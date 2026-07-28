Sandra Ceccarelli, l’intervista all’attrice: “Il cinema non l'ho cercato: è stato lui a trovare meˮ

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Ci sono attrici che costruiscono una carriera come si costruisce un progetto: con ostinazione, strategia, ambizione. E poi ci sono attrici come Sandra Ceccarelli, che sembrano essere arrivate al cinema quasi per una deviazione del destino. Non perché quel mestiere non le appartenesse, ma perché non lo aveva inseguito come un traguardo. Il cinema, semmai, ha inseguito lei. È una differenza sottile, ma decisiva. Si riflette nel modo in cui racconta la propria vita, nel pudore con cui evita qualsiasi autocelebrazione e perfino nel disagio che prova quando deve parlare di sé. Sandra Ceccarelli è una delle rare interpreti italiane capaci di sottrarre, più che aggiungere. Di abitare i personaggi senza sovrastarli. Di restituire fragilità senza trasformarla in maniera. È un talento che nasce dall’ascolto e da una naturale ritrosia verso tutto ciò che è esibizione. Forse è anche per questo che il suo incontro con Giuseppe Piccioni ha avuto qualcosa di irripetibile. Alcuni sodalizi artistici si spiegano con l’affinità di linguaggio; altri con la fiducia reciproca. Il loro sembra appartenere a una categoria ancora diversa: il riconoscimento. Piccioni vide in quella donna, ancora sconosciuta al grande pubblico, il volto di Maria, protagonista di Luce dei miei occhi, proiettato nel contesto del Lamezia International Film Festival. La volle contro ogni prudenza produttiva e da quella scelta nacque uno dei film più intensi del cinema italiano dei primi anni Duemila, consacrato dalla Coppa Volpi conquistata da Ceccarelli alla Mostra di Venezia. Poco dopo sarebbe arrivato La vita che vorrei, un’altra tappa di un dialogo artistico fatto di silenzi, sfumature e fiducia, prima che i loro percorsi continuassero a incrociarsi anche negli anni successivi. Eppure, ascoltandola oggi per questa intervista esclusiva per Virgilio Notizie, colpisce come quel successo venga raccontato quasi con stupore, come qualcosa che le è accaduto più che qualcosa che abbia conquistato. Non c’è falsa modestia nelle sue parole. C’è, piuttosto, la consapevolezza di aver attraversato questo mestiere senza mai lasciarsi sedurre del tutto dalle sue regole: quelle della visibilità, della costruzione dell’immagine, della rincorsa alla notorietà. È come se avesse sempre scelto di rimanere leggermente ai margini del rumore, affidando al lavoro il compito di parlare per lei. L’intervista diventa così qualcosa di più di una conversazione sul cinema. È un attraversamento del tempo. Si parla di ambizione, del peso dei personaggi che continuano a vivere addosso agli attori anche quando il set è finito, della maternità mancata, dell’età che avanza, della libertà e delle rinunce. Ma soprattutto si parla dell’identità, di quella domanda che accompagna ogni esistenza: chi diventiamo mentre la vita, spesso senza chiederci il permesso, decide per noi? Sandra Ceccarelli non offre risposte definitive. Diffida delle certezze, preferisce le sfumature. E forse è proprio questa la qualità che rende preziose le sue interpretazioni e, ancora di più, le sue parole: la capacità di abitare il dubbio senza viverlo come una sconfitta. Di accettare che una vita possa essere piena anche senza seguire il percorso immaginato. O che, qualche volta, sia proprio il caso a indicarci la strada che non avremmo mai pensato di percorrere.

Sandra Ceccarelli, una vita per il cinema o il cinema per la vita?

“Mi viene spontaneo dire: il cinema per la vita. Come ho raccontato varie volte, non sono un’attrice che ha iniziato questo mestiere perché avesse il fuoco sacro della recitazione. Il cinema mi ha incontrata quando avevo già trent’anni e, nonostante non l’abbia cercato fino in fondo, è diventato il mio vero lavoro. Di conseguenza, la mia vita è andata avanti grazie al cinemaˮ.

C’è stato un momento, dopo quell’incontro con il cinema a trent’anni, in cui si è riconosciuta davvero come attrice? Quando ha sentito che quello era il suo posto?

“No, all’inizio assolutamente no. Anzi, per parecchi anni mi è continuato a sembrare qualcosa di stranissimo. Anche perché la cosa particolare è che non ho costruito una carriera attraverso la classica gavetta. Ho iniziato e, dopo appena tre anni, ho vinto il premio a Venezia. Per diverso tempo ho lavorato quasi sulla scia di quel riconoscimento, come a volte succede. Eppure continuava a sembrarmi tutto irreale: una specie di favola, quasi un miracolo. Era un insieme di sensazioni diverse. Adesso sono passati davvero tanti anni. Non c’è stato un momento preciso in cui mi sono detta: ‘Adesso sono un’attrice’. Semplicemente, piano piano, questa è diventata la mia vita. Continuo a fare questo lavoro e mi ci sono amalgamata con il tempo, senza una svolta improvvisaˮ.

Qual è, secondo lei, il significato più autentico della parola ‘ambizione’?

“Per me è una bellissima parola. Però anche su questo mi trovi in una posizione un po’ diversa rispetto a chi, fin da ragazzo, sognava di fare questo mestiere e di lavorare con determinate persone. Io ho sempre preso quello che arrivava quasi come se fosse un videogioco, non saprei come spiegarlo meglio. Per questo non posso dire di aver ambito, dall’esterno, a qualcosa di preciso. La mia ambizione personale, invece, c’è sempre stata: riuscire ogni volta a fare nel modo migliore quello che mi viene chiesto. A volte ci riesco, a volte no. E quindi continuo ad avere proprio questa ambizione: riuscire a farlo sempre meglioˮ.

C’è stato un ruolo che le è rimasto addosso più degli altri?

“Dovrei ripensare a tutti questi anni, però mi viene in mente una cosa che forse non risponde esattamente alla domanda. Io, come attrice, ho sempre fatto molta fatica a piangere sul set. Per alcune persone è una cosa completamente naturale; per me, invece, è sempre stato necessario pensare a episodi davvero tragici della mia vita personale. Ci sono stati ruoli particolarmente drammatici, oppure giornate in cui dovevo affrontare molte scene dolorose, nelle quali questo sforzo di evocare quei dolori e di tornare a soffrire è stato così intenso che, quando rientravo a casa, ero esausta. Esausta e anche nervosa. Mi dava fastidio tutto, perché mi ero sforzata troppo. Quella sofferenza, in un certo senso, mi rimaneva addosso. Mi restava quel dolore e ci metteva un po’ ad andarsene. Per questo invidio molto chi riesce a farlo in modo tecnico, rapidamente, come si può simulare una risata. Simulare il pianto, invece, se non ti escono davvero le lacrime, è molto evidente: si vede che stai simulandoˮ.

E come riusciva poi a liberarsi di quel dolore?

“Se ne andava poco a poco, proprio come succede quando il dolore è reale. Magari un po’ più velocemente, certo, ma ci voleva comunque del tempo. Quando hai schiacciato così tanto sull’acceleratore delle emozioni, serve un po’ perché tutto si depositiˮ.

US Festival: Hollywood Communication

Con il maestro Giuseppe Piccioni, collaborate ormai da molti anni. Che cosa avete scoperto l’uno dell’altra nel tempo?

“In realtà, dal punto di vista del lavoro, le scoperte sono avvenute tutte all’inizio. Io stavo entrando in un mondo completamente nuovo, mentre lui lo frequentava già da tempo, anche se in un altro ruolo. Ci siamo conosciuti proprio con il primo film, Luce dei miei occhi, quello che verrà proiettato questa sera. Lui dovette insistere parecchio per convincere la produzione. Io non ero davvero nessuno e non si trattava di un piccolo film, né di un film d’esordio. Non era semplice proporre una persona completamente sconosciuta. La cosa che ci ha accomunati fin dall’inizio è stato soprattutto un modo di vedere le cose. Lui ha riconosciuto in me il personaggio che stava scrivendo insieme a Umberto Contarello e, in effetti, io coincidevo moltissimo, per tanti aspetti, con Maria, il personaggio di Luce dei miei occhi. Poi c’era anche il modo di lavorare, di fare le prove e tante altre cose. È difficile da spiegare, ma si è creata una sintonia che, devo dire, non ho mai avuto con nessun altro in modo così forte. Per questo abbiamo realizzato due film nei quali ero davvero protagonista, insieme a Luigi Lo Cascio: Luce dei miei occhi e La vita che vorrei. Successivamente ho continuato a partecipare ai suoi film, anche se non con ruoli altrettanto importantiˮ.

Il titolo La vita che vorrei porta inevitabilmente a una domanda più personale. Lei racconta di non aver sognato di fare l’attrice e di non aver coltivato quell’ambizione. Oggi, guardando al suo percorso, sente di aver vissuto la vita che voleva oppure le è mancato qualcosa?

“Qualcosa mi è mancato, ma non so dirti che cosa. Credo che ormai non lo saprò mai. Non sono sicurissima di essere nata soltanto per fare questo mestiere. Di certo, però, fin da piccola era qualcosa che mi appassionava molto. Non pensavo che sarebbe diventato un lavoro, neppure quando ho iniziato. Credevo che sarebbe stata semplicemente un’esperienza e invece poi la mia vita ha preso questa direzione. Ci sono anche aspetti di questo mestiere che non mi sono piaciuti e ancora oggi non mi piacciono. Per esempio, il fatto che tu diventi l’oggetto del tuo stesso lavoro. Adesso, per fortuna, è diminuita tutta la pressione legata alla giovinezza, alle rughe e a quel tipo di preoccupazioni. Quella fase l’ho superata e questo, sinceramente, è un grande sollievo. Resta il fatto che, per tutto il periodo in cui si gira un film, diventi inevitabilmente ostaggio di quella situazione. Succede agli attori, ma in realtà a tutta la troupe; anzi, molte persone della troupe lo sono persino più degli attori, perché restano sul set continuamente. Però, nonostante tutto questo, continuo a non sapere che cosa mi sia mancato davvero. So soltanto che sono molto contenta che la mia vita sia andata cosìˮ.

Oggi, quando si guarda allo specchio, chi vede riflessa?

“Questa è una domanda da pazzi (ride, ndr). Per tutta la vita ci chiediamo chi siamo. Sicuramente, però, più si va avanti e più ci si conosce. Su questo non ci piove. È un peccato che il corpo invecchi e arrivino gli acciacchi, perché mentalmente, invece, con gli anni ci conosciamo sempre meglio. Cadiamo meno in tanti tranelli, sappiamo come siamo fatti, sappiamo come uscire da certe situazioni e come entrare in altre. Io, però, non ho avuto figli e non ho costruito una famiglia. Più o meno faccio la stessa vita da quarant’anni. Vivo da sola e, bene o male, ho sempre vissuto da sola. Per questo mi sembra di essere sempre la stessa persona. L’unica cosa che mi fa impressione è rendermi conto di essere diventata così grande d’età. Proprio perché non ho attraversato quei grandi cambiamenti nella mia vita personale, faccio fatica a tracciare un vero bilancio di chi sono. Posso solo dire che mi conosco sempre meglioˮ.

Il fatto di non aver avuto figli è stato il risultato di una scelta consapevole oppure, in qualche modo, di un percorso della vita? Non sono arrivati perché il lavoro ha avuto il sopravvento o perché semplicemente non si sono create le condizioni?

“No, io sono una persona che ha sempre pensato che dei figli li avrebbe avuti. Poi, quasi senza accorgermene, mi sono ritrovata ad avere quarantacinque anni e non era successo. A quel punto ormai iniziava a essere tardi. Anzi, più che iniziare a essere tardi, era proprio una situazione molto diversa. Certo, c’è chi li ha anche più avanti, però nel mio caso non si erano create le condizioni. Forse non li desideravo con quella determinazione che porta una persona, a un certo punto, a dire: ‘Adesso voglio un figlio e mi metto nelle condizioni di averlo’. Quel progetto preciso non l’ho mai avuto. Però questo non significa che non li volessi. Mi dispiace non aver vissuto quell’esperienza. Per una donna è un’esperienza molto particolare, perché si vive nel proprio corpo. C’è un altro essere che cresce dentro di te e questo, sì, è qualcosa che mi mancaˮ.

Le chiedo anche un piccolo sforzo di presunzione, anche se so che non le appartiene. Secondo lei, a Sandra Ceccarelli è stato riconosciuto il valore che meritava?

“Ci sono tante persone che mi dicono: ‘Ma perché ti si vede così poco? Perché lavori così poco?’. Io penso, e in fondo torno alla risposta che ti ho dato all’inizio, che se avessi lottato con tutte le mie forze per arrivare al successo, perché quello era il sogno della mia vita, probabilmente una volta raggiunto avrei cercato di conservarlo con la stessa determinazione. È un po’ come conquistare una vetta e sperare di rimanere il più a lungo possibile in quella posizione. Nel mio caso, invece, ho sempre continuato a vivere un po’ alla giornata. Credo quindi che sia anche responsabilità mia se, con il tempo, ho lasciato andare alcune cose. Tanti mi hanno detto che avrei dovuto avere un ufficio stampa, ma non l’ho mai avuto. Non so se abbia fatto bene o male. So soltanto che tutte le attrici molto conosciute, anche amiche mie, hanno un ufficio stampa e c’è un lavoro costante perché il maggior numero possibile di persone continui a conoscerle e a parlare di loro. Naturalmente tutto questo è collegato anche alle produzioni, alla visibilità, agli ascolti. Io di questa parte del mestiere non mi sono mai occupata. Per questo penso che, in un certo senso, la vita professionale che ho oggi me la sia anche costruita da sola. Evidentemente quello non era il mio obiettivo principale. L’importante, adesso, è che il lavoro non sparisca con l’età. Questo sì, è ciò che conta davveroˮ.

E purtroppo, per le donne, questo è ancora un problema. Chissà perché agli uomini, con l’età, continuano ad arrivare grandi ruoli, mentre per le donne è diverso.

“Perché sulle donne continua a esserci l’idea che debbano essere sessualmente attraenti, mentre l’uomo può diventare sempre più interessante anche dal punto di vista culturale e umano. Sean Connery, per esempio, lo era ancora a ottant’anniˮ.