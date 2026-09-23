Sangiuliano pubblica foto di donna col niqab a Napoli, "Ecco il pericolo islamizzazione": bufera sui social

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L’ex ministro della Cultura e ora consigliere regionale in Campania Gennaro Sangiuliano ha pubblicato sui propri profili social una foto di una donna che indossa un niqab, il velo tradizionale arabo che copre l’intero volto, lasciando scoperti soltanto gli occhi. La foto era stata scattata a Napoli, in via Porta Nolana, e l’ex ministro l’ha commentata scrivendo “ecco il pericolo islamizzazione”.

Il post di Sangiuliano sul niqab

La foto pubblicata sui social da Sangiuliano ritrae una donna che indossa un niqab beige che le copre capelli e volto, eccetto per gli occhi.

“Ecco il pericolo islamizzazione. Questa foto è stata scattata ieri in via Porta Nolana nel centro di Napoli, a poca distanza dall’Università Federico II, simbolo della nostra storia. Non possiamo accettare questa oppressione, è una minaccia all’identità nazionale”, ha scritto Sangiuliano.

ANSA

Il post ha generato moltissimi commenti, sia di sostegno, sia di critica. Un utente su Instagram ha anche scritto: “Però la signora ha la gonna lunga, è affidabile“, in riferimento alle parole del ministro Tajani, pronunciate la scorsa domenica.

I commenti sui vestiti delle donne degli esponenti del centrodestra

Sono infatti alcuni giorni che vari esponenti del centrodestra e della destra italiana fanno commenti sul modo in cui si vestono le donne.

Domenica, il vicepremier Antonio Tajani ha paragonato la coalizione di centrodestra a “una ragazza seria, con la gonna un po’ più lunga” durante un evento.

Il leader di Futuro Nazionale Roberto Vannacci gli aveva risposto dicendo di preferire “le donne senza gonna”. Entrambi si sono poi scusati, dicendo di essere stati fraintesi.

La “legge anti-kebab” di Sangiuliano

Durante la campagna elettorale per l’elezione del Consiglio regionale della Campania, Sangiuliano ha assunto posizioni più radicali di quelle che aveva al Governo, mostrandosi anche con un cappello rosso che faceva eco al movimento Maga di Trump.

Questo orientamento è proseguito anche nella sua attività da consigliere regionale, dopo essere stato eletto. Lo scorso 16 settembre ha presentato, insieme ad altri consiglieri, una proposta di legge regionale che si propone di vietare nuovi negozi di kebab nei centri storici dei comuni.

“I centri storici dei comuni della Campania sono stati violentati dall’apertura numericamente spropositata e oscura da orrendi negozi che vendono calamite e kebab”, ha dichiarato Sangiuliano alla presentazione della norma.