San Marcellino, agente fuori servizio libera le vie respiratorie di un giovane ferito in un incidente stradale
Un poliziotto fuori servizio ha soccorso un giovane ferito in un incidente a San Marcellino, aiutandolo a respirare prima dell’arrivo del 118.
Un poliziotto fuori servizio ha prestato soccorso a un giovane rimasto ferito in un grave incidente stradale a San Marcellino (Caserta). Durante una crisi epilettica, l’agente gli ha liberato le vie respiratorie. Il giovane è stato poi trasportato in codice rosso al pronto soccorso.
- L’intervento a San Marcellino
- Il trasporto in ospedale
- Il ringraziamento al poliziotto che lo ha soccorso
L’intervento a San Marcellino
L’agente appartiene alla Squadra Volante del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Gioia Tauro e si trovava fuori servizio quando, transitando in viale Kennedy, all’incrocio con via Ex Alifana a San Marcellino (Caserta), ha assistito a un sinistro che ha coinvolto più veicoli.
Uno degli automobilisti ha riportato una profonda ferita lacero-contusa alla nuca, con una forte perdita di sangue. Le sue condizioni sono peggiorate a causa di una crisi epilettica tonico-clonica, che gli impediva di respirare.
Resosi conto della gravità della situazione, il poliziotto è intervenuto subito: ha prestato i primi soccorsi e ha eseguito le manovre necessarie a liberare le vie respiratorie del giovane, permettendogli di riprendere a respirare.
Il trasporto in ospedale
Dopo che l’agente è riuscito a stabilizzare il ferito, sul posto è arrivato il personale sanitario del 118. I soccorritori lo hanno accompagnato d’urgenza, in codice rosso, al Pronto Soccorso. La ferita alla nuca misurava circa otto centimetri.
Nei giorni successivi, dopo aver appreso che le condizioni del giovane si erano stabilizzate, l’agente ha ricevuto una lettera di ringraziamento.
Il ringraziamento al poliziotto che lo ha soccorso
Il ragazzo ha voluto esprimergli personalmente la propria riconoscenza, sottolineando la professionalità, la determinazione e la tempestività dimostrate durante quei momenti concitati. L’intervento è avvenuto a San Marcellino.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.