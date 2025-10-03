Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Quattro arresti della Polizia di Stato nel pomeriggio di giovedì 2 ottobre a San Giorgio Bigarello, dove un uomo e tre donne sono stati fermati con l’accusa di furto aggravato ai danni del negozio Tigotà. I quattro, cittadini rumeni, sono stati sorpresi mentre tentavano di fuggire dopo aver sottratto una notevole quantità di merce. L’intervento è stato reso necessario per contrastare una serie di reati contro il patrimonio che avevano già visto coinvolti i sospettati.

La fonte della notizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha avuto luogo nel pomeriggio di ieri, quando la Sala Operativa della Questura ha ricevuto una segnalazione relativa a un furto appena avvenuto presso il punto vendita Tigotà di San Giorgio Bigarello. Tre donne erano state notate mentre prelevavano numerosi prodotti dagli scaffali e, dopo essere state scoperte, si erano date alla fuga a bordo di un’autovettura guidata da un uomo.

L’intervento della Polizia e la fuga dei sospetti

Ricevuta la segnalazione, le pattuglie della Squadra Mobile e delle Volanti si sono immediatamente attivate per rintracciare il veicolo sospetto. Nonostante le informazioni fossero scarse, gli agenti sono riusciti in breve tempo a individuare e bloccare l’auto. A bordo si trovavano quattro cittadini rumeni, di età compresa tra 22 e 32 anni, tutti già noti alle forze dell’ordine per precedenti reati contro il patrimonio.

La perquisizione e il recupero della refurtiva

Durante la perquisizione dell’autovettura, gli operatori hanno rinvenuto tutta la merce sottratta dal negozio Tigotà, per un valore stimato di circa 3000 euro. Oltre ai prodotti appena rubati, sono stati trovati anche altri articoli provenienti da diversi negozi di casalinghi e numerosi capi di abbigliamento a cui era stato rimosso il sistema antitaccheggio. Le indagini sono tuttora in corso per identificare con precisione gli esercizi commerciali da cui proviene la merce e per ricostruire l’esatta dinamica dei furti.

Gli arresti e le conseguenze giudiziarie

I quattro arrestati sono stati condotti presso la Casa Circondariale locale, dove sono stati trattenuti in attesa del giudizio per direttissima, previsto per la mattinata successiva. Le autorità sottolineano che, nonostante l’arresto, i soggetti devono essere considerati innocenti fino a una sentenza definitiva da parte dell’Autorità Giudiziaria.

Il contesto e le indagini in corso

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’episodio si inserisce in un contesto di crescente attenzione verso i reati contro il patrimonio nella zona di San Giorgio Bigarello. Gli investigatori stanno lavorando per accertare se i quattro fermati siano coinvolti in altri episodi simili avvenuti recentemente nella stessa area o in località limitrofe. L’obiettivo è quello di ricostruire la rete di furti e individuare eventuali complici o mandanti.

La collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine

L’operazione ha messo in evidenza l’importanza della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine. La tempestiva segnalazione da parte del personale del negozio Tigotà ha permesso agli agenti di intervenire rapidamente e di recuperare la refurtiva prima che venisse dispersa. Questo episodio dimostra come la sinergia tra la comunità e le istituzioni sia fondamentale per prevenire e contrastare i reati che minacciano la sicurezza e il patrimonio dei cittadini.

La posizione degli arrestati

I quattro cittadini rumeni, già noti per precedenti reati contro il patrimonio, dovranno ora rispondere delle accuse di furto aggravato davanti al giudice. La loro posizione è aggravata dal fatto che la merce sottratta aveva un valore considerevole e che sono stati trovati in possesso di altri oggetti rubati, segno di una possibile attività sistematica di furti nei negozi della zona.

Le indagini proseguono

Le forze dell’ordine stanno continuando le attività investigative per risalire agli esercizi commerciali proprietari della merce recuperata e per chiarire le modalità con cui sono stati commessi i furti. Non si esclude che il gruppo possa aver agito anche in altre città della provincia di San Giorgio Bigarello o in regioni limitrofe.

IPA