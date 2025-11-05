Sangiuliano col cappello Maga alla Trump per "Make Naples Great Again" in vista delle elezioni in Campania

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

“Make Naples Great Again“, questa la scritta su un berretto che l’ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano ha sfoggiato durante gli incontri elettorali a Napoli, nel contesto della prossima tornata elettorale in Campania. “C’è da fare Napoli grande, perché Napoli ha tutte le premesse per diventarlo”, ha precisato.

Uno slogan che non ha certo bisogno di presentazioni. Lo ha presentato Gennaro Sangiuliano durante gli incontri elettorali nella città partenopea, uno slogan scelto per la sua corsa alle prossime elezioni regionali in Campania sotto il vessillo di Fratelli d’Italia.

Lo sfondo rosso, i caratteri bianchi che recitano: “Make Naples Great Again”, un chiaro riferimento al movimento MAGA di Donald Trump e allo slogan: “Make America Great Again”.

Del resto Gennaro Sangiuliano non ha mai fatto mistero della sua passione per il tycoon. Quest’anno ha pubblicato per Mondadori la biografia Trump, vita di un presidente contro tutti.

E a proposito dello slogan indossato a Napoli, l’ex ministro della Cultura ha spiegato: “Voglio abbracciare a pieno il motto del movimento MAGA statunitense, però dandogli un tocco partenopeo: Lavoriamo affinché Napoli e la sua provincia tornino ad essere grandi”, queste le sue parole sui social.

Lo slogan coniato da Ronald Reagan

Lo stesso Sangiuliano ha spiegato all’Ansa che “in realtà il primo a coniare ‘Make America Great Again’ fu Ronald Reagan“. In effetti lo slogan comparve per la prima volta nel 1980 sui manifesti elettorali, nella versione: “Let’s Make America Great Again”, parole poi riprese da Donald Trump e rese più popolari, anche grazie al supporto dei social media.

Reagan intendeva stimolare nei potenziali elettori un senso di patriottismo e appartenenza che egli stessi prometteva di rispettare una volta entrato nella Casa Bianca.

L’attacco di Gennaro Sangiuliano contro De Luca e la sinistra

Se della sua passione per Trump non ha mai fatto mistero, altrettanto limpida è la sua posizione rispetto alla sinistra. Nel corso di un suo intervento a Piazzapulita, ad esempio, ha mostrato al conduttore Corrado Formigli un braccialetto con un omaggio a Silvio Berlusconi.

Il cav era rievocato con una sua massima: “Siete dei poveri comunisti“. Sui social, intanto, dopo la sua visita a Napoli l’ex ministro ha attaccato l’attuale presidente della Campania Vincenzo De Luca: “Dopo anni di sinistra e di inciuci deluchiani vogliamo dare una nuova luce alla nostra Regione e al nostro capoluogo”.