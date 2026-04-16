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È scattata una denuncia dopo un’indagine condotta dai Carabinieri della Stazione di San Luca (Reggio Calabria), che ha permesso di individuare il presunto autore di una truffa online ai danni di un cittadino dell’area aspromontana. L’episodio è stato ricostruito grazie a una meticolosa attività investigativa, avviata dopo la segnalazione della vittima nel marzo 2024.

Le indagini dei Carabinieri

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’inchiesta è partita da una denuncia-querela presentata da un uomo che, nel tentativo di rinnovare la polizza assicurativa della propria auto, si è imbattuto in un sedicente intermediario. Quest’ultimo, con modi persuasivi e un’apparente professionalità, è riuscito a conquistare la fiducia della vittima, inducendola a effettuare due bonifici bancari per un totale di quasi 1200 euro.

Il modus operandi del truffatore

Il presunto autore della truffa, un giovane residente in provincia di Crotone, si sarebbe presentato come broker assicurativo, proponendo un’offerta particolarmente vantaggiosa. Dopo aver ottenuto il denaro, si è reso irreperibile, lasciando la vittima senza copertura assicurativa e senza possibilità di recuperare la somma versata.

L’identificazione del responsabile

Grazie a un attento lavoro di analisi dei dati telematici e dei movimenti finanziari, i Carabinieri di San Luca sono riusciti a risalire all’identità del presunto responsabile. L’uomo è stato quindi deferito all’Autorità Giudiziaria di Locri, dove dovrà rispondere dell’accusa di truffa online.

Il fenomeno delle truffe online

L’operazione si inserisce nel più ampio impegno dell’Arma dei Carabinieri nel contrasto alle truffe online, un fenomeno in costante crescita che colpisce cittadini di ogni età e condizione. Le forze dell’ordine sottolineano l’importanza di prestare la massima attenzione quando si effettuano transazioni su internet, soprattutto in presenza di offerte particolarmente vantaggiose o di interlocutori non verificati.

IPA