Sangue a Chicago nel weekend del 4 luglio, sparatoria di massa causa morti e feriti: colpiti anche gli agenti

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Il fine settimana dell’Indipendenza a Chicago è stato segnato da una violenta ondata di conflitti a fuoco che ha provocato morti e numerosi feriti in tutta la città. Oltre a una sparatoria di massa nel West Side che ha coinvolto diversi minorenni e causato un decesso, due agenti di polizia sono rimasti feriti durante uno scontro armato. Intanto, Donald Trump ha attaccato via social il governatore dell’Illinois.

Morti e feriti a Chicago nel fine settimana

Il fine settimana del 4 luglio è stato segnato da una serie di scontri a fuoco in diversi quartieri di Chicago, spingendo la Polizia a dispiegare risorse straordinarie.

L’episodio più grave è avvenuto all’1:34 della notte di domenica 5 luglio nel quartiere di West Garfield Park, lungo la West Maypole Avenue, dove un uomo ha aperto il fuoco contro un gruppo di persone ferme in strada, ferendone sei (tra cui due ragazzi di 17 anni colpiti al collo e alla gamba).

ANSA

Pochi minuti prima, nella stessa zona, una ragazza di 17 anni era stata centrata al petto ed è ora in condizioni critiche. Il bilancio complessivo del weekend conta al momento tre morti: un uomo trovato sul marciapiede di West Van Buren Street con ferite multiple, una donna di 47 anni deceduta a Portage Park dopo una lite e un uomo di 52 anni rinvenuto con gravi traumi alla testa a East Pilsen.

La sparatoria con la Polizia

La spirale di violenza ha coinvolto direttamente anche le Forze dell’Ordine durante i controlli stradali intensificati per la festività.

Nel pomeriggio di venerdì 3 luglio, nel quartiere di South Shore, gli agenti Carl Williams ed Esteban Cervantes hanno intercettato un veicolo artigianale sospetto. Il conducente è fuggito a piedi e, una volta raggiunto dopo un breve inseguimento, ha estratto una pistola da una borsa aprendo il fuoco contro i poliziotti.

Williams è stato salvato dal giubbotto antiproiettile che ha intercettato il colpo sul petto, mentre Cervantes è rimasto ferito al braccio. Nel violento scontro a fuoco anche l’aggressore è stato colpito più volte ed è ora piantonato in ospedale in condizioni critiche.

L’intervento del presidente Donald Trump

I dati preliminari del Dipartimento di Polizia di Chicago registrano altre vittime a causa di conflitti a fuoco esplosi nei quartieri di Englewood, Morgan Park e Auburn Gresham.

Episodi che hanno innescato una dura reazione istituzionale, con il presidente Donald Trump che è intervenuto via social attaccando il governatore dell’Illinois JB Pritzker, affermando di poter rendere sicura la città entro un mese o un anno qualora il governatore richiedesse l’intervento delle forze federali.

Dal canto suo, il sindaco Brandon Johnson ha difeso il piano di sicurezza cittadino incentrato sull’estensione delle attività notturne per i giovani. Nei primi sei mesi del 2026, i dati ufficiali dell’ufficio del medico legale della contea di Cook indicano che gli omicidi a Chicago sono aumentati del 5% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.