Sangue di San Gennaro si è sciolto, cosa significa per Napoli il "miracolo laico" del 16 dicembre

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

A Napoli si rinnova il miracolo laico di San Gennaro. Fedeli, cittadini e turisti hanno riempito la Cappella del Tesoro, nel Duomo, martedì 16 dicembre, festa del santo patrono. Monsignor Vincenzo De Gregorio ha aperto la cassaforte in cui sono custodite le ampolle col sangue del santo. E, durante la celebrazione, si è sciolto. Per la città, secondo la tradizione, è un segno favorevole e di buon auspicio.

Il miracolo laico si ripete: il sangue di San Gennaro si è sciolto

A Napoli si è ripetuto il prodigio del ‘miracolo laico‘ di San Gennaro.

Al termine della funzione religiosa, il sangue si è liquefatto

ANSA

L’annuncio è stato dato da monsignor Vincenzo De Gregorio, abate della Cappella del Tesoro di San Gennaro, alle ore 9:13.

L’avvento del prodigo è stato accolto dall’applauso dei fedeli, ma anche dei turisti, raccolti nella Cappella.

Il sangue era ‘semi sciolto’ quando l’ampolla è stata prelevata dalla teca: quello del 16 dicembre, come ricordato da ANSA, è il terzo miracolo dell’anno e celebra l’evento del 16 dicembre 1631, quando San Gennaro accolse le preghiere della popolazione e salvò Napoli dall’eruzione del Vesuvio che la minacciava.

Come da tradizione, in attesa dell’inizio delle celebrazioni, le parenti di San Gennaro hanno intonato le litanie per invocare il prodigio.

Presenti, tra gli altri:

Teresa Amato, assessora al Turismo del Comune di Napoli delegata dal sindaco Manfredi

il principe Emanuele Filiberto di Savoia

De Gregorio ha dichiarato che “Napoli, come tutte le città di ieri e di oggi, aveva sofferenze, pestilenze, che oggi chiamiamo pandemie, guerre, ma aveva anche il Vesuvio. Il rischio che Napoli diventi pizza, mandolino e San Gennaro è sempre grande, quindi lasciamo da parte ogni feticismo”.

L’ampolla è stata portata in processione nella Cappella così che tutti i presenti potessero vedere.

Perché si parla di “miracolo” laico

Il ‘miracolo’ è letto dai fedeli come segno di buon auspicio per la città e per la Campania.

La liquefazione del sangue di San Gennaro avviene tre volte l’anno:

il sabato che precede la prima domenica di maggio (nel 2023 il 6 maggio), in ricordo della traslazione delle spoglie mortali da Pozzuoli alle catacombe di Capodimonte;

(nel 2023 il 6 maggio), in ricordo della traslazione delle da Pozzuoli alle catacombe di Capodimonte; il 19 settembre , giorno della morte di San Gennaro;

, giorno della morte di San Gennaro; il 16 dicembre, giorno dell’eruzione del Vesuvio del 1631 fermata, secondo la credenza popolare, proprio per intercessione di San Gennaro.

Secondo la leggenda, il sangue di San Gennaro si sarebbe liquefatto per la prima volta nel IV secolo d.C. proprio durante il trasferimento a Napoli delle spoglie del santo.

Storicamente, però, il miracolo è stato annoverato per la prima volta nel 1389 così come racconta il Chronicon Siculum.

Durante le celebrazioni per la festa dell’Assunta erano infatti state esposte ampolle contenenti le reliquie: il 17 agosto, secondo la cronaca del tempo, il sangue si sarebbe liquefatto come se fosse sgorgato quel giorno stesso dal corpo di San Gennaro.

Da allora studiosi, religiosi, scienziati e ricercatori di tutto il mondo hanno tentato di dare una spiegazione scientifica alla liquefazione.

Nel corso dei secoli, però, i fedeli non hanno mai smesso di ritenere l’evento prodigioso come un vero e proprio miracolo, segno della protezione dal cielo.

Il 16 dicembre solitamente si parla di miracolo laico, perché ricorda l’eruzione del Vesuvio del 1631 quando i napoletani chiesero l’intercessione del Martire per scongiurare la distruzione della città.

La cerimonia è l’unica gestita dalla Deputazione di San Gennaro e non direttamente dall’Arcidiocesi: si svolge nella Cappella del Tesoro di San Gennaro all’interno del Duomo, è presieduta dall’abate Vincenzo De Gregorio.

Lo stesso De Gregorio ha dichiarato:

“La devozione a San Gennaro non può essere assimilata ad alcun fatto di folklore, non è feticismo, mito o fantasia. La nostra devozione a San Gennaro si accompagna al messaggio di Gesù, per cui crediamo che Dio stesso sia presente nella storia umana. Gennaro diventa il compagno di questo viaggio, lui per primo ha confidato in Gesù e ha dato la sua vita per lui, e ancora oggi ci incoraggia a fare altrettanto in questa straordinaria storia di una relazione con una persona morta 1700 anni fa, e che è vivo e presente ancora oggi. Questo nostro essere qui lo dimostra ampiamente. La sua presenza ci incoraggi e ci dia forza per affrontare i tempi presenti, non meno inquieti dei tempi nei quali questa città con il suo voto edificò questa cappella, una meraviglia di storia, arte e cultura”.

Cosa significa se il sangue “si scioglie”

La liquefazione e il miracolo viene considerato segno favorevole per Napoli e per i napoletani.

Ecco alcuni esempi di “mancato miracolo” ricordati dai napoletani:

1939 e 1940 : il sangue non si sciolse nell’anno in cui scoppiò la Seconda guerra mondiale (1939) e nell’anno in cui l’Italia annunciò l’ingresso nel conflitto (1940)

e : il sangue non si sciolse nell’anno in cui scoppiò la Seconda guerra mondiale (1939) e nell’anno in cui l’Italia annunciò l’ingresso nel conflitto (1940) 1973: epidemia di Colera

epidemia di Colera 1980: terremoto in Irpinia

terremoto in Irpinia dicembre 2020: piena pandemia Covid

Chi era San Gennaro

San Gennaro è stato il vescovo di Benevento, decapitato il martire il 19 settembre 305 d.C..

Il suo sangue è custodito in un’ampolla conservata in una cappella del Duomo della città partenopea e si ritiene fosse stato raccolto da Eusebia, probabilmente la sua nutrice, che lo consegnò all’allora vescovo di Napoli.

La reliquia è conservata ancora oggi in due ampolle custodite in una cassaforte con doppia serratura nel Duomo di Napoli: una è riempita per tre quarti, mentre l’altra è semivuota perché parte del suo contenuto fu sottratto da re Carlo III di Borbone che lo portò con sé in Spagna.

I grumi rappresi, scuri e solidi, si sciolgono in tre occasioni quando il sangue ribolle e assume il colore rosso vivo.