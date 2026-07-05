San Giovanni Rotondo, turista polacco annega e muore nella piscina di un albergo: ritrovato dalla madre
Un giovane turista polacco è morto per annegamento nella piscina di un albergo di San Giovanni Rotondo: scattate le indagini, due le piste seguite
Un ragazzo di 26 anni è morto per annegamento nella piscina di un albergo a San Giovanni Rotondo, in provincia di Foggia. Era un turista polacco che si trovava nell’hotel insieme alla madre e proprio la genitrice l’ha ritrovato mentre giaceva, senza vita, in acqua. Partite le indagini per appurare l’accaduto, ad ora nessuna pista è scartata.
- Turista polacco muore per annegamento a Foggia
- La sparizione, l'ombrellone in piscina e la morte
- La ricostruzione: cos'è accaduto a San Giovanni Rotondo
Turista polacco muore per annegamento a Foggia
Tragedia nella tarda serata di sabato 4 luglio quando un 26enne turista di origini polacche è stato trovato senza vita nella piscina del Grand Hotel degli Angeli a San Giovanni Rotondo, Foggia.
A fare la macabra scoperta è stata la madre del giovane con cui era in vacanza in Puglia.
La sparizione, l’ombrellone in piscina e la morte
Secondo le prime ricostruzioni, in quel momento la piscina era chiusa e il giovane sarebbe entrato nell’area senza autorizzazione, come spiega il Corriere della Sera.
Provando a ricostruire le sue ultime ore di vita, i carabinieri hanno appurato come il 26enne si sia allontanato improvvisamente dalla madre. Non vedendolo rientrare, allora la donna si sarebbe messa sulle sue tracce e lo avrebbe cercato per tutto l’albergo, fino a ritrovarlo, privo di vita, nella piscina dell’hotel.
Dalle prime verifiche e dalle immagini dell’impianto di videosorveglianza, il giovane avrebbe preso un ombrellone con la base in pietra e lo avrebbe poi gettato in piscina, prima di finire anche lui in acqua e di morire per annegamento. Resta da chiarire se si sia trattato di una bravata finita tragicamente o di un volontario gesto estremo.
La ricostruzione: cos’è accaduto a San Giovanni Rotondo
L’allarme è scattato immediatamente e sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 insieme all’equipe dell’elisoccorso. I vari tentativi di rianimazione però sono stati vani e per il ragazzo polacco non c’è stato nulla da fare.
La salma è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria, che valuterà eventuali ulteriori accertamenti medico-legali per il giovane che ha perso la vita a San Giovanni Rotondo, in Puglia.
La dinamica dell’accaduto è all’esame degli investigatori che stanno portando avanti le indagini per chiarire le circostanze dell’accaduto e verificare eventuali responsabilità.