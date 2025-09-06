Sandro Bigozzi morto dopo un lancio col paracadute a Monte Compatri vicino Roma, era una star sui social

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Il paracadutista grossetano Sandro Bigozzi, celebre anche sui social, è morto a Monte Compatri dopo un lancio da 1500 metri. Secondo la ricostruzione, il paracadute non si sarebbe aperto e quello di emergenza si sarebbe azionato troppo tardi. Ex sopravvissuto a un incidente aereo, lascia la moglie e due figlie.

Chi era Sandro Bigazzi

Sui social era seguitissimo per la capacità di lasciare a bocca aperta i follower con i racconti dei suoi voli in paracadute e la condivisione di foto spettacolari, come le ultime pubblicate, in cui sorvolava il mare.

Sandro Bigazzi è morto facendo quello che amava: era un paracadutista esperto, originario di Grosseto. Il suo volto era diventato celebre online proprio grazie ai contenuti adrenalinici diffusi. In tanti ora piangono la sua scomparsa, dopo il drammatico incidente avvenuto sabato 6 settembre.

La dinamica dell’incidente

La tragedia è accaduta nella mattinata al campo di volo Air Fly di Monte Compatri, lungo la Nuova Prenestina, tra Zagarolo e Roma.

Da una prima ricostruzione sembra che, dopo un lancio da 1.500 metri, il suo paracadute non si sia aperto. Bigozzi avrebbe provato a utilizzare quello di emergenza, che però si sarebbe dispiegato troppo tardi.

Sul luogo sono intervenuti i carabinieri, il 118 e i vigili del fuoco di Frascati, ma al ritrovamento il paracadutista era già privo di vita. La Procura ha disposto il trasferimento della salma all’istituto di Roma Tor Vergata per l’autopsia.

Le imprese del paracadutista

Oltre a essere istruttore di paracadutismo, Bigozzi lavorava anche come rappresentante per un’azienda farmaceutica. Lascia la moglie Francesca e le due figlie ancora piccole.

Tanti i suoi fan oggi increduli nell’apprendere la notizia della sua morte, anche perché nella sua vita c’era già stato un episodio al limite, che finì per aggiungere elementi di fascino alla sua storia personale.

Otto anni fa, nel luglio 2017, era infatti sopravvissuto miracolosamente allo schianto di un piccolo velivolo a Cecina, con altre quattro persone a bordo.

Fra le sue imprese più memorabili, la tenera esperienza con il nonno 92enne Michele Marrini, a cui dieci anni fa regalò un indimenticabile lancio con il paracadute in occasione della Festa della Repubblica, per celebrare la Resistenza.

Nel 2018 invece si era lanciato con il sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna, sorvolando lo splendido golfo di Baratti.