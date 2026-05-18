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È di 38 mila capi d’abbigliamento e accessori sequestrati e una persona denunciata il bilancio di un’operazione condotta dalla Guardia di Finanza a San Giuseppe Vesuviano, dove è stata individuata una base logistica per la distribuzione di prodotti contraffatti. L’intervento è stato effettuato nell’ambito di un rafforzamento dei controlli contro la contraffazione e a tutela del “Made in Italy”.

Operazione della Guardia di Finanza: la fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, i militari del Comando Provinciale di Napoli hanno intensificato le attività di controllo per contrastare la contraffazione di marchi e proteggere il valore del “Made in Italy”. L’operazione ha portato alla scoperta di una vera e propria “base logistica del falso” nel territorio di San Giuseppe Vesuviano, dove sono stati rinvenuti e sequestrati migliaia di articoli contraffatti.

Dall’indagine ai sequestri: come si è arrivati al magazzino

L’attività investigativa è stata condotta dai “Baschi Verdi” del Gruppo Pronto Impiego Napoli, che hanno inizialmente concentrato le loro attenzioni nei pressi di Porta Nolana e del mercato rionale della Maddalena. Attraverso un’attenta osservazione e una serie di pedinamenti, gli investigatori sono riusciti a ricostruire i canali di approvvigionamento e distribuzione degli articoli contraffatti. Le indagini hanno permesso di individuare un soggetto di nazionalità marocchina, residente nella zona, che si occupava di effettuare consegne di merce illegale in diversi “mercati del falso” della città.

Il magazzino e la merce sequestrata

Grazie a una mirata attività di osservazione, i finanzieri hanno scoperto a San Giuseppe Vesuviano\ un magazzino di circa 250 mq, utilizzato come deposito per la merce contraffatta. All’interno della struttura sono state trovate numerose scatole contenenti prodotti recanti noti marchi d’impresa, tra cui Louis Vuitton, Prada, Nike, Adidas e New Balance. Oltre alle calzature, erano presenti anche giubbini e magliette, tutti articoli destinati al mercato illegale.

Denuncia e sequestro: i reati contestati

Al termine dell’intervento, le Fiamme Gialle hanno proceduto al sequestro dell’intero immobile e di oltre 38 mila articoli contraffatti. Il responsabile è stato denunciato per detenzione ai fini della vendita di prodotti contraffatti e ricettazione. Il procedimento penale è attualmente nella fase delle indagini preliminari e, come previsto dal principio di non colpevolezza, la responsabilità della persona sottoposta a indagini sarà accertata solo in caso di sentenza irrevocabile di condanna.

La lotta alla contraffazione e la tutela del Made in Italy

L’operazione condotta dalla Guardia di Finanza testimonia l’impegno costante delle forze dell’ordine nella lotta alla contraffazione e nella salvaguardia del patrimonio economico nazionale rappresentato dal “Made in Italy”. Il sequestro di una quantità così rilevante di merce illegale rappresenta un duro colpo per le reti di distribuzione di prodotti falsificati, che danneggiano sia i consumatori sia le aziende produttrici.

IPA