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Eseguito un arresto dai Carabinieri a San Marco Evangelista. Un pizzaiolo di 52 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato in flagranza di reato per detenzione e cessione illecita di sostanze stupefacenti. L’uomo è stato sorpreso mentre cedeva cocaina a un acquirente, durante un servizio di controllo del territorio.

Operazione dei Carabinieri: i fatti secondo la fonte ufficiale

Come indicato dal portale ufficiale dei Carabinieri, l’intervento è scattato nel territorio di San Marco Evangelista, in provincia di Caserta, durante un servizio di perlustrazione condotto dai militari della Stazione di San Nicola La Strada. Nel corso dell’attività, i carabinieri hanno notato il pizzaiolo, già conosciuto alle forze dell’ordine, mentre consegnava 0,30 grammi lordi di cocaina a un acquirente, ricevendo in cambio la somma di 20 euro.

L’arresto in flagranza e la segnalazione dell’acquirente

L’uomo è stato immediatamente bloccato dai militari e arrestato in flagranza di reato. L’acquirente, identificato sul posto, è stato segnalato alla Prefettura come assuntore di sostanze stupefacenti, come previsto dalla normativa vigente. L’episodio ha confermato l’efficacia dei controlli mirati sul territorio, finalizzati a contrastare il fenomeno dello spaccio di droga.

La perquisizione nel locale e il sequestro della droga

A seguito dell’arresto, i carabinieri hanno proceduto con una perquisizione presso l’esercizio commerciale dove il 52enne svolge la propria attività di pizzaiolo. All’interno del locale, nella disponibilità dell’uomo, sono stati trovati ulteriori 21,7 grammi lordi di cocaina e 0,7 grammi lordi di hashish, oltre a un bilancino di precisione e diverso materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi. Tutto il materiale rinvenuto è stato posto sotto sequestro dai militari dell’Arma.

Il pizzaiolo è stato quindi arrestato e dovrà rispondere delle accuse di detenzione e cessione illecita di sostanze stupefacenti.

IPA