È stata disposta la sospensione della licenza per 15 giorni al Bar Manzoni di San Giuliano Milanese, in seguito a controlli che hanno evidenziato la presenza abituale di persone con precedenti penali e attività di spaccio di sostanze stupefacenti. Il provvedimento è stato adottato dal Questore di Milano nell’ambito delle attività di prevenzione e controllo del territorio, come comunicato dalle Forze dell’Ordine.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la decisione di sospendere la licenza del noto esercizio pubblico è stata presa in applicazione dell’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.), che consente al Questore di intervenire nei confronti di locali ritenuti pericolosi per l’ordine pubblico.

I controlli e la sospensione della licenza

Ieri pomeriggio, gli agenti del Comando della Polizia Locale di San Giuliano Milanese hanno notificato il provvedimento di sospensione alla titolare del Bar Manzoni, situato in via Manzoni n. 10. L’azione è giunta a seguito di una serie di controlli che hanno fatto emergere come il locale fosse frequentato abitualmente da avventori con precedenti per reati legati alle sostanze stupefacenti, alle armi, contro il patrimonio e la persona. Inoltre, è stato accertato che il bar rappresentava un punto di ritrovo stabile per soggetti interessati all’acquisto di sostanza stupefacente.

Un arresto e il sequestro di droga

A fine luglio, nel corso di un’operazione mirata al contrasto dello spaccio di stupefacenti, la Polizia Locale ha arrestato un avventore, risultato irregolare sul territorio nazionale. L’uomo utilizzava il Bar Manzoni come base per le sue attività di spaccio. Durante l’intervento, gli agenti hanno sequestrato 90 grammi di hashish, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi. Tutto il materiale era stato nascosto sotto un bidoncino dei rifiuti di proprietà e a servizio esclusivo del bar.

