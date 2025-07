San Benedetto del Tronto e Pescara sott'acqua per il maltempo, persone salvate col gommone e voli dirottati

Il maltempo è arrivato in Italia e sta creando diversi disagi in varie regioni. In particolare Marche e Abruzzo stanno facendo i conti con i danni provocati dalle forti piogge e dal vento. San Benedetto del Tronto e Pescara sono invase dall’acqua, voli dirottati e persone nei sottopassi allagati salvate con il gommone.

Il maltempo a Pescara e San Benedetto del Tronto

Le previsioni meteo avevano indicato che le Marche e l’Abruzzo sarebbero state tra le regioni più colpite dal maltempo in arrivo a partire dal 28 luglio 2025.

Effettivamente, in particolare a San Benedetto del Tronto e Pescara, la pioggia torrenziale, il vento impetuoso e gli improvvisi nubifragi hanno causato forti disagi, sia in cielo che a terra.

ANSA

Sottopasso allagato a San Benedetto del Tronto

A San Benedetto del Tronto un violento nubifragio ha trasformato le strade in veri e propri fiumi in piena con sottopassi allagati, auto sommerse, scantinati invasi dall’acqua e traffico paralizzato.

Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco per trarre in salvo automobilisti bloccati e svuotare i locali allagati. In alcune zone, il vento ha raggiunto raffiche impressionanti, e al largo si sono persino avvistate trombe marine. Alcune persone sono state recuperate con i gommoni della Guardia Costiera.

I voli dirottati a Pescara

A Pescara, due voli diretti all’aeroporto d’Abruzzo sono stati dirottati a causa delle condizioni proibitive.

Si tratta del volo Ryanair in arrivo da Cagliari, atteso alle 13:35 del 29 luglio che atterra invece a Brindisi e del volo WizzAir partito da Tirana e previsto per le 14:40 che viene fatto deviare sulla pista di Ancona.

I passeggeri di entrambe le compagnie probabilmente saranno riportati in Abruzzo tramite dei pullman.

Ordinanza per la sicurezza a Giulianova

Il 28 luglio al largo di Tortoreto sono state avvistate alcune trombe marine, visibili anche dalle spiagge di Alba Adriatica e Martinsicuro.

A Giulianova, il vicesindaco Matteo Francioni ha firmato un’ordinanza urgente per la tutela della pubblica incolumità, vietando nella giornata del 28 luglio l’accesso a parchi e aree verdi, tra cui la pineta Salinello, i parchi Franchi, Cerasari, Annunziata, Cerulli e Matteotti.

Ai cittadini è stato inoltre raccomandato di evitare la sosta in aree con presenza di alberi. Secondo le previsioni, la situazione dovrebbe migliorare dal pomeriggio del 29 luglio, anche se non si escludono residui fenomeni temporaleschi.