San Francesco festa nazionale 4 ottobre, quanto aumenta lo stipendio per la "festività non goduta" domenica

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Dal 2026 il 4 ottobre torna ad essere giorno di festa nazionale dedicata a San Francesco d’Assisi, sotto forma di giorno rosso da calendario. Non tutti se ne sono accorti, dal momento che il 4 ottobre quest’anno cade di domenica. Ma ci saranno delle conseguenze sulle retribuzioni, sia per chi è di turno e si reca al lavoro sia per è a riposo e potrà beneficiare della festività non goduta.

San Francesco d’Assisi patrono d’Italia

Un po’ di storia: San Francesco d’Assisi è stato istituito da papa Pio XII come patrono d’Italia insieme a Santa Caterina da Siena il 18 giugno 1939. Il giorno in cui si celebra San Francesco era uscito dal calendario delle festività nel 1977, rimanendo solo come solennità civile.

Per solennità civile si intende una ricorrenza stabilita per legge che prevede l’imbandieramento obbligatorio degli edifici pubblici. Ma non sono previsti giorni festivi per i lavoratori o a scuola. A fine 2025 il Parlamento ha ripristinato la festa nazionale di San Francesco.

Che succede a chi non lavora

Dal momento che nel 2026, come si diceva, il 4 ottobre cade di domenica saranno in molti a non lavorare. In caso proprio quel giorno si sia a riposo, nello stipendio dei lavoratori dipendenti scatterà una sorta di trattamento compensativo relativo alla festività non goduta, data l’impossibilità di godere di un giorno di riposo in più.

Che succede a chi lavora

Chi invece domenica 4 ottobre è di turno e deve recarsi al lavoro, avrà riconosciuta la normale retribuzione maggiorata di una quota che riguarda la domenica e una quota che riguarda le ore lavorate durante la festività.

Quanto si guadagna in più

Il Sole 24 Ore riporta le simulazioni di Giuseppe Buscema, esperto della Fondazione studi dei Consulenti del Lavoro.

Le maggiorazioni riportate rispetto alla busta paga vanno da un minimo di 38,84 euro netti (pubblici esercizi, operaio 6° livello) a un massimo di 52,70 euro netti (metalmeccanici industria, impiegato B1). Il costo lato azienda è più del doppio.

Per esempio, un operaio di livello D2 con Ccnl metalmeccanici industria andrà a guadagnare 51,62 euro in più, mentre all’azienda ne costerà 106,30 euro lordi.

Naturalmente, il maggior guadagno dipende dal contratto collettivo di riferimento del singolo lavoratore, dal numero di ore lavorate (full time o part time) e dagli eventuali accordi aziendali.