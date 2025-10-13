Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto a San Giovanni in Persiceto dove un giovane marocchino è stato fermato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti durante un controllo stradale, dopo essere stato sorpreso a bordo di una vettura risultata rubata.

Operazione dei Carabinieri: i dettagli dell’intervento

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’episodio si è verificato nelle scorse ore lungo la Strada provinciale 84 Circonvallazione di Crevalcore, nei pressi di un’area di servizio. I militari del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di San Giovanni in Persiceto erano impegnati in un controllo alla circolazione stradale quando hanno notato un giovane che si aggirava con atteggiamento sospetto alla guida di una Fiat Bravo.

Il controllo e la scoperta dell’auto rubata

Alla vista dei Carabinieri, il 24enne marocchino è stato invitato a fermarsi. I primi accertamenti hanno permesso di scoprire che la vettura era stata rubata il mese precedente a un cittadino italiano, che ne aveva denunciato il furto presso la stazione dei Carabinieri di Sermide (MN). Inoltre, il giovane risultava essere in Italia senza una fissa dimora.

Perquisizione e sequestro della droga

Di fronte a questi elementi, i militari hanno deciso di procedere con una perquisizione personale e veicolare. All’interno dell’auto sono stati rinvenuti circa 10 grammi di cocaina, una bilancina di precisione e 1.550 euro in contanti, suddivisi in banconote di vario taglio. Tutto il materiale è stato sequestrato come prova dell’attività di spaccio.

L’arresto e le conseguenze giudiziarie

Il 24enne è stato quindi arrestato dai Carabinieri per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e per ricettazione dell’auto rubata. L’automobile è stata posta sotto sequestro, in attesa di essere restituita al legittimo proprietario. Su disposizione del Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Bologna, il giovane sarà processato con rito direttissimo.

IPA