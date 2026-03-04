Sanchez risponde a Trump e dice "no alla guerra", il discorso che ha fatto infuriare il presidente Usa

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Pedro Sánchez ribadisce il “no alla guerra” dopo le minacce di Donald Trump di interrompere i rapporti commerciali con la Spagna per il rifiuto sull’uso delle basi di Rota e Morón contro l’Iran. La Casa Bianca, a sorpresa, dopo il discorso del premier ha sostenuto che la Spagna “collaborerà” ma Madrid ha smentito categoricamente.

Il “no alla guerra” di Sánchez

“La posizione della Spagna si riassume così: no alla guerra“. Con questa dichiarazione istituzionale dal Palazzo della Moncloa, Pedro Sánchez ha chiarito la linea del governo spagnolo dopo l’escalation tra Stati Uniti, Israele e Iran e le minacce commerciali annunciate dal presidente americano Donald Trump contro Madrid.

Al centro della tensione c’è il rifiuto spagnolo di autorizzare l’uso delle basi congiunte di Rota e Morón, in Andalusia, per le operazioni militari israelo-statunitensi contro Teheran. Una decisione che ha spinto Trump a definire la Spagna “un pessimo alleato“, arrivando ad annunciare lo stop alle relazioni commerciali bilaterali.

“Stiamo tagliando tutti i legami con la Spagna” ha detto il capo della Casa Bianca, aggiungendo che Washington può utilizzare qualsiasi base ritenga necessaria.

La risposta a Trump sull’Iran

Il ministro degli Esteri José Manuel Albares ha ribadito che le basi utilizzate congiuntamente con gli Stati Uniti sono “sotto sovranità spagnola” e disciplinate da un trattato bilaterale che ne regola l’impiego. “La nostra sovranità e il trattato stabiliscono come possono essere utilizzate”, ha dichiarato, escludendo conseguenze automatiche.

Sánchez, nel suo intervento, ha condannato la violazione del diritto internazionale e respinto l’idea che i conflitti armati rappresentino l’unica soluzione alle crisi globali. Ha richiamato inoltre il precedente della guerra in Iraq del 2003, sottolineando come quell’intervento abbia generato instabilità, terrorismo jihadista, crisi migratorie e rincari energetici in Europa.

Nel discorso, il premier spagnolo ha evidenziato i rischi economici dell’escalation, dal crollo dei mercati azionari all’interruzione del traffico nello Stretto di Hormuz, snodo attraverso cui transita circa il 20% del petrolio e del gas mondiale. Secondo Sánchez, una guerra prolungata provocherebbe aumento dei prezzi energetici e maggiore incertezza economica, senza produrre un ordine internazionale più giusto né benefici concreti per i cittadini.

Il giallo della “collaborazione” con gli Usa

La vicenda ha in seguito avuto uno sviluppo inatteso e per certi versi grottesco. La Casa Bianca ha diffuso una nota attraverso la portavoce Karoline Leavitt, secondo la quale la Spagna avrebbe “accettato di collaborare con l’esercito degli Stati Uniti”, affermando che le forze armate americane starebbero coordinando operazioni con i colleghi spagnoli, peraltro aggiungendo:

Pochi minuti dopo, fonti della Moncloa citate da El País hanno smentito l’avvio di una collaborazione militare. Anche Albares ha negato “categoricamente” il cambiamento di rotta:

“La posizione della Spagna non è cambiata di una virgola.”

La strategia della Spagna

Madrid ha accettato lo stato di tensione con gli Stati Uniti, rivendicando il proprio ruolo nella Nato, sottolineando il contributo alla difesa europea e la solidità delle relazioni commerciali con Washington e con l’Unione Europea.

Madrid sostiene inoltre di essere pronta a ogni eventualità. “Il nostro Paese dispone delle risorse necessarie per mitigare i potenziali impatti, sostenere i settori che potrebbero essere colpiti e diversificare le catene di approvvigionamento. In ogni caso, l’impegno del governo spagnolo è, e sarà sempre, quello di lavorare per il libero scambio e la cooperazione economica tra i paesi, basati sul rispetto reciproco e sul rispetto del diritto internazionale. Perché ciò che i cittadini chiedono e meritano è maggiore prosperità, non più problemi”.