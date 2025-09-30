San Siro, il Consiglio comunale di Milano approva la vendita a Inter e Milan: come sarà il nuovo stadio

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Milano dice sì alla vendita di San Siro. A notte fonda, nel corso di una lunghissima seduta, il Consiglio comunale ha approvato la delibera per la cessione dello storico stadio Meazza a Milan e Inter per 197 milioni di euro. Non sono mancate le polemiche per un voto destinato a lasciare pesanti strascichi sia nel centrodestra che nel centrosinistra. La vendita è infatti passata grazie alla mossa decisiva di Forza Italia, che uscendo dall’aula al momento del voto ha abbassato il quorum, mentre sette consiglieri della maggioranza di Beppe Sala hanno votato contro.

Milano, via libera alla vendita di San Siro a Inter e Milan

Nella notte tra lunedì 29 e martedì 30 settembre il Consiglio comunale di Milano ha dato il via libera alla vendita dello stadio di San Siro a Milan e Inter, la cui offerta da 197 milioni di euro sarebbe scaduta proprio oggi.

La delibera per la cessione dell’impianto e dell’area circostante alle due società è stata approvata a notte inoltrata, dopo una seduta lunga quasi 12 ore.

“Abbiamo provato a scrivere una pagina nuova, e siamo solo all’inizio”, ha detto al termine del voto la vicesindaca Anna Scavuzzo, esprimendo “soddisfazione rispetto alla prospettiva di trasformare l’area di San Siro, su cui c’era preoccupazione per un futuro incerto”.

Nessun commento finora dal sindaco Beppe Sala, presente in Aula per tutta la seduta.

La delibera per la vendita dello stadio è stata approvata con 24 voti a favore e 20 contrari. Il voto è passato grazie alla decisione di Forza Italia di uscire dall’Aula, abbassando il quorum di 25.

Le polemiche sul voto in Consiglio comunale

Nel corso della lunga discussione non sono mancate le polemiche, non solo da parte dell’opposizione di centrodestra ma anche in seno alla maggioranza di centrosinistra.

Entrambe le coalizioni escono con le ossa rotte dal voto: sette consiglieri della maggioranza hanno votato contro assieme a a Lega, Fratelli d’Italia e Noi Moderati.

E Marco Fumagalli, capogruppo della lista Beppe Sala Sindaco, non ha partecipato al voto, dichiarando poi la sua intenzione di dimettersi.

Il voto segna anche la spaccatura nel centrodestra: la delibera presentata dalla maggioranza è stata approvata grazie a Forza Italia: tre consiglieri su quattro sono usciti dall’aula al momento del voto, facendo scendere il quorum di 25 voti.

Silvia Sardone della Lega va all’attacco: “Non avrei mai immaginato che la delibera potesse passare per colpa di qualcuno della mia stessa coalizione. Mercoledì ho letto un comunicato in cui FI diceva che avrebbe votato contro e che la posizione del centrodestra era compatta nel dire no”.

Come sarà il nuovo stadio di Milano

Alla delibera del Consiglio comunale seguirà a breve il rogito vero e proprio, che concretizzerà la cessione a Milan e Inter dello stadio Meazza e dell’area di San Siro.

Lo storico ma inadeguato impianto, non in linea con i parametri Uefa, sarà abbattuto subito dopo aver ospitato la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026.

Dalle ceneri del Meazza sorgerà un nuovo stadio da 71 mila posti, più moderno e funzionale, in tempo per gli Europei di calcio del 2032, che l’Italia organizza assieme alla Turchia.

A curare il progetto sarà Norman Foster, l’archistar che ha firmato il nuovo stadio Wembley di Londra.

Oltre allo stadio il progetto prevede la riqualificazione dell’area circostante e del quartiere San Siro, con una serie di hotel, negozi, ristoranti e parcheggi, oltre al museo dei due club.