Sanae Takaichi criticata per un post social sui lavori di casa, la "Meloni del Giappone" crolla nei sondaggi

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Un semplice post sui social ha causato una polemica politica in Giappone. La premier conservatrice Sanae Takaichi ha detto di essere riuscita, in un week end lungo festivo, a dormire cinque ore per la prima volta da quando è prima ministra e di essersi dedicata, come riesce a fare raramente, ai lavori di casa. L’opposizione, ma anche i comuni cittadini, hanno subito sottolineato che la premier dovrebbe riposare di più e dedicarsi a governare, piuttosto che alle faccende domestiche.

Il contestato post di Takaichi

“Da quando sono primo ministro dormo tra zero e tre ore a notte. Finalmente ho potuto riprendere in mano lavori di casa come stirare, cucire e lavare i fazzoletti. Temevo di non avere biancheria a sufficienza per arrivare alla fine della sessione del Parlamento” è il testo del post che la premier giapponese Sanae Takaichi ha condiviso sui social.

Subito alcuni esponenti dell’opposizione hanno criticato Takaichi, intimandole di “assumere una governante e dormire di più“, per prendere le decisioni più importanti “a mente fresca”.

ANSA

Non è la prima volta che Takaichi rilascia dichiarazioni simili, ma in passato le critiche erano state minori. La reazione a questo post è indice anche del crollo della sua popolarità.

La popolarità di Takaichi sta crollando

Takaichi è la leader del partito conservatore giapponese che governa quasi ininterrottamente dal dopoguerra. Anche per gli standard del suo partito, la premier è piuttosto di destra, per questo è stata paragonata alle volte a Meloni dalla stampa italiana.

Quando è diventata prima ministra era popolarissima, grazie anche a una retorica molto aggressiva nei confronti dei rivali regionali del Giappone, davanti a tutti la Cina. Ora però il suo tasso di approvazione è sceso di 10 punti al 40%, superato da quello di disapprovazione, al 44%.

Takaichi ha fondamentalmente agito secondo i suoi slogan. Si è concentrata sulla militarizzazione del Paese, ha sfidato la Cina su Taiwan, ma nel frattempo l’economia giapponese ha iniziato ad arrancare e soprattutto è arrivata l’inflazione.

I problemi del Giappone

Per decenni il Giappone è stato un Paese immune all’inflazione. Un livello di aumento dei prezzi così basso che la banca centrale ha per lungo tempo tentato di farlo aumentare, per non rischiare di cadere in una spirale deflazionistica.

L’inflazione però negli ultimi anni è aumentata, ma l’economia ha continuato a non crescere, portando a un’erosione del potere d’acquisto. Il governo di Takaichi è accusato di non aver fatto abbastanza per contenere questo fenomeno.

Al crollo di popolarità della premier ha però contribuito la nuova legge di successione imperiale, che ha confermato l’esclusione dalla linea ereditaria delle donne. Questo impedisce alla popolarissima principessa Aiko di diventare imperatrice alla morte del padre.