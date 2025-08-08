Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Furto aggravato e utilizzo indebito di carte di pagamento sono le accuse mosse a un cittadino moldavo di 23 anni, residente a Bologna, deferito all’Autorità Giudiziaria dopo essere stato riconosciuto dagli agenti della Squadra Volante del Commissariato di San Giovanni in Persiceto. I fatti sono avvenuti il 5 agosto 2025 presso la piscina comunale della città, mentre il fermo è stato eseguito il 7 agosto nei pressi della stazione ferroviaria. L’operazione è stata condotta nell’ambito delle attività di prevenzione e controllo del territorio, intensificate negli ultimi tempi per contrastare i reati contro il patrimonio e la persona.

Le informazioni fornite dalla Polizia di Stato

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la Squadra Volante del Commissariato di San Giovanni in Persiceto ha identificato e deferito un cittadino moldavo di 23 anni, già noto alle forze dell’ordine e regolarmente residente in Italia. L’uomo è stato ritenuto responsabile di furto aggravato, utilizzo indebito di carte di pagamento e porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere. L’indagine ha preso avvio dopo che, il 5 agosto 2025, erano stati segnalati alcuni episodi di furto negli spogliatoi della piscina comunale di San Giovanni in Persiceto, dove ignoti avevano sottratto portafogli contenenti documenti e carte di debito.

La dinamica dei fatti: il furto negli spogliatoi della piscina comunale

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il 5 agosto 2025 alcuni frequentatori della piscina comunale di San Giovanni in Persiceto hanno denunciato il furto dei loro effetti personali. I portafogli rubati contenevano documenti d’identità e carte di pagamento, subito bloccate dai legittimi proprietari. Tuttavia, prima che le carte fossero disattivate, sono stati effettuati alcuni acquisti, configurando così anche il reato di utilizzo indebito di carte di pagamento. Gli agenti hanno avviato immediatamente le indagini, analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza e raccogliendo le testimonianze delle vittime.

L’individuazione e il fermo del sospettato

Nel pomeriggio del 7 agosto, durante un servizio di controllo nei pressi della stazione ferroviaria di San Giovanni in Persiceto, zona già nota per precedenti episodi di reati contro il patrimonio, gli agenti hanno notato un individuo corrispondente alla descrizione fornita dalle vittime e dalle immagini di videosorveglianza. Il sospettato, un cittadino moldavo di 23 anni, è stato fermato e sottoposto a controllo di polizia. Durante la perquisizione, è stato trovato in possesso di un taglierino, oggetto considerato atto ad offendere e il cui porto non era giustificato.

Le accuse e il deferimento all’Autorità Giudiziaria

Accompagnato presso la Questura di Bologna per le formalità di rito, il cittadino moldavo è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Bologna. Le accuse a suo carico comprendono furto aggravato, utilizzo indebito di carte di pagamento e porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere. Gli inquirenti hanno sottolineato come la rapidità nell’identificazione e nel fermo sia stata resa possibile grazie all’intensificazione dei controlli sul territorio e alla collaborazione tra le diverse articolazioni della Polizia di Stato.

