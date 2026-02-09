Sanae Takaichi stravince le elezioni in Giappone ed è pronta a riarmare il Paese contro la Cina

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Sanae Takaichi ha vinto nettamente le elezioni anticipate in Giappone, portando il suo partito a una maggioranza storica e rafforzando il suo mandato per riforme economiche, aumento delle spese per la difesa e agenda conservatrice. Al centro delle attenzioni internazionali ci sono i rapporti con la Cina e il rilancio dell’alleanza con gli Stati Uniti.

Il trionfo elettorale di Sanae Takaichi

Ha voluto le elezioni anticipate in Giappone per ottenere un mandato più solido, ne ha ottenuto uno fortissimo. La premier giapponese Sanae Takaichi ha vinto in modo schiacciante alle urne, domenica 8 febbraio.

Il suo partito, il Liberal Democratic Party (LDP), e il suo alleato, il Japan Innovation Party, conquistano ora una maggioranza di due terzi alla Camera bassa del Parlamento, un risultato storico per l’LDP dalla fine della Seconda guerra mondiale.

Secondo i dati, il partito da solo ha ottenuto circa 316 seggi su 465, permettendo a Takaichi di avere un margine politico molto più ampio per far approvare le sue riforme e la sua agenda politica.

Il Giappone che ha in mente la premier

Takaichi ha definito la sua vittoria come l’inizio di una “enorme responsabilità” per rendere il Giappone “più forte e più prospero”, interpretando il voto come un segnale di consenso popolare verso la necessità di un’importante svolta politica.

Il forte mandato elettorale le dà l’opportunità di portare avanti le sue principali proposte: aumento delle spese per la difesa fino al 2% del PIL, abolizione del divieto di esportazione di armi letali, introduzione di una nuova legge anti-spionaggio e rafforzamento dell’intelligence nazionale.

La reazione dei mercati alla vittoria di Takaichi è stata positiva. Il Tokyo Stock Exchange ha raggiunto livelli record, con l’indice Nikkei 225 in forte rialzo e lo yen giapponese che ha guadagnato terreno rispetto al dollaro, segno di fiducia degli investitori nella direzione economica promessa dal governo.

Tra le misure economiche previste figura la sospensione per due anni dell’imposta sui consumi del 8% sui beni alimentari, una delle proposte chiave della campagna elettorale.

I rapporti con Cina e Usa

Sul piano internazionale, la premier ha confermato che il Giappone è aperto al dialogo con la Cina, nonostante le tensioni diplomatiche nate in seguito alle sue dichiarazioni sull’autodifesa in caso di attacco cinese su Taiwan, che avevano innescato una crisi con Pechino.

La leader ha ribadito tuttavia che “nessuno aiuterà un Paese che non è determinato a difendersi da solo”, sottolineando l’importanza di proteggere il territorio, le acque territoriali, lo spazio aereo e la sicurezza dei cittadini giapponesi.

“Abbiamo già avuto scambi di opinioni. Proseguiranno, li affronteremo con calma e in modo appropriato” ha commentato Takaichi, che guarda inoltre agli Stati Uniti come un partner sempre più cruciale, e con il quale c’è la necessità di rafforzare il legame.

Il “feeling” con Giorgia Meloni

La premier italiana Giorgia Meloni ha reagito alla vittoria di Takaichi con un messaggio di congratulazioni su Instagram, ricevendo di rimando un ringraziamento dalla leader nipponica.

Meloni ha aggiunto il termine “Ganbaru”, concetto della cultura giapponese che indica impegno, perseveranza e dedizione al raggiungimento degli obiettivi, sottolineando la vicinanza politica e personale tra le due.