Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Custodia cautelare in carcere per un uomo di San Cataldo, indagato per estorsione e danneggiamento seguito da incendio, aggravati dal metodo mafioso. Il provvedimento è stato eseguito dai Carabinieri su disposizione del Gip di Caltanissetta, su richiesta della Direzione distrettuale antimafia.

San Cataldo: l’incendio dopo la richiesta estorsiva

Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri, l’indagine è stata condotta dalla Tenenza di San Cataldo, sotto la direzione della Procura di Caltanissetta. Gli accertamenti sono partiti da un incendio che, nel 2025, ha danneggiato un’attività commerciale nel centro cittadino.

Secondo la ricostruzione investigativa, l’indagato avrebbe avanzato una richiesta di denaro ai titolari del locale. Dopo che questa è rimasta senza risposta, avrebbe dato fuoco alla saracinesca. Il gesto avrebbe procurato a lui e ai due figli un vantaggio economico: non sarebbe stato corrisposto al titolare il compenso per alcune prestazioni lavorative da lui svolte.

Il quadro investigativo e la misura

L’uomo è stato in passato indicato come esponente di spicco della consorteria mafiosa locale “Cosa Nostra”, attiva tra San Cataldo, Sommatino e i centri vicini. Nei suoi confronti è stata inoltre applicata una misura di prevenzione patrimoniale: beni per un valore complessivo di circa 2 milioni di euro sono stati confiscati e acquisiti definitivamente dallo Stato.

Il Gip del Tribunale di Caltanissetta ha accolto la richiesta della Procura, ritenendo sussistente il quadro indiziario presentato dagli inquirenti, e ha disposto la custodia cautelare in carcere. La valutazione dovrà essere verificata nelle fasi successive del procedimento, con il contributo della difesa.