Sangiuliano mostra il braccialetto con la scritta "siete dei poveri comunisti", famosa citazione di Berlusconi

Gennaro Sangiuliano ha mostrato in diretta tv un braccialetto con la scritta “siete dei poveri comunisti”. La frase è un vecchio slogan di Silvio Berlusconi, divenuta citazione tra i simpatizzanti del Cavaliere. L’ex Ministro della Cultura ha spiegato perché ha scelto di indossare questo accessorio con una frase che in passato era stata anche ripresa da Giorgia Meloni.

Il braccialetto di Gennaro Sangiuliano

Nel corso della puntata del 30 ottobre di Piazza Pulita, trasmissione in onda su La7, Corrado Formigli ha chiesto all’ex ministro di mostrargli il braccialetto che indossava al polso.

Gennaro Sangiuliano ha spiegato che il braccialetto con la scritta “siete dei poveri comunisti” non era stato messo per il programma.

IPA Silvio Berlusconi al Consiglio europeo

Si tratta di un regalo avuto un paio di settimane fa e che da quel momento non lo ha “più tolto”.

La stoccata di Tomaso Montanari non si è fatta attendere chiedendo se fosse contro non solo ai comunisti ma anche ai poveri.

Il giornalista ha subito replicato “sono cattolico, i poveri sono miei fratelli”.

Gennaro Sangiuliano è in campagna elettorale perché candidato come capolista di Fratelli D’Italia alle elezioni regionali in Campania a sostegno di Edmondo Cirielli.

L’origine della citazione

La citazione “siete dei poveri comunisti” mostrata da Gennaro Sangiuliano sul suo braccialetto è nata il 19 giugno 2009 durante un comizio elettorale.

Silvio Berlusconi era a Cinisello Balsamo per i ballottaggi delle amministrative e rispose a muso duro ad alcuni contestatori.

“Questo vi fa capire la differenza tra noi e loro” disse. Poi spiegò che i suoi sostenitori non avevano mai disturbato un incontro perché tutti uomini democratici.

Infine la frase diventata iconica “Non avete dignità, nobiltà d’animo, libertà, siete ancora oggi e come sempre dei poveri comunisti””.

La citazione di Giorgia Meloni

La frase presente sul braccialetto di Gennaro Sangiuliano è stata anche citata da Giorgia Meloni.

La Premier decise di rispondere alle critiche a Silvio Berlusconi dopo la sua morte pubblicando sui social il video in cui disse la frase “siete dei poveri comunisti”.

“Gli attacchi non lo hanno mai scomposto. A chi, persino oggi, sta riversando odio nei suoi confronti avrebbe risposto come al solito col sorriso e con una battuta. Lo ricorderemo così” scrisse Giorgia Meloni su Facebook.

I gadget “siete poveri comunisti”

Oltre al braccialetto mostrato da Gennaro Sangiuliano, al video spesso condiviso sui social e ai meme nati in questi anni, la frase “siete dei poveri comunisti” è diventato uno slogan da merchandising.

Sul web infatti sono presenti in vendita magliette, portachiavi, cover e felpe sulle principali piattaforme di shopping online.