Sánchez annuncia le elezioni anticipate in Spagna: il discorso in tv dopo la crisi di Governo
Il premier spagnolo annuncia lo scioglimento del Parlamento dopo la bocciatura dei decreti sulla casa: elezioni generali fissate al 29 novembre
Pedro Sánchez si presenta davanti alle telecamere e annuncia che la Spagna tornerà alle urne. Il premier ha comunicato in un discorso televisivo la decisione di convocare elezioni anticipate per il 29 novembre, dopo che il Parlamento ha respinto le misure del governo sulla casa. Sánchez ha spiegato di aver convocato un Consiglio dei ministri straordinario per procedere allo scioglimento e indire le elezioni. Il presidente del governo spagnolo, in carica dal 2018, ha scelto così di affidarsi nuovamente al voto degli elettori.