È di 4 escursionisti salvati il bilancio di una complessa operazione di soccorso condotta nella mattinata del 22 gennaio 2026 nei pressi del Monte Faiè, nel comune di San Bernardino Verbano (VCO). L’intervento è stato reso possibile grazie alla sinergia tra la Sezione Aerea di Varese, le squadre del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Domodossola, i volontari del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico piemontese e il personale dei Vigili del Fuoco, supportati da droni e squadre di terra. Gli escursionisti erano dispersi dalla sera precedente in Val Grande e sono stati localizzati e tratti in salvo grazie all’impiego di tecnologie avanzate e all’azione coordinata delle forze in campo.

Le operazioni di soccorso: una sinergia tra enti e tecnologie

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, la mattina del 22 gennaio 2026 ha visto impegnati numerosi operatori in una delicata attività di ricerca e soccorso in Val Grande, nei pressi del Monte Faiè. L’equipaggio della Volpe 517 della Sezione Aerea di Varese, in stretto raccordo con i militari della Stazione di Soccorso Alpino della Guardia di Finanza (S.A.G.F.) di Domodossola, ha collaborato con i volontari del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico piemontese e con il personale dei Vigili del Fuoco, dotato di droni e squadre di terra.

La ricerca dei dispersi: tecnologia IMSI-IMEI Catcher in azione

L’intervento è stato reso possibile anche grazie all’utilizzo del sistema IMSI-IMEI Catcher, una tecnologia in dotazione agli elicotteri delle Fiamme Gialle, capace di localizzare i telefoni cellulari dei dispersi tramite i codici identificativi IMSI e IMEI. Questo strumento si è rivelato fondamentale per individuare la posizione dei 3 escursionisti che risultavano dispersi dalla sera precedente. Dopo essere stati localizzati, i malcapitati sono stati raggiunti e recuperati con il verricello di soccorso, per poi essere elitrasportati al sicuro presso il campo base avanzato organizzato dagli enti intervenuti.

Un disperso soccorso nella notte

Durante la notte precedente all’operazione principale, un ulteriore disperso, che si era allontanato dal gruppo, è stato soccorso dalle squadre di terra nei pressi di Bracchio (VCO). Questo intervento tempestivo ha permesso di mettere in salvo anche il quarto escursionista, portando così a 4 persone il totale dei salvati nell’arco di poche ore.

Un piano di coordinamento per la sicurezza in montagna

Per l’anno 2026, la Guardia di Finanza ha predisposto un piano di coordinamento presso il Reparto di Volo, volto ad aumentare la rapidità e l’efficacia degli interventi in media e alta montagna. Il piano prevede la presenza periodica in sede di tecnici di elisoccorso delle Stazioni S.A.G.F., pronti a intervenire a bordo degli elicotteri negli scenari di soccorso ed emergenza che si verificano in ambiente montano.

