Sono scattati due arresti domiciliari a San Giorgio Morgeto (Reggio Calabria). I Carabinieri hanno individuato i presunti responsabili di un furto aggravato ai danni del Comune. Secondo quanto emerso dalle indagini, i due uomini, originari di Cinquefrondi, sono stati accusati di essersi impossessati di mezzi fondamentali per i servizi pubblici, causando un danno concreto all’operatività dell’ente e suscitando forte preoccupazione tra i cittadini.

Le indagini dei Carabinieri e l’ordinanza di arresto

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione ha preso avvio dopo la sottrazione di un autofurgone Iveco Daily e di un escavatore, entrambi di proprietà del Comune di San Giorgio Morgeto. I mezzi, indispensabili per la manutenzione e la gestione del territorio, erano stati rubati, compromettendo temporaneamente alcuni servizi destinati alla collettività.

I militari della Stazione Carabinieri di San Giorgio Morgeto hanno svolto un’attenta attività investigativa, ricostruendo la dinamica dell’episodio e raccogliendo elementi utili per individuare i presunti autori del reato. L’analisi degli indizi e i riscontri effettuati sul territorio hanno permesso di delineare il coinvolgimento di due quarantenni originari di Cinquefrondi.

Il ruolo della Procura di Palmi e la misura cautelare

L’indagine è stata coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palmi, diretta dal dott. Emanuele Crescenti. Sulla base delle risultanze investigative, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Palmi ha emesso un’ordinanza di applicazione della misura cautelare personale degli arresti domiciliari nei confronti dei due indagati.

La decisione è stata presa dopo aver raccolto gravi e concordanti indizi di colpevolezza in relazione al furto aggravato in concorso. L’operazione conferma l’impegno costante dell’Arma dei Carabinieri nel contrasto ai reati contro il patrimonio e nella tutela delle istituzioni e dei beni pubblici.

I dettagli della vicenda e le conseguenze per la comunità

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i due uomini si sarebbero impossessati dei mezzi d’opera, fondamentali per le attività di manutenzione del territorio comunale. La sottrazione dell’autofurgone e dell’escavatore ha inevitabilmente compromesso, seppur temporaneamente, alcuni servizi essenziali destinati alla collettività di San Giorgio Morgeto.

Il danno provocato ha suscitato forte preoccupazione tra i cittadini, che hanno visto venire meno strumenti indispensabili per la gestione del territorio. L’azione tempestiva dei Carabinieri ha però permesso di ricostruire i fatti e di individuare i presunti responsabili, restituendo un senso di sicurezza alla comunità.

IPA