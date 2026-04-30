Sandro Veronesi illeso nell'incidente aereo sui Pirenei, salvo insieme all'amico grazie al paracadute

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Sandro Veronesi, presidente del gruppo Oniverse, è rimasto coinvolto in un incidente aereo nel sud-ovest della Francia. L’imprenditore e il pilota si sono salvati grazie all’attivazione del paracadute di emergenza, che ha frenato la caduta in una zona agricola. Entrambi sono stati trasportati in ospedale per lievi ferite e dolori alla schiena, la magistratura francese ha avviato un’indagine sulle cause dello schianto.

Incidente aereo per Sandro Veronesi nel sud-ovest della Francia

L’imprenditore Sandro Veronesi, presidente del gruppo Oniverse, è stato coinvolto in un incidente aereo nel pomeriggio di venerdì 24 aprile 2026. L’evento si è verificato intorno alle ore 16:00 sopra il territorio di Labastide-Villefranche, nel dipartimento francese dei Pirenei Atlantici.

Veronesi, 66 anni, stava viaggiando a bordo di un piccolo velivolo monomotore da turismo insieme a un altro cittadino italiano di 56 anni, che occupava il posto di pilota. Secondo quanto riportato dal Corriere del Veneto, l’aeromobile ha iniziato a manifestare anomalie tecniche mentre sorvolava una zona agricola pianeggiante.

ANSA

Alcune ricostruzioni ipotizzano che le difficoltà funzionali possano essere emerse già durante la fase di decollo, effettuata presso l’aeroporto di Saint-Pierre-d’Oléron. Nonostante l’esperienza di Veronesi nel settore dell’aviazione, il mezzo ha subito una progressiva perdita di stabilità, costringendo gli occupanti a una manovra di emergenza per evitare l’impatto diretto al suolo.

La dinamica dell’incidente

La dinamica della caduta è stata osservata casualmente da una pattuglia del Psig (il plotone di sorveglianza e intervento della gendarmeria) di Bayonne. I militari francesi, impegnati in una missione di addestramento in volo nella medesima area, hanno visto il monomotore inclinarsi con il muso verso il basso e perdere quota rapidamente.

Secondo Sky TG24, i gendarmi hanno immediatamente lanciato l’allarme e hanno guidato le squadre di soccorso terrestri verso il punto stimato per lo schianto, situato in una zona agricola impervia. Durante la discesa fuori controllo, i due occupanti hanno attivato il paracadute balistico di sicurezza integrato nel velivolo.

L’apertura del dispositivo ha permesso di rallentare la velocità di caduta del mezzo prima del contatto con il terreno. L’impatto è avvenuto in un campo agricolo, dove l’aereo è rimasto bloccato con la parte anteriore conficcata nel fango. La tela del paracadute è rimasta impigliata nei cavi dell’alta tensione, rallentando ulteriormente la corsa del velivolo.

Le condizioni di Sandro Veronesi

Al momento dell’arrivo dei soccorsi e dei vigili del fuoco, Sandro Veronesi e il suo compagno di volo si trovavano già fuori dall’abitacolo dell’aeromobile. I due uomini sono stati trovati distesi sull’erba nelle immediate vicinanze del relitto, coscienti ma provati dalla brusca decelerazione.

L’imprenditore ha riportato ferite lievi, tra cui alcune contusioni alle costole, mentre entrambi lamentavano forti dolori alla schiena. Il personale sanitario ha provveduto al trasporto dei feriti in ospedale per ulteriori accertamenti clinici. Nonostante la gravità strutturale riportata dal piccolo aereo, nessuno dei due occupanti è risultato essere in pericolo di vita.

Sull’episodio la procura francese ha aperto un’inchiesta tecnica volta a stabilire l’esatta origine dell’avaria che ha causato lo schianto. Veronesi, pilota appassionato di aviazione leggera, è noto per la guida del gruppo Oniverse, che controlla marchi come Calzedonia e Intimissimi.