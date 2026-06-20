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È di tre arresti e oltre 37.000 euro sequestrati il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato a San Bonifacio (Verona), dove sono stati fermati tre cittadini rumeni, due uomini e una donna, accusati di furti e tentati furti ai danni di persone anziane e di esercizi commerciali. L’azione è stata condotta dopo indagini che hanno permesso di ricondurre i fatti alla cosiddetta “tecnica dell’abbraccio”.

La tecnica dell’abbraccio: come agivano i responsabili

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’arresto dei tre cittadini rumeni è avvenuto a San Bonifacio (VR), dove gli agenti hanno agito subito dopo la commissione di un furto ai danni di una persona anziana e un tentato furto nei confronti di un’altra vittima. I soggetti fermati sono due uomini di 40 anni e 30 anni e una donna di 40 anni, tutti già noti alle forze dell’ordine per precedenti legati a reati contro il patrimonio.

Le indagini della Squadra Mobile scaligera hanno permesso di ricostruire il modus operandi dei tre arrestati. Secondo quanto emerso, mentre i due uomini svolgevano il ruolo di palo, la donna si avvicinava alle vittime, spesso persone anziane, con una scusa. Attraverso contatti fisici e gesti di distrazione, riusciva a sfilare oggetti di valore come orologi e collane d’oro, sfruttando la cosiddetta “tecnica dell’abbraccio”.

Furti seriali e tentativi sventati

Nel corso dell’operazione, sono stati contestati ai tre indagati anche un furto ai danni di un esercizio commerciale, avvenuto poche ore prima dell’arresto, e un ulteriore tentato furto ai danni di una 70enne veronese, episodio risalente al 9 giugno 2026. Gli investigatori hanno così potuto collegare i tre soggetti a diversi episodi analoghi, in particolare ai danni di persone anziane e di attività commerciali della zona.

Durante le perquisizioni personali e domiciliari, gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato numerosi beni ritenuti provento di furto. Tra questi figurano borse, occhiali e scarpe di marca, oltre a una somma in contanti superiore a 37.000 euro. Il materiale recuperato è ora al vaglio degli inquirenti per risalire ai legittimi proprietari e ricostruire l’intera rete di furti attribuibili al gruppo.

Indagini coordinate e provvedimenti giudiziari

L’operazione rappresenta il risultato di un’attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica di Verona e supportata da attività tecniche. Il Giudice per le Indagini Preliminari di Verona ha convalidato l’arresto e disposto la custodia cautelare in carcere per tutti e tre gli indagati, che dovranno ora rispondere delle accuse di furto e tentato furto.

IPA