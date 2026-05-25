Samurai Jay a Le Iene racconta il bullismo subito, "autolesionismo e disturbi alimentari, bulimia e anoressia"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Samurai Jay, cantante divenuto noto al grande pubblico per la sua partecipazione a Sanremo 2026, ha raccontato a Le Iene la sua esperienza con il bullismo, la bulimia, l’anoressia e l’autolesionismo. Gennaro Amatore (questo il vero nome dell’artista) ha scalato il Veusvio assieme all’inviato della trasmissione Mediaset Nicolò De Devitiis.

Samuray Jay e la rivelazione sui disturbi alimentari

Scalando il Vesuvio assieme all’inviato de Le Iene Nicolò De Devitiis, il cantante Samuray Jay ha raccontato il suo passato caratterizzato dai disturbi alimentari: "Fino a pochi anni fa mi sarei definito grasso, strano, diverso. Per colpa del mio peso ho avuto disturbi alimentari, bulimia, anoressia tra i 14 e i 15 anni. Pesavo 105 chili. Non mangiavo più, se mangiavo un tozzo di pane correvo a vomitarlo. Facevo finta di mangiare".

Il cantante ha poi aggiunto: "In sei mesi ho buttato giù più di 40 chili perché avevo smesso di mangiare".

Samurai Jay e il bullismo

Samurai Jay ha raccontato di aver subito bullismo per i suoi disturbi alimentari. Ma non solo. "Venivo bullizzato per questa cosa e perché ero diverso. Mi piaceva un determinato tipo di musica, di vestiario, di attitudine".

Gennaro Amatore ha spiegato: "Subivo episodi di bullismo quotidianamente, fuori la metro, dentro i corridoi di scuola. Mi accerchiavano, mi picchiavano, in 5-6, calci, pugni… Io non ho mai reagito. A casa nascondevo molto bene la cosa".

Samurai Jay, lo svenimento e l’autolesionismo

Samurai Jay ha rivelato a Nicolò De Devitiis il momento in cui ha avuto paura per se stesso: "Ero a lavoricchiare d’estate, finita la scuola. Portavo la spesa, Sollevai una cassa d’acqua e svenni. Ovviamente, non mangiavo. I valori delle analisi erano impazziti. Ho avuto paura anche io in quel momento, è stato molto brutto".

Il cantante ha confidato di aver attraversato anche una "piccola fase di autolesionismo", in cui si tagliava.

Ancora Samurai Jay: "Ho ignorato la terapia. Ci andai mezza volta nel 2021, ma non ero pronto. Chiedo scusa alla dottoressa". Il messaggio ai telespettatori dell’artista: "Non c’è niente di sbagliato nel chiedere aiuto".

Samurai Jay: "La musica mi ha salvato"

A salvare Samurai Jay è stata la musica. Le sue parole a Le Iene: "La musica mi ha letteralmente salvato, ero un cadavere con due gambe. Mi ha dato un motivo per non mollare e la sfacciataggine di dire al mondo la mia".

Il cantante, per il futuro, vuole "stabilità, anche economica. Essendo cresciuto in una famiglia che ha avuto i suoi problemi, conosco il valore dei soldi. Fin da adolescente sono indipendente dal punto di vista economico".