È stato denunciato un uomo di origini senegalesi per minaccia aggravata e porto ingiustificato di oggetto atto ad offendere dopo una lite avvenuta nel centro cittadino di San Nicola La Strada. L’intervento degli agenti ha permesso di evitare conseguenze più gravi, come comunicato dalle forze dell’ordine.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la vicenda si è svolta durante un servizio di controllo del territorio effettuato dai poliziotti del Nucleo Volanti di Caserta https://www.virgilio.it/italia/casertanei pressi del centro cittadino di San Nicola La Strada.

I fatti: la lite e l’intervento della Polizia

Durante il pattugliamento, gli agenti hanno notato un gruppo di giovani intenti in una discussione animata. Avvicinandosi per verificare la situazione, i poliziotti hanno visto che uno dei ragazzi impugnava un coltello da cucina e stava minacciando un suo connazionale. L’arma, considerata oggetto atto ad offendere, è stata immediatamente sequestrata dagli operatori.

L’identificazione e la denuncia

Gli agenti sono intervenuti prontamente, riuscendo a bloccare il soggetto armato e a riportare la calma tra i presenti. Successivamente, tutto il gruppo è stato accompagnato in Questura per gli accertamenti necessari e per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Nessuna delle persone coinvolte ha avuto bisogno di cure mediche.

Le motivazioni della lite

Durante l’identificazione, la vittima, anch’essa di origini senegalesi e in regola con il permesso di soggiorno, ha formalizzato una denuncia contro il presunto aggressore. Secondo quanto riferito, la lite sarebbe scoppiata per futili motivi legati a questioni economiche. In seguito alle minacce ricevute con l’arma da taglio, la vittima ha deciso di rivolgersi alle autorità.

