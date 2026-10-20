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Un 35enne della provincia di Roma è stato arrestato a San Ferdinando, in provincia di Reggio Calabria, per aver tentato una truffa ai danni di un’anziana. La donna era stata raggirata con una telefonata in cui le veniva preannunciata una finta perquisizione. L’uomo si è presentato a casa sua fingendosi un carabiniere per farsi consegnare oggetti di valore, ma è stato bloccato mentre tentava di allontanarsi con i preziosi.

La telefonata e i sospetti della vittima a San Ferdinando

Secondo una prima ricostruzione arrivata da fonti investigative, alcuni individui hanno contattato telefonicamente una donna presentandosi falsamente come appartenenti all’Arma. Le hanno detto, quindi, che nella sua abitazione sarebbe stata eseguita una perquisizione e le hanno chiesto di preparare denaro, gioielli e armi da sottoporre a verifica.

Per convincerla, i sedicenti militari hanno sostenuto che i beni potessero essere collegati a una vecchia rapina che sarebbe stata commessa dal padre, morto da molti anni. Insospettita dalla richiesta, la donna ha però avvisato subito la Stazione dei Carabinieri di San Ferdinando (Reggio Calabria).

L’intervento dei militari

Ricevuta la segnalazione, i Carabinieri si sono appostati nell’abitazione, aspettando l’arrivo del finto incaricato. Nel tardo pomeriggio l’uomo si è presentato alla porta e si è qualificato di nuovo come carabiniere.

Mentre restava in contatto telefonico con un complice, ha guardato i gioielli che la vittima aveva disposto sul tavolo del soggiorno. Il presunto truffatore ha preso i preziosi e si è avviato verso l’uscita.

L’arresto in flagranza del finto carabiniere

A quel punto i militari sono intervenuti, lo hanno bloccato in flagranza e hanno recuperato l’intera refurtiva, poi restituita alla proprietaria.

L’uomo è stato arrestato per truffa aggravata ai danni dell’anziana e, concluse le formalità, è stato condotto alla Casa circondariale di Palmi, a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

IPA