitalità. E vorrei riscoprire la mia capacità di innamorarmi. Non intendo necessariamente soltanto l’amore romantico. Penso anche all’amicizia, al desiderio di tornare a creare legami. Vorrei essere quello che propone agli altri di uscire, conoscere persone nuove, stare in mezzo alla gente. Credo che il mio ‘andiamo a vedere’, in questo momento, riguardi soprattutto la sfera affettiva. Non si tratta soltanto di desiderare una relazione, ma di tornare a essere disponibile agli incontri, alle persone e a quello che potrebbe nascere. Il punto è proprio rimanere aperti”.

Vorrei chiudere con il gioco delle figurine che ricordavamo all’inizio: «Ce l’ho, mi manca». Se le persone della sua vita fossero figurine di un album, quale sente che oggi le manca?

“Trovo molto commovente quando le persone sanno lasciarti andare. Penso, per esempio, ad alcune delle mie amiche più strette del liceo. Continuiamo a sentirci, ma non fanno più parte della mia quotidianità. Le rispondo così proprio oggi perché in questi giorni ci siamo risentiti nel nostro gruppo WhatsApp. Abbiamo ritrovato dei vecchi video e ci siamo resi conto di quanto abbiamo già vissuto. È come se avessimo alle spalle una vita lunghissima, anche se abbiamo soltanto venticinque anni. Ci siamo detti quanto siano stati belli gli anni trascorsi insieme. E mi ha colpito soprattutto l’assenza di rancore per il fatto che ci fossimo allontanati. Non c’erano rabbia né risentimento. C’era semplicemente la consapevolezza che nella vita si cambia, si cresce e si prendono strade diverse. Quella conversazione mi ha emozionato molto. Un’esperienza simile l’ho vissuta anche con la mia prima insegnante di recitazione, Francesca Bianchi. Continua a sostenermi a distanza, ma è rimasta a Castelnovo ne’ Monti, dove ha sempre insegnato. È stata proprio lei a insegnarmi il significato del prendersi cura di qualcuno, dell’accompagnarlo nella crescita e poi, a un certo punto, saperlo lasciare andare, permettendogli di spiccare il volo. È un’esperienza che, dall’altra parte, non ho ancora vissuto. Credo che si possa comprendere fino in fondo soltanto quando ci si prende cura di un’altra persona, magari come padre oppure attraverso l’insegnamento. Sono queste, in fondo, alcune delle figurine che oggi mi mancano”.