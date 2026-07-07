San Fermín 2026, 5 feriti nella corsa inaugurale dei tori a Pamplona: è durata poco più di 2 minuti, il video

Giornalista professionista. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Martedì 7 luglio 2026, le strade di Pamplona, in Spagna, hanno ospitato il primo atteso encierro delle feste di San Fermín. La corsa inaugurale, che ha visto protagonisti i velocissimi tori della ganadería gaditana di Fuente Ymbro, si è conclusa in appena 2 minuti e 16 secondi. Nonostante la massiccia presenza di corridori, il bilancio medico definitivo fortunatamente non registra feriti da incornata, ma segnala 5 contusi, di cui 3 trasferiti in ospedale.



Corsa record per i tori di Fuente Ymbro

La prima corsa di San Fermín 2026 è stata caratterizzata da un ritmo travolgente e da una grande folla lungo tutto il tradizionale percorso di quasi 850 metri.

I 6 imponenti tori di Fuente Ymbro, noti per la loro forza e rapidità, hanno mantenuto la mandria compatta per gran parte del tragitto, che unisce i serragli di Santo Domingo alla Plaza de Toros.

La velocità degli animali ha sorpreso molti dei mozos (i corridori), causando diverse cadute spettacolari e momenti di forte tensione, in particolare nella curva di Mercaderes e lungo la celebre calle Estafeta. Nonostante qualche scivolone e il rischio di calpestamento, la corsa è stata definita complessivamente pulita dagli esperti.

Il bilancio medico: 3 ricoverati e nessun ferito da incornata

Secondo il bollettino medico ufficiale rilasciato dal consigliere della Salute della Navarra, Fernando Domínguez, e dai portavoce dell’Ospedale Universitario della Navarra, il bilancio definitivo parla di 5 feriti, nessuno da incornata.

Di questi, 3 sono stati trasferiti in ospedale per accertamenti approfonditi: si tratta di un uomo di 61 anni che ha riportato un trauma cranioencefalico lieve nel tratto di Mercaderes; un giovane di 20 anni con un trauma alla gamba nel tratto di Espoz y Mina; un uomo di 34 anni che ha subito una distorsione alla caviglia vicino alla zona di Telefónica.

Gli altri due contusi sono stati assistiti direttamente sul posto e all’interno dell’infermeria della Plaza de Toros dai sanitari della Croce Rossa e della DYA.

Allerta meteo e misure di sicurezza a Pamplona

L’edizione di quest’anno si preannuncia caldissima non solo per l’adrenalina delle corse, ma anche per le condizioni meteorologiche. Le autorità locali hanno infatti emesso un‘allerta arancione per un’ondata di calore che sta colpendo la comunità forale proprio in queste ore.

Il consigliere Domínguez ha raccomandato a tutti i partecipanti di prestare la massima attenzione, evitando l’esposizione diretta al sole nelle ore di punta e mantenendosi costantemente idratati con acqua, ricordando che l’alcol non è un sostituto idoneo.

Per garantire il soccorso immediato ai partecipanti, l’organizzazione ha predisposto ben 17 punti di assistenza sanitaria lungo tutto il tracciato, posizionando un presidio medico ogni 50 metri circa.