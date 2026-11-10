San Benedetto licenzia 120 lavoratori sui 1001 totali per caro energia, materie prime, Plastic Tax e Sugar Tax

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

San Benedetto, il più grande gruppo italiano nel settore delle acque minerali e delle bevande analcoliche, ha annunciato che licenzierà 120 lavoratori. L’azienda sarebbe in difficoltà a causa dell’aumento dei costi dell’energia, delle nuove tasse che potrebbero arrivare in Manovra. Si tratta però anche di una scelta strategica, che i sindacati criticano. Secondo i rappresentanti dei lavoratori, infatti, l’azienda non sarebbe in difficoltà economiche.

San Benedetto licenzierà 120 persone

La procedura di licenziamento di 120 lavoratori di San Benedetto sarebbe stata attivata il 10 novembre. Le ragioni sono diverse, e vanno dall’aumento dei costi dell’energia a “un processo di riorganizzazione che prevede un maggiore ricorso all’intelligenza artificiale, oltre alla trasformazione e all’esternalizzazione di alcuni servizi generali”.

L’azienda ha segnalato anche la Plastic Tax e la Sugar Tax come parte delle ragioni per cui si troverebbe costretta a licenziare 120 persone. Le due tasse dovrebbero essere introdotte dalla prossima legge di bilancio.

ANSA

I sindacati hanno criticato duramente la scelta, sostenendo che San Benedetto non sia in difficoltà economiche e che i licenziamenti siano legati a una scelta strategica. Cgil, Cisl e Uil hanno annunciato lo stato di agitazione di tutti i dipendenti.

Cosa sono la Plastic Tax e la Sugar Tax

Nel 2020 il Governo approvò l’introduzione di due tasse, una sugli imballaggi in plastica e una sui prodotti che contengono più di una certa quantità di zucchero, la Plastic Tax e la Sugar Tax. L’obiettivo era ridurre i consumi, per tutelare da una parte l’ambiente e dall’altra la salute delle persone.

Tra le aziende più colpite da queste tasse ci sono proprio quelle che, come San Benedetto, vendono bibite zuccherate, spesso in bottiglie di plastica. Per questo, queste società sono tra le più opposte alla loro introduzione.

Queste due tasse, infatti, pur approvate, non sono mai entrate in vigore. Da sei anni vengono rimandate, di un anno o di sei mesi di volta in volta. È quello che è successo anche con la legge di bilancio per il 2027.

Il Governo Meloni ha rimandato l’introduzione di queste tasse da gennaio a luglio 2027. In quella data potrebbe esserci già un nuovo Parlamento, che dovrebbe occuparsi di introdurre definitivamente o di rinviare queste tasse.

San Benedetto sta andando male?

Gli ultimi dati disponibili di San Benedetto risalgono almeno a due anni fa, al 2024. Parlano di una società con un fatturato da 1 miliardo di euro, prima in Italia nel suo settore.

L’unico accenno a dati più recenti è un’intervista di Enrico Zoppas, presidente di San Benedetto, a Food Web, in cui dichiarava che il fatturato del 2025 sarebbe stato in linea con quello del 2024.

San Benedetto, quindi, non starebbe crescendo, e questo potrebbe essere parte del problema. Negli ultimi anni l’inflazione è aumentata, e questo potrebbe aver eroso gli utili della società.